വീണ്ടും ഗോളടിച്ചും അടിപ്പിച്ചും നെയ്മർ; പാരഗ്വായെ വീഴ്ത്തി ബ്രസീൽ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ

അസുൻസിയോൻ∙ സൂപ്പർതാരം നെയ്മർ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഗോളടിച്ചും ഗോളടിപ്പിച്ചും തിളങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ പാരഗ്വായെ വീഴ്ത്തി ബ്രസീൽ. ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ബ്രസീൽ പാരഗ്വായെ വീഴ്ത്തിയത്. ബ്രസീലിനായി നെയ്മർ (4), പകരക്കാരൻ താരം ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റ (90+3) എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മത്സരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഗോൾ നേടിയ നെയ്മർ തന്നെയാണ് ഇൻജറി ടൈമിൽ പക്വേറ്റയുടെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയതും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറിനെതിരെയും നെയ്മർ ഒരു ഗോളടിച്ചും ഒരു ഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയും തിളങ്ങിയിരുന്നു.

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ തുടർച്ചയായ ആറാം മത്സരവും ജയിച്ച ബ്രസീൽ ഇതോടെ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 18 പോയിന്റാണ് നിലവിൽ ബ്രസീലിന്റെ സമ്പാദ്യം. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയ അർജന്റീന ആറു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇന്നു പുലർച്ചെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയാണ് അർജന്റീനയെ സമനിലയിൽ തളച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ഗബ്രിയേൽ ജെസ്യൂസ്, റോബർട്ടോ ഫിർമിനോ എന്നിവരെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് പരിശീലകൻ ടിറ്റെ പാരഗ്വായ്‌ക്കെതിരെ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. മത്സരം തുടങ്ങി നാലാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ബ്രസീൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. വലതുവിങ്ങിലൂടെ മുന്നേറിയെത്തിയ ജെ‌സ്യൂസ്, പാരഗ്വായ് ബോക്സിനു നടുവിലേക്ക് പന്ത് മറിച്ചു. ബോക്സിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ നിന്ന റിച്ചാർലിസന്റെ കാൽപ്പാകത്തിനായിരുന്നു പന്തെങ്കിലും താരത്തിന് പന്തിൽ തൊടാനായില്ല. ഇതോടെ ബോക്സിന്റെ പന്ത് ബോക്സിന്റെ ഇടതു മൂലയിൽനിന്ന നെയ്മറിലേക്ക്. ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ നെയ്മറിന്റെ ഷോട്ട് വലയിൽ. സ്കോർ 1–0.

ബ്രസീലിന്റെ കരുത്തിനു മുന്നിൽ പതറാതെ പൊരുതിയെങ്കിലും ഗോൾമുഖത്ത് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതാണ് പാരഗ്വായ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. മത്സരം ഒരു ഗോളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ അവസാന നിമിഷം ബ്രസീൽ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇത്തവണ ഇൻജറി ടൈമിൽ മൈതാനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നെയ്മർ നടത്തിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഗോളിലെത്തിയത്. പാരഗ്വായ് പ്രതിരോധം കീറിമുറിച്ച് നെയ്മർ നൽകിയ പാസ് വലതുവിങ്ങിൽ പക്വേറ്റയിലേക്ക്. ഗോൾകീപ്പറിന്റെ നീട്ടിയ കൈകളെ മറികടന്ന് പക്വേറ്റ പന്ത് പോസ്റ്റിന്റെ ഇടതുമൂലയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. സ്കോർ 2–0.

English Summary: Neymar helps Brazil to perfect six in World Cup qualifying