ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യത: ഛേത്രിക്കു മുന്നിൽ ചരിത്രം!

ദോഹ ∙ ലോകകപ്പ് – ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ‌ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി മറ്റൊരു ചരിത്ര നേട്ടത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ.

രാജ്യാന്തര ഗോൾനേട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ലയൺ മെസ്സിയെ മറികടന്നു രണ്ടാമതെത്തിയ ഛേത്രിക്ക് ഇന്ന് ഒരുഗോൾ കൂടി നേടിയാൽ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾനേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ എത്താം. ഒരു ഹാട്രിക് നേടിയാലാകട്ടെ സാക്ഷാൽ പെലെയുടെ ഗോളെണ്ണത്തിനൊപ്പവും. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ഇരട്ടഗോളോടെ ഛേത്രിയുടെ രാജ്യാന്തര ഗോ‍ൾനേട്ടം 74 ആയിരുന്നു. ഇന്നു വൈകിട്ട് 7.30നാണ് കിക്കോഫ്.



യോഗ്യതാ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നു സമനില നേടിയാൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കടക്കാം. ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ 3 സ്ഥാനക്കാരാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിലെത്തുക. നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ഒമാനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിച്ചു.

English Summary: All eyes on Chhetri as India takes on Afghanistan in Asian Cup qualifiers