ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഹോളണ്ടിനും വിജയത്തുടക്കം; മാസായി ഓസ്ട്രിയ

ആംസ്റ്റർഡാം ∙ യൂറോ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഹോളണ്ടിനും വിജയത്തുടക്കം. ഇന്നു പുലർച്ചെ പൂ‍ർത്തിയായ മത്സരത്തിൽ ഹോളണ്ട് 3–2ന് യുക്രെയ്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ജോർജിനോ വിനാൽഡം, വൗട്ട് വെഗ്ഹോഴ്സ്റ്റ്, ഡെൻസൽ ഡുംഫ്രിസ് എന്നിവരാണു ഹോളണ്ടിനായി ഗോൾ നേടിയത്. ആൻഡ്രി യാർമോലെങ്കോ, റോമൻ യാരെംചുക്ക് എന്നിവർ ഹോളണ്ടിന്റെ ഗോൾ മടക്കി.

കഴിഞ്ഞ റഷ്യൻ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലെ എതിരാളികളായ ക്രൊയേഷ്യയെ ഇംഗ്ലണ്ട് 1–0നാണു തോൽപിച്ചത്. 61–ാം മിനിറ്റിൽ റഹിം സ്റ്റെർലിങ്ങാണ് ഗോൾ നേടിയത്. ഓസ്ട്രിയ 3–1നു നോർത്ത് മാസിഡോണിയയെ തോൽപിച്ചു.

യുക്രെൻ താരം റോമൻ യാരെംചുക്ക് ഗോൾ നേടുന്നു. (ചിത്രം: യൂറോ കപ്പ് ട്വിറ്റർ പേജ്)

