36–ാം വയസ്സിൽ 92 മീറ്റർ പിന്നിട്ടത് 14.2 സെക്കൻഡിൽ; ‘മിന്നൽ റോണോ’ – വിഡിയോ

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വെറും മനുഷ്യനല്ല, യന്ത്രമനുഷ്യനാണെന്ന് ആരാധകർ പറയുന്നതിലുമുണ്ട് കാര്യം! ശനിയാഴ്ച രാത്രി ജർമനിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ സ്വന്തം പോസ്റ്റിൽനിന്ന് ജർമനിയുടെ ഗോൾമുഖത്തേക്കു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നടത്തിയ ഓട്ടം സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. ആകെ 97 മീറ്ററാണു പോർച്ചുഗീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓടിയത്. ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ 36 വയസ്സു പൂർത്തിയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് അതിൽ 92 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടാൻ വേണ്ടിവന്നത് 14.2 സെക്കൻഡ് മാത്രം. ഇതിനിടയിലെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 32 കിലോമീറ്റർ!

∙ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു?

36–ാം വയസ്സിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫിറ്റ്നസുള്ള ഫുട്ബോളർമാരിൽ ഒരാളാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ഫിറ്റ്നസ് മികവിനൊപ്പം ഗോൾ നേടാനുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹം കൂടിയാകുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്നതു സാധ്യമാകും. ഇന്നുള്ള ഫുട്ബോളർമാരിലെ ഏറ്റവും വേഗക്കാരനായ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബപെയെക്കാൾ 14 വയസ്സിനു മൂത്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ഇതു സാധിക്കുന്നതും അതിനാലാണ്. എംബപെയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 36 കിലോമീറ്ററാണെങ്കി‍ൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടേത് 32 കിലോമീറ്റർ; വ്യത്യാസം മണിക്കൂറിൽ വെറും 4 കിലോമീറ്റർ.

ഇനിയുമുണ്ട്: അത്‌ലറ്റിക്സിലെ വേഗരാജാവ് ജമൈക്കയുടെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ 100 മീറ്റർ മത്സരങ്ങളിലെ പരമാവധി വേഗം 37.85 കിലോമീറ്ററാണെന്നാണ് കണക്ക്. ബോൾട്ടിനോടു താരതമ്യം ചെയ്താലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പിന്നിലല്ല, വ്യത്യാസം 5.85 കിലോമീറ്റർ മാത്രം!!!!

