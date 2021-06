ഛേത്രി വിരമിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ എന്തു ചെയ്യും? ചോദ്യവുമായി സ്റ്റിമാച്ച്

ദോഹ∙ സുനിൽ ഛേത്രി വിരമിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും? ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്രൊയേഷ്യൻ പരിശീലകൻ ഇഗോർ സ്റ്റിമാച്ചിന്റേതാണ്. ഈ മുപ്പത്തിയാറാം വയസ്സിലും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ ഒറ്റയ്ക്കു തോളിലേറ്റുന്ന ഛേത്രിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനു പിന്നിൽ. ലോകകപ്പ് – ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് അയൽക്കാരായ ബംഗ്ലദേശിനെ ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടു ഗോളും പിറന്നത് ഛേത്രിയുടെ ബൂട്ടിൽനിന്നായിരുന്നു. 79, 90+2 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഗോളുകൾ.

‘ഛേത്രി എന്നാണ് വിരമിക്കുകയെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്നു തോന്നുന്നു, ഒട്ടേറെപ്പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഛേത്രി വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ എന്തു ചെയ്യും? നോക്കൂ, ഇപ്പോഴും എല്ലാ പരിശീലന സെഷനുകളിലും നമ്മുടെ മികച്ച താരം ഛേത്രി തന്നെയാണ്’ – സ്റ്റിമാച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

ബംഗ്ലദേശിനെ വീഴ്ത്തിയതോടെ, നീണ്ട 11 മത്സരങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം വിജയം നേടുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. യുവതാരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുമ്പോഴും മൂർച്ച കുറയാത്ത ബൂട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ഇന്നും വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാന്‍ ഛേത്രി തന്നെ വേണമെന്നത് അത്ര നല്ല വാർത്തയല്ല. അതേസമയം, വ്യക്തിഗത കരിയറിൽ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനായുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഛേത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ച നാഴികക്കല്ലുകളും ചെറുതല്ല.

ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഇരട്ടഗോളുകളോടെ, ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ഛേത്രിയുടെ ഗോൾനേട്ടം 74 ആയി ഉയർന്നു. ഇപ്പോഴും കളത്തിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ ദേശീയ ടീമിനു വേണ്ടി ഛേത്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് പോർച്ചുഗൽ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മാത്ര‌മാണ്. പോർച്ചുഗലിനായി 103 ഗോളുകളാണ് ഇതുവരെ റൊണാൾഡോയുടെ സമ്പാദ്യം. അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സിയെ (72) ഗോളടിയിൽ സുനിൽ ഛേത്രി പിന്നിലാക്കി. മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരങ്ങളിൽ ഛേത്രി 11–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഹംഗറിയുടെ സാന്‍ഡോർ കോസിസ്, ജപ്പാന്റെ കുനിഷികെ കമാമോട്ടോ, കുവൈത്തിന്റെ ബാഷർ അബ്ദുല്ല എന്നിവർ ഛേത്രിക്ക് ഒറ്റ ഗോൾ മാത്രം മുന്നിലാണ്. ആദ്യ പത്തിലെത്താൻ വലിയ കാലതാമസമില്ലെന്ന് ചുരുക്കം.

മാത്രമല്ല, മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഒരേയൊരു ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഇപ്പോൾ ഛേത്രിക്കാണ്. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ഛേത്രിയുടെ ആദ്യ ഗോൾ പിറക്കുന്നത് 2007 ഓഗസ്റ്റ് 17നാണ്. അന്ന് നെഹ്റു കപ്പിൽ ന്യൂഡൽഹി അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കംബോഡിയയ്ക്കെതിരെ ഛേത്രി ഇരട്ടഗോൾ നേടി. മത്സരം ഇന്ത്യ 6–0ന് ജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിൽ, 2010 ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഇന്ത്യ പുണെയിൽവച്ച് വിയറ്റ്നാമിനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഛേത്രി ഹാട്രിക്കുമായി തിളങ്ങി.

