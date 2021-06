തോൽവിയറിയാതെ 28–ാം മത്സരവും പിന്നിട്ട് ഇറ്റലി; യൂറോ കപ്പിൽ 3 ഗോൾ ആദ്യം!

റോം∙ യൂറോ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ തുർക്കിയെ 3-0നു തോൽപിച്ചതോടെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിലെ ഇറ്റലിയുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് 28 മത്സരങ്ങളിലേക്കു നീണ്ടു. 1930ൽ വിറ്റോറിയോ പോസോയുടെ കീഴിൽ കുറിച്ച 30 മത്സരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡാണ് റോബർട്ടോ മാൻചീനി കോച്ചായ ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു യൂറോ മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലി 3 ഗോൾ നേടുന്നതും ഇതാദ്യം.

53-ാം മിനിറ്റിൽ ഇറ്റാലിയൻ താരം ഡൊമിനിക്കോ ബെറാർഡിയുടെ ക്രോസ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ തുർക്കി ഡിഫൻഡർ ഡെമിറെലിനു പിഴച്ചു. പന്ത് നെഞ്ചിൽ തട്ടി സ്വന്തം വലയിലേക്ക്. 66-ാം മിനിറ്റിൽ സിറോ ഇമ്മൊബീലെ, 79-ാം മിനിറ്റിൽ ലൊറൻസോ ഇൻസിനെ എന്നിവർ ഇറ്റാലിയൻ ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.

യൂറോ കപ്പിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്ന വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി സംവിധാനവും പുതിയ ഹാൻഡ് ബോൾ നിയമവും മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറി. 2 വട്ടം തുർക്കി താരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പന്തു തട്ടിയെങ്കിലും റഫറി ഹാൻഡ് ബോൾ നൽകിയില്ല. മനഃപൂർവമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹാൻഡ് ബോൾ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന നിയമം പിന്തുടർന്നായിരുന്നു അത്.

