കോപ്പ: താരങ്ങളെ പിൻമാറാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു സംഘടന

ബ്യൂനസ് ഐറിസ് ∙ കോപ്പ അമേരിക്ക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽനിന്നു പിൻമാറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലാറ്റിനമേരിക്കൻ താരങ്ങൾക്കു നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഫുട്ബോൾ സംഘടന. ലോകത്തിലെ 40 പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളെയും അതിലുള്ള ക്ലബ്ബുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വേൾഡ് ലീഗ്സ് ഫോറം (ഡബ്ല്യുഎൽഎഫ്) എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ ഫിഫയ്ക്കും കോപ്പ സംഘാടകരായ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഫെഡറേഷനും കത്തെഴുതിയത്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ടൂർണമെന്റിൽനിന്നു പിൻമാറണമെന്നു ബ്രസീൽ ടീമിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു സംഘടന മുന്നോട്ടുവന്നത്.

English Summary: Players should be freed from Copa America obligations - league body