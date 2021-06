മനഃപൂർവമല്ലാത്ത ‘കൈ’പ്പിഴ ഇത്തവണ യൂറോയിൽ തെറ്റല്ല; ഗോൾ അനുവദിക്കും

പാരിസ് ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവാദമായ ഹാൻഡ് ബോൾ നിയമത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാകും യൂറോ കപ്പിനു ബാധകമെന്ന് സംഘാടകരായ യുവേഫ. ചെറിയ ‘കൈ’പ്പിഴകൾക്കു പോലും ശിക്ഷ നൽകുന്ന ഹാൻഡ് ബോൾ നിയമം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വലിയ വിവാദത്തിനു വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടേറെ ഗോളുകൾ ഇക്കാരണം പറഞ്ഞു റഫറിമാർ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെയാണു നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ ഫുട്ബോൾ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘടനയായ ഇഫാബ് (ഇന്റർനാഷനൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡ്) തീരുമാനിച്ചത്. പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഗോളിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനിടെ മനഃപൂർവമായ ഹാൻഡ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ.

നേരത്തേ. അറിയാതെയുള്ള ഹാൻഡ് ബോളുകൾ പോലും ഗോൾ നിഷേധിക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു.

