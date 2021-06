യൂറോയിലെ യുവ വിസ്‘ഫോഡനം’; ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആറു യുവതാരങ്ങൾ ഇതാ..!

രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ, വൻ ക്ലബ്ബുകളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്’– ആദ്യമായി യൂറോകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെത്തുന്ന യുവതാരങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളിങ്ങനെ. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, വെയ്ൻ റൂണി, മരിയോ ഗോട്സെ, കിങ്‌സ്‌ലി കൂമാൻ..യൂറോ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ചുവടുവച്ചു തുടങ്ങി ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലും രാജ്യാന്തര കരിയറിലും നേട്ടങ്ങളുടെ പടവുകൾ കയറിയവരാണ് പിൽക്കാല സൂപ്പർ താരങ്ങളെല്ലാം. ഇവരുടെ പിൻഗാമികളായി ഈ യൂറോകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യതാരം ആരാകും? പരിശീലകരും ആരാധകരും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ചില താരങ്ങൾ ഇതാ.

∙ ഫിൽ ഫോഡൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്, 21 വയസ്സ്)

സൂപ്പർതാരങ്ങളായ സെർജിയോ അഗ്യൂറോയും ഗബ്രിയേൽ ജിസ്യൂസും വരെ പകരക്കാരുടെ ബഞ്ചിലിരുന്ന ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ച താരമാണ് ഫിൽ ഫോഡൻ. 2017ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പിൽ 8 ഗോളോടെ മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്കാരം. പിന്നാലെ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി അരങ്ങേറ്റം.

ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ പ്രായം 17. ഇംഗ്ലിഷ് മുന്നേറ്റനിരയിൽ ഹാരി കെയ്നും റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിനുമൊപ്പം ഫോഡനും ചിറകുവിരിച്ചാൽ എതിർ ടീം ഡിഫൻഡർമാർക്കു പിടിപ്പതു പണിയാകുമെന്നുറപ്പ്.

∙ മേസൻ മൗണ്ട് (ഇംഗ്ലണ്ട്, 22)

പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ മധ്യനിര താരം. വിങ്ങറായും കളിപ്പിക്കാം. സെറ്റ്പീസ് ഗോളുകൾക്കു വഴിയൊരുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം സ്റ്റാംഫഡ് ബ്രിജിൽ എത്തിയ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ചെൽസിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ തൊടുക്കാനും ആവശ്യം വന്നാൽ പ്രതിരോധ നിരയ്ക്കു കവചമാകാനും പോന്നയാൾ. 16 മത്സരങ്ങളിൽ 4 ഗോളാണ് ഇതുവരെയുള്ള രാജ്യാന്തര നേട്ടം.

∙ കായ് ഹാവേർട്സ് (ജർമനി, 21)

ഡ്രിബ്ലിങ് പാടവവും ഇരു കാലുകൾ കൊണ്ടു ഷോട്ടെടുക്കാനുള്ള മികവുമാണ് കരുത്ത്. ഓഫ്സൈഡ് പൂട്ടു പൊളിച്ച് എതിർ ഗോൾമുഖത്ത് നിരന്തരം അപായ സൈറൺ മുഴക്കുന്ന ഹാവേർട്സ് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മെസൂട് ഓസിലിനോടാണ്. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ ചെൽസിയെ കിരീടത്തിലെത്തിച്ച ഗോളാണ് ഹാവേർട്സിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിലെ ഹൈലൈറ്റ്.

∙ മാറ്റിസ് ഡി ലിറ്റ് (ഹോളണ്ട്, 21)

വിർജിൽ വാൻ ദെയ്ക് പരുക്കേറ്റു പുറത്തിരിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഡച്ച് പ്രതിരോധക്കോട്ടയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഇരുപത്തൊന്നുകാരന്റെ ചുമലുകളിലാണ്. 2017ൽ ഡച്ച് കുപ്പായത്തിൽ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ ഡി ലിറ്റിനു 17 വയസ്സേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

കായ് ഹാവേർട്സ്, ഫെറാൻ ടോറസ്, ജോവ ഫെലിക്സ്

2018 ലോകകപ്പിനു ഹോളണ്ട് യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പോയതുകൊണ്ട് മേജർ ടൂർണമെന്റ് അരങ്ങേറ്റം അൽപം വൈകി. ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പർ താരമാണ് യുവന്റസിന്റെ ഈ ആറടി രണ്ടിഞ്ചുകാരൻ.

∙ ഫെറാൻ ടോറസ് (സ്പെയിൻ, 21)

ഫിൽ ഫോഡനെപ്പോലെ 2017 അണ്ടർ–17 ലോകകപ്പിലൂടെയാണ് ടോറസ് വരവറിയിച്ചത്. പേരിലും പ്രതിഭയിലും ഇതിഹാസ താരം ഫെർണാണ്ടോ ടോറസിനോടു സാമ്യം. വേഗത്തിലും ടെക്നിക്കിലും മറ്റു മധ്യനിര താരങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരമായ ടോറസിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ഹെഡറുകളെയും എതിർ ടീം ഗോൾ കീപ്പർമാർ പേടിക്കണം.

∙ ജോവ ഫെലിക്സ് (പോർച്ചുഗൽ, 21)

സ്ട്രൈക്കർ, രണ്ടാം സ്ട്രൈക്കർ, വിങ്ങർ, മിഡ്ഫീൽഡർ.. പൊസിഷൻ ഏതായാലും ഗോളടിയാണു ജോവയുടെ ധർമം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കു ശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർ പറയുന്ന ഉത്തരം.

English Summary: Six young stars to watch at Euro 2020