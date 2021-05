ഗ്രനാഡയെ 4–1ന് വീഴ്ത്തി റയൽ മുന്നോട്ട്; 2 മത്സരം ശേഷിക്കെ കിരീടപ്പോരാട്ടം ആവേശകരം

മഡ്രിഡ്∙ സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയിൽ കിരീടപ്പോരാട്ടം ആവേശകരമാക്കി റയൽ മഡ്രിഡിന് തകർപ്പൻ ജയം. ഗ്രനാഡയെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ച റയൽ മഡ്രിഡ്, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തി. ബാർസിലോനയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടത്. ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് (17), റോഡ്രിഗോ (45+1), അൽവാരോ ഒഡ്രിയൊസോള (75), കരിം ബെൻസേമ (75) എന്നിവരാണ് റയലിനായി ഗോൾ നേടിയത്. ഗ്രനാഡയുടെ ആശ്വാസഗോൾ വെറ്ററൻ താരം ജോർജെ മൊളീന (71) നേടി.

വിജയത്തോടെ റയലിന് 36 കളികളിൽനിന്ന് 78 പോയിന്റായി. ഇത്ര തന്നെ കളികളിൽനിന്ന് 80 പോയിന്റുമായി അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡാണ് ഒന്നാമത്. തുടർച്ചയായി രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയ ബാർസിലോന 76 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ബാർസയുടെ കിരീട മോഹങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൊലിഞ്ഞു.

അതേസമയം, എല്ലാ ടീമുകൾക്കും രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ വീതം ശേഷിക്കെ കിരീടപ്പോരാട്ടം കൂടുതൽ ആവേശകരമായി. ഇനിയുള്ള രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാൽ അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിന് കിരീടം ചൂടാം. അവർക്ക് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തിൽ പിഴച്ചാൽ റയലിന് കിരീടത്തിലേക്കു വഴി തെളിയും. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് ഒസാസുനയെ തോൽപ്പിക്കുകയും അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് അത്‌ലറ്റിക്ക് ബിൽബാവോയോടു തോൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്‍ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് ചാംപ്യൻമാരാകും.

English Summary: Real Madrid blow away Granada to stay in the hunt for La Liga title