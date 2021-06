യുക്രെയ്ന്റെ യൂറോ കപ്പ് ജഴ്സിയിൽ ഭൂപടം; റഷ്യയ്ക്കു പ്രതിഷേധം

മോസ്കോ ∙ യുക്രെയ്നിന്റെ യൂറോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ജഴ്സിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ റഷ്യ. 2014ൽ റഷ്യ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കിയ യുക്രെയ്ൻ ഭൂവിഭാഗമായ ക്രൈമിയയെച്ചൊല്ലിയാണു വിവാദം. കരിങ്കടലിലെ ഉപദ്വീപായ ക്രൈമിയ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന യുക്രെയ്ൻ ഭൂപടമാണു യൂറോ ജഴ്സിയിലുള്ളത്.

ഇതു പുറത്തിറക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി റഷ്യ രംഗത്തെത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വൈരത്തെ ഊതിക്കത്തിക്കാനാണു യുക്രെയ്നിന്റെ ശ്രമമെന്നു റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് മരിയ സക്കരോവ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Ukraine’s football kit with map featuring Crimea causes outrage in Russia