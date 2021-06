‘പിണറായി സ്റ്റൈലി’ൽ അർജന്റീനയെ പിന്തുണച്ച് മണിയാശാൻ; ബ്രസീലെന്ന് കടകംപള്ളി!

തിരുവനന്തപുരം∙ ബ്രസീലിൽ നടന്നുവരുന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശത്തിൽ മലയാളി ആരാധകർക്കൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ ലോകവും. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരെത്തന്നെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന ബ്രസീൽ – അർജന്റീന വൈരത്തിൽ ഭാഗംപിടിച്ച് മുൻ മന്ത്രിമാരായ എം.എം. മണി, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇരുവരും നേർക്കുനേർ അങ്കംകുറിച്ചത് ആരാധകരിലും ആവേശം വിതറിയതോടെ സംഭവം വൈറൽ! കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ വെനസ്വേലയെ 3–0ന് തകർത്തപ്പോൾ അർജന്റീന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചിലെയുമായി സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയിരുന്നു.

അർജന്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ എം.എം. മണി പതിവുപോലെ ഇത്തവണയും അവരുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിനു മുൻപേ ഉറച്ച പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിലിട്ട പോസ്റ്റാണ് വാക്പോരിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. സാക്ഷാൽ ‘പിണറായി സ്റ്റൈലി’ലാണ് ഇത്തവണ എം.എം. മണി അർജന്റീനയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘ഉറപ്പാണ് അർജന്റീന’ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാത്ത മണിയാശാൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളിങ്ങനെ:

‘ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരുണ്ടാകും വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അവരാ വഴിക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേയുള്ളൂ. അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല...’ – #ചെഗുവേരയുടെ_അർജന്റീന, #മറഡോണയുടെ_അർജന്റീന, #അർജന്റീനയുടെ_ഫാൻ എന്നീ മലയാളം ഹാഷ്ടാഗുകളും #VomosArgentina ഹാഷ്ടാഗും സഹിതം ആശാൻ കുറിച്ചു.

ഈ പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റുമായെത്തിയാണ് കടകംപള്ളി ബ്രസീലിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടമാക്കിയത്.

‘ആശാനേ.. ഇത്തവണ കപ്പ് ഞങ്ങൾക്കാണ്.. മഞ്ഞപ്പട..’ – ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ ചിത്രം സഹിതം അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

‘ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ്. അവസാനം വരെ’ – തംസപ്പ് ചിത്രം സഹിതം മണിയാശാന്റെ മറുപടി.

‘ഉറപ്പാണ് അർജന്റീന’ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ മുൻ കായികമന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജനും യു.പ്രതിഭ എംഎൽഎയുമുണ്ട്. ഇരുവരും പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിലും ഈ ഇഷ്ടം പ്രകടമാക്കി. സിപിഎം നേതാവ് വി. ശശികുമാറിന്റെ പിന്തുണയും അർജന്റീനയ്ക്കാണ്.

‘ഉറപ്പാണ് അർജന്റീന’ എന്ന് തെളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ യുവനേതാവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പിന്തുണയും അർജന്റീനയ്ക്കാണ്. ജൂൺ 13ന് രാഹുൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലെ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:



‘ഒരിക്കൽ അവർ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് എന്നെ ഒരു പിസ്റ്റൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ തടയാൻ കഴിയൂ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സിയെ തടയാൻ ഒരു മെഷീൻ ഗൺ ആവശ്യമാണ്’ - പ്രശസ്ത ബൾഗേറിയൻ ഫുട്ബോളറായ ഹ്രിസ്റ്റോ സ്റ്റോയിക്കോവിന്റെ വാക്കുകളാണ്.

മെസ്സിയും ഫുട്ബോൾ ദൈവം മറഡോണയും ബൂട്ടഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സാണിപ്പോഴും എനിക്ക്. എന്റെ കളിയാരവങ്ങളെപ്പോഴും അർജന്റീനയോടൊപ്പമാണ്. അത് കോപ്പ അമേരിക്കയാലും, വേൾഡ് കപ്പായാലുമെല്ലാം..

"Messi is the Mozart of football." - Radomir Antic

മെസ്സിയുടെ താളത്തോടൊപ്പം അർജന്റീനയെന്ന ബാൻഡിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ലഹരി നുണയട്ടെ...കപ്പ് ഉയർത്തുന്ന മെസ്സിയെ കണ്ട് ആർപ്പ് വിളിക്കണം... #VamosArgentina

