മെസ്സിയുടെ ഫ്രീകിക്ക് ഗോളിനും അർജന്റീനയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല; ചിലെയുമായി സമനില

റിയോ ഡി ജനീറോ∙ തകർപ്പൻ ഫ്രീകിക്ക് ഗോളുമായി സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി മിന്നിത്തിളങ്ങിയിട്ടും കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് സമനിലയോടെ തുടക്കം. ചിലെയ്‌ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ 1–1നാണ് അർജന്റീന സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയത്. 33–ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സി നേടിയ ഗോളിൽ അർജന്റീനയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. എന്നാൽ എഡ്വാർഡോ വർഗാസ് 57–ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഹെഡർ ഗോളിൽ ചിലെ സമനില പിടിച്ചു. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് ലഭിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ അന്തരിച്ച അർജന്റീന സൂപ്പർതാരം ഡിയേഗോ മറഡോണയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. താരത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗോളുകളും മൈതാനത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ മത്സരത്തിൽ ചിലെ ഗോൾകീപ്പർ ക്ലോഡിയോ ബ്രാവോയുടെ സേവുകൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഇരു ടീമുകളും ചില അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയതിനു പിന്നാലെ, ലൊസെൽസോയെ ചിലെ താരം ബോക്സിനു തൊട്ടുപുറത്ത് വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്കാണ് അർജന്റീനയുടെ ഗോളിന് വഴി തുറന്നത്. കിക്കെടുത്ത മെസ്സി ബ്രാവോയുടെ നീട്ടിയ കരങ്ങളെ മറികടന്ന് പോസ്റ്റിന്റെ വലതുമൂലയിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. അർജന്റീന ജഴ്സിയിൽ സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ 73–ാം ഗോൾ. സ്കോർ 1–0.

മെസ്സി സമ്മാനിച്ച ലീഡുമായി അർജന്റീന ഇടവേളയ്ക്കു കയറി. രണ്ടാം പകുതി ചൂടുപിടിച്ചു വരുന്നതിനിടെ അർതുറോ വിദാലിനെ അർജന്റീന താരം ടാഗ്ലിഫിയാകോ സ്വന്തം ബോക്സിനുള്ളിൽ വീഴ്ത്തിയതാണ് സമനില ഗോളിലേക്കെത്തിയത്. വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ ചിലെയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനൽറ്റി.

ഈ പെനൽറ്റിയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു വർഗാസിന്റെ സമനില ഗോൾ. ചിലെയ്‌ക്കായി കിക്കെടുത്ത അർതുറോ വിദാലിന്റെ ഷോട്ട് അർജന്റീന ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ കയ്യിലും ക്രോസ് ബാറിലും തട്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽത്തന്നെ വീണു. ഓടിയെത്തിയ വർഗാസ് ഗോളിയെത്തും മുൻപ് പന്ത് തലകൊണ്ട് ചെത്തി വലയിലിട്ടു. വർഗാസിന്റെ 39–ാം രാജ്യാന്തര ഗോൾ. സ്കോർ 1–1.

സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ എയഞ്ചൽ ഡി മരിയ, സെർജിയോ അഗ്യൂറോ തുടങ്ങിയ വെറ്ററൻ താരങ്ങളെ അർജന്റീന പരിശീലകൻ കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ തുടർ സമനിലകൾക്കു പിന്നാലെ കോപ്പ അമേരിക്കയിലും അർജന്റീനയ്ക്ക് സമനിലയോടെ തുടക്കം.

