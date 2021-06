ഐഎസ്എൽ ടീമിൽ ഇനി മുതൽ 7 ഇന്ത്യൻ‌ താരങ്ങൾ; നിബന്ധന അടുത്ത സീസൺ മുതൽ

മുംബൈ ∙ ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിൽ അടുത്ത സീസൺ മുതൽ കളിയുടെ മുഴുവൻ സമയത്തും കുറഞ്ഞത് 7 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കളത്തിലുണ്ടാവണമെന്നു നിയമം. ഇതോടെ, പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെ വിദേശതാരങ്ങവുടെ എണ്ണം പരമാവധി 4 ആയി കുറയും. നിലവിൽ 5 വിദേശികൾക്കു കളിക്കാമായിരുന്നു. ക്ലബ് ടീമുകളിലെ വിദേശ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷന്റെ (എഎഫ്സി) നിർദേശമാണ് ഐസ്എലിലും പ്രാബല്യത്തിലാക്കുന്നത്. ഓരോ ടീമിനും പരമാവധി 6 വിദേശ താരങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിലൊരാൾ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ അംഗരാജ്യത്തുനിന്നാകണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഓരോ ടീമിലും 4 ജൂനിയർ താരങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അവരിൽ 2 പേരെ മത്സര സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഐഎസ്എൽ സംഘാടകരായ ഫുട്ബോൾ സ്പോർട്സ് ഡവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ടീമുകൾക്കു നൽകിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.



വിദേശകളിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശം കഴിഞ്ഞ സീസണിലും വന്നെങ്കിലും ക്ലബ്ബുകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. 2014ലെ ഉദ്ഘാടന സീസണിൽ 5 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ടീമിൽ വേണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. 2017 സീസണിലാണ് ഇത് ആറാക്കി ഉയർത്തിയത്.

