സ്പാനിഷ് നായകൻ ബുസ്ക്വെറ്റ്സിന് കോവിഡ്; പോർച്ചുഗലിനും ‘ക്ഷീണം’!

മഡ്രിഡ്∙ യൂറോ കപ്പിന് തുടക്കമാകാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ കരുത്തരായ സ്പെയിനിന് തിരിച്ചടിയായി ക്യാപ്റ്റൻ സെർജിയോ ബുസ്ക്വെറ്റ്സിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യൂറോ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ കിക്കോഫിന് എട്ടു ദിവസം ശേഷിക്കെയാണ് സ്പാനിഷ് ടീം നായകന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് താരം ടീം ക്യാംപ് വിട്ടു. ഇതോടെ, ലിത്വാനിയയ്‌ക്കെതിരായ പരിശീലന മത്സരത്തിൽനിന്ന് സ്പെയിൻ പിന്മാറിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബുസ്ക്വെറ്റ്സ് ഇനി 10 ദിവസം ഐസലേഷനിൽ കഴിയണം. ഇതോടെ താരത്തിന്റെ യൂറോ കപ്പിലെ പങ്കാളിത്തവും സംശയ നിഴലിലായി. ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെങ്കിലും ബുസ്ക്വെറ്റ്സുമായി സമ്പർക്കമുള്ളതിനാൽ അവരും ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു.

താരങ്ങൾ ഐസലേഷനിലായതോടെ ലിത്വാനിയയ്‌ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ അണ്ടർ 21 ടീമിനെ സ്പെയിൻ കളത്തിലിറക്കിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ മത്സരം കാണാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ തുക മടക്കി നൽകാനാണ് തീരുമാനം. മത്സരം കാണാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ജൂൺ 14ന് സ്പാനിഷ് നഗരമായ സെവിയ്യയിൽ സ്വീഡനെതിരെയാണ് സ്പെയിനിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. 19–ാം തീയതി പോളണ്ടിനെതിരെയും നാലു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം സ്ലോവാക്യയ്‌ക്കെതിരെയും മത്സരമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശീലന മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിനെ നേരിട്ട സ്പെയിൻ നിരയിൽ ബുസ്ക്വെറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളും ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും. വെള്ളിയാഴ്ച മഡ്രിഡിലായിരുന്നു സ്പെയിൻ – പോർച്ചുഗൽ മത്സരം. പതിവുപോലെ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി പോർച്ചുഗൽ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ താരം ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്നു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്പാനിഷ് ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്കും പരിശീലകർക്കും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും തുടർച്ചയായി പരിശോധനകൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ബുസ്ക്വെറ്റ്സിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തേക്കുറിച്ച് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കും.

