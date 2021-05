റയൽ, ബാർസിലോന, യുവന്റസ് ക്ലബ്ബുകൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് യുവേഫ; ‘വിലക്ക്’ വാങ്ങുമോ?

മഡ്രിഡ് ∙ റയൽ മഡ്രിഡും ബാർസിലോനയും യുവന്റസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ – യുവേഫ ‘മനസ്സു കടുപ്പിച്ചാൽ’ അസാധാരണമായ ഈ സാഹചര്യം സംഭവിച്ചേക്കാം!

ചാംപ്യൻസ് ലീഗിനു ബദലായി യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ എന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച ക്ലബ്ബുകൾക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്കു യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതി (യുവേഫ) തുടക്കമിട്ടു. സൂപ്പർ ലീഗിൽനിന്ന് ഇതുവരെ പിൻമാറാത്ത സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബുകളായ റയൽ മഡ്രിഡ്, ബാർസിലോന ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവന്റസ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നീക്കം. യുവേഫ കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു പോയാൽ ഈ ടീമുകൾക്ക് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്ന് 2 വർഷം വിലക്കു വരെ നേരിട്ടേക്കാം.

∙ വച്ച കാൽ പിന്നോട്ടില്ല!

യുവേഫയുടെ ശക്തമായ താക്കീതിനെത്തുടർന്നും ആരാധകരുടെ രോഷം ഭയന്നും സൂപ്പർ ലീഗിലുണ്ടായിരുന്ന 12 ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒൻപതും നേരത്തെ തന്നെ പിൻമാറിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്നരക്കോടി യൂറോ (ഏകദേശം 133 കോടി രൂപ) പിഴത്തുക നൽകാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളുടെയും അടുത്ത സീസണിലെ സമ്മാനത്തുകയിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനം പിടിക്കാനും യുവേഫ തീരുമാനിച്ചു. ഭാവിയിൽ വിമതനീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാൽ വൻതുക (10 കോടി യൂറോ) പിഴ വരും എന്ന നിബന്ധനയിലും ക്ലബ്ബുകൾ ഒപ്പിട്ടു.

റയൽ, ബാർസ, യുവെ ടീമുകൾക്കും യുവേഫ അന്ത്യശാസനം നൽകിയെങ്കിലും മുന്നോട്ടു വച്ച കാൽ പിന്നോട്ടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. മഡ്രിഡിൽ കോടതിയിൽ യുവേഫയ്ക്കെതിരെ കേസിനു പോയാണ് ഇവർ തിരിച്ചടിച്ചത്. കോടതി ഇത് യൂറോപ്യൻ നീതിന്യായ കോടതിക്കു കൈമാറി. സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാനായ റയൽ മഡ്രിഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റിനോ പെരസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്.

∙ കളിക്കാൻ കാൽ ഉണ്ടാവില്ല!

യുവേഫയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ രഹസ്യസഖ്യമുണ്ടാക്കി എന്നതാണ് ക്ലബ്ബുകൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. യുവേഫ നിയമപ്രകാരം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താവുന്ന കുറ്റമാണിത്. യുവേഫയുടെ അച്ചടക്കസമിതിയാണ് ക്ലബ്ബുകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടി തീരുമാനിക്കുക. ഇതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട്. അതും കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള രാജ്യാന്തര കായിക തർക്കപരിഹാര കോടതിയിലും പരാതി നൽകാം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം യുവേഫയുടെ വിലക്കിനെതിരെ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഇവിടെ പോയി അനുകൂല വിധി നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ആരാധകർ ഇല്ല എന്നതാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളെ തലവേദനയിലാക്കുന്നത്. യുവേഫയുടെ വിലക്ക് വന്നാൽ ശക്തമായ ആരാധകരോഷം ക്ലബ്ബുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. സൂപ്പർ ലീഗിൽ നിന്നു പിൻമാറിയിട്ടും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമകളായ ഗ്ലെയ്സർ‌ കുടുംബത്തിനെതിരെ ആരാധകർ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.

കേസ് ജയിച്ച് സിറ്റി ഫൈനലിൽ!

രാജ്യാന്തര കായിക തർക്കപരിഹാര കോടതി വരെ പോയി യുവേഫയുടെ വിലക്കിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടേത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മാൻ. സിറ്റിയെ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ അടുത്ത 2 സീസണുകളിൽ നിന്നു വിലക്കിയത്. തീരുമാനത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര കായിക തർക്കപരിഹാര കോടതിയെ സമീപിച്ച സിറ്റി വിലക്കിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു.

യുവേഫയുടെ അന്വേഷണങ്ങളോടു സഹകരിച്ചില്ല എന്ന പേരിൽ ഒരു കോടി യൂറോ (ഏകദേശം 89 കോടി രൂപ) പിഴ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. സീസണിൽ ഉജ്വലമായ കളിച്ച സിറ്റി ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് കിരീടം ചൂടി. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന്റെ ഫൈനലിലുമെത്തി. ശനിയാഴ്ച പോർച്ചുഗലിലെ പോർട്ടോയിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ചെൽസിയാണ് സിറ്റിയുടെ എതിരാളികൾ.

English Summary: Real Madrid, Barcelona and Juventus may face two year ban from UEFA Champions League