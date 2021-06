മെസ്സിക്കു മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഛേത്രി

ദോഹ ∙ ഗോൾ എണ്ണത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രിയും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന മത്സരത്തിൽ മെസ്സിയെ 2 ‘ഗോളകലത്തിൽ’ പിന്നിലാക്കി ഛേത്രി. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകകപ്പ് – ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ടഗോളുകൾ നേടിയതോടെ ഛേത്രിയുടെ രാജ്യാന്തര ഗോ‍ൾനേട്ടം 74 ആയി. മെസ്സി ഇതുവരെ നേടിയത് 72 ഗോൾ. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് (103 ഗോൾ). ഛേത്രി രണ്ടാമത്. 3–ാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതു യുഎഇ താരം അലി മബ്ഖൂത് (73 ഗോൾ).



മുപ്പത്തിയാറുകാരനായ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ തന്റെ 117–ാം മത്സരത്തിലാണ് 2 ഗോളടിച്ച് റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തിൽ മുന്നിലേക്കു കയറിയത്. മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ മെസ്സി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചിലെയ്ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്താണു തന്റെ ഗോൾനേട്ടം 72ലേക്ക് ഉയർത്തിയത്.

ഛേത്രിയുടെ മികവിൽ ഇന്ത്യ 2–0നു ബംഗ്ലദേശിനെ തോൽപിച്ചു. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ എവേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ജയമായിരുന്നു ഇത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ 79–ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഛേത്രിയുടെ ആദ്യ ഗോൾ. മലയാളിതാരം ആഷിഖ് കുരുണിയന്റെ ക്രോസിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉഗ്രൻ ഹെഡർ. 2–ാം ഗോൾ പിറന്നത് ഇൻജറി ടൈമിലാണ് (90+2). ഖത്തർ ലോകകപ്പ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യത നേരത്തേ അവസാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിജയം ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാസ്വപ്നങ്ങൾക്കു ജീവൻവയ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾനേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ 10ൽ എത്താൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനു 2 ഗോൾ കൂടി മതി. ഇറാന്റെ അലി ദേയി (109) ഒന്നാമതു നിൽക്കുന്ന പട്ടികയിൽ റൊണാൾഡോ (103) രണ്ടാമതാണ്. 11–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഛേത്രിയുടെ തൊട്ടുമുന്നിലുള്ളത് ഹംഗറിയുടെ സാൻഡർ കൊസിസ്, ജപ്പാന്റെ കുനിഷികെ കമമോട്ടോ, കുവൈത്തിന്റെ ബഷർ അബ്ദുല്ല എന്നിവരാണ്. മൂവർക്കും 75 ഗോൾവീതം.

