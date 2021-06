9 മിനിറ്റിനിടെ 3 ഗോൾ, ഇരട്ട ഗോളുമായി റോണോ; ഹംഗറിയുടെ ‘സമനില തെറ്റിച്ച്’ പോർച്ചുഗൽ!

ബുഡാപെസ്റ്റ്∙ മത്സരത്തിൽ 83 മിനിറ്റും നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ പോർച്ചുഗലിന്റെ ‘സമനില തെറ്റിച്ച്’ ഹംഗറിയുടെ കടുകട്ടി പ്രതിരോധം. ഒടുവിൽ ഒൻപതു മിനിറ്റിനിടെ മൂന്നു ഗോളടിച്ചുകൂട്ടി ഹംഗറിയുടെ ‘സമനില തെറ്റിച്ച്’ പോർച്ചുഗലിന്റെ കടന്നാക്രമണം. തിരിച്ചടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇരട്ടഗോളുമായി മുന്നിൽനിന്ന് പടനയിച്ച് നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യനോ റൊണാൾഡോയും. നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടു സമ്പന്നമായ യൂറോ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഹംഗറിയെ വീഴ്ത്തി ‘മരണ ഗ്രൂപ്പാ’യ ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ പോർച്ചുഗലിന് വിജയത്തുടക്കം. ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് പോർച്ചുഗൽ ഹംഗറിയെ വീഴ്ത്തിയത്. 1964ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുശേഷം യൂറോ കപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാർ 3–0ന് ജയിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം.

ബുഡാപെസ്റ്റിലെ പുഷ്കാസ് അരീനയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ 60, 000ൽ അധികം കാണികൾക്കു മുന്നിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഇരട്ടഗോളാണ് പോർച്ചുഗലിന് കരുത്തായത്. 87 (പെനൽറ്റി), 90+2 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ ഗോളുകൾ. ഒരു ഗോൾ പകരക്കാരൻ താരം റാഫേൽ ഗ്വറെയ്റോ (84) നേടി. 83 മിനിറ്റുവരെ ഉറച്ച പ്രതിരോധവുമായി പോർച്ചുഗൽ ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ ഹംഗറിക്ക്, അവസാന മിനിറ്റുകളിലാണ് പിഴച്ചത്. യൂറോ കപ്പിൽ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന 10 മിനിറ്റിൽ മൂന്നു ഗോളടിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമാണ് പോർച്ചുഗൽ. മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കിടയിലെ ഇടവേള വെറും 177 സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം.

മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ സാന്റോസ് അവതരിപ്പിച്ച മൂന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് മത്സരഫലത്തിൽ നിർണായകമായത്. ബെർണാഡോ സിൽവയ്ക്കു പകരമെത്തിയ റാഫയുടെ ‘ടച്ച്’ പോർച്ചുഗൽ നേടിയ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കുമുണ്ട്. 84–ാം മിനിറ്റിൽ ഹംഗറി ബോക്സിനുള്ളിൽ ഗോൾ ലക്ഷ്യം വച്ച് റാഫയുടെ ഷോട്ട്. ഹംഗറി താരത്തിന്റെ ദേഹത്തുതട്ടി ഗതിമാറിയ പന്ത് റാഫേൽ ഗ്വറെയ്റോയ്ക്കു മുന്നിൽ. ഗ്വറെയ്റോയുടെ ഗോൾശ്രമം ഓർബാന്റെ കാലിൽത്തട്ടി ഗതിമാറി വലയിൽ. സ്കോർ 1–0.

ആദ്യ ഗോളിന് മൂന്നു മിനിറ്റ് പ്രായമെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും രണ്ടാം ഗോളിനും വഴിയൊരുങ്ങി. ഇത്തവണയും ഗോളിനു കാരണക്കാരനായത് റാഫ തന്നെ. ഹംഗറി ബോക്സിനുള്ളിൽ ഗോളിനായി ശ്രമിച്ച റാഫയെ ഓർബൻ വീഴ്ത്തിയതിന് പോർച്ചുഗലിന് അനുകൂലമായി പെനൽറ്റി. കിക്കെടുത്ത റൊണാള്‍ഡോ അനായാസം ലക്ഷ്യം കണ്ടു. സ്കോർ 2–0. ഈ ഗോളോടെ യൂറോ കപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗോളുകളെന്ന നേട്ടം റൊണാൾഡോയ്ക്ക്.

മത്സരം തീർന്നെന്നു കരുതിനിൽക്കെ ഇൻജറി ടൈമിൽ റൊണാള്‍ഡോ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇത്തവണയും സഹായം റാഫ വക. ഹംഗറി ബോക്സിനു സമീപം റാഫയ്ക്ക് പന്തു നൽകി ഓടിക്കയറിയ റൊണാൾഡോയുടെ കാൽപ്പാകത്തിന് റാഫ പന്ത് മറിച്ചു. കുതിപ്പിനിടെ പന്ത് കാലിൽ കൊരുത്ത് ഹംഗറി ഗോൾകീപ്പറെ കബളിപ്പിച്ച് റൊണാള്‍ഡോയുടെ അനായാസ ഫിനിഷിങ്. സ്കോർ 3–0.

∙ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ റൊണാൾഡോ

മത്സരത്തിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും സ്വന്തം പേരിലാക്കി. പോർച്ചുഗലിനായി ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റിൽ ഗോൾ നേടുന്ന പ്രായം കൂടിയ താരമായി റൊണാൾഡോ മാറി. ഹംഗറിക്കെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ നേടുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രായം 36 വർഷവും 130 ദിവസവുമാണ്. റൊണാൾഡോ പിന്നിലാക്കിയത് 2018ലെ റഷ്യൻ ലോകകപ്പിൽ 35 വർഷവും 124 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഗോൾ നേടിയ സഹതാരം പെപ്പെയെ!

യൂറോ കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും റൊണാൾഡോ സ്വന്തമാക്കി. അഞ്ച് ടൂർണമെന്റുകളിലായി റൊണാൾഡോയുടെ ഗോൾനേട്ടം പതിനൊന്നിലെത്തി. യുവേഫ മുൻ തലവൻ കൂടിയായ ഫ്രാൻസിന്റെ മുൻ താരം മിഷേൽ പ്ലാറ്റിനിയുടെ റെക്കോർഡാണ് റൊണാൾഡോ തിരുത്തിയത്. 1984ലെ യൂറോ കപ്പിൽ മാത്രമായി ഒൻപതു ഗോളാണ് പ്ലാറ്റിനി നേടിയത്. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഗോൾനേട്ടം ഈ ഇരട്ടഗോളോടെ 106 ആയും ഉയർന്നു. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ സ്കോററെന്ന നേട്ടത്തിനൊപ്പമെത്താൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വേണ്ടത് നാലു ഗോളുകൾ മാത്രം.



English Summary: Ronaldo scores two goals in 5 minutes as Portugal beat Hungary 3-0