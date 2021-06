യൂറോ കപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ താരപ്പെരുമയുള്ള നിരയെ മെരുക്കിയ സ്കോട്ടിഷ് വീര്യം ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാണ്. ടീമിനായി തിളങ്ങിയവർ പലരുണ്ടെങ്കിലും ചർച്ചകളുടെ ആഴത്തിൽ സ്ഥിരം ഉയർന്നു വരുന്ന പേരാണ് ബില്ലി ഗിൽമോർ; സ്കോ‌ട്‌ലൻഡ് മധ്യനിരയിലെ മിന്നും താരം. ഇത്തവണ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയ ചെൽസിയുടെ ഭാവി താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ. പേരുകേട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയെ കത്രികപ്പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയാണ് ഗിൽമോറെന്ന കൊച്ചു പയ്യൻ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചത്. താരത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ചെൽസി സഹതാരവും ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം അംഗവുമായ മേസൻ മൗണ്ട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ:

‘ബില്ലിയുടെ കളി കണ്ട് എനിക്ക് വിസ്മയമൊന്നും തോന്നിയില്ല, ക്ലബ് തലത്തിൽ അവന്റെ മികവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമി കാലം മുതൽ അവന്റെ വളർച്ച പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ’.

പക്ഷേ, കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായതോടെ നാളെ പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന ക്രൊയേഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് താരം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർത്തുകളിച്ച താരം ക്രൊയേഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പുറത്തിരിക്കുന്നത് സ്കോട്‍ലൻഡിന്റെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾക്കു കൂടിയാണ് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നത്. ഒറ്റ മത്സരം കൊണ്ട് ബില്ലി സ്കോട്‌ലൻഡ് ടീമിൽ സൃഷ്ടിച്ച ‘ഇംപാക്ട്’ അത്ര വലുതാണ്.

∙ മധ്യനിരയിലെ കുഞ്ഞു മാന്ത്രികൻ

പ്രായം 20 ആയെങ്കിലും 18നു മുകളിൽ പറയില്ല ബില്ലിയെ കണ്ടാൽ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരം താരത്തിന്റെ ആദ്യ പതിനൊന്നിലെ അരങ്ങേറ്റം കൂടിയായിരുന്നു. പലവട്ടം പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ആദ്യമായി മുഴുനീള മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ വൈകി. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള കളിയിൽ ചാംപ്യന്മാരായ ലിവർപൂളിനെതിരെ കളിച്ച് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയതോടെ ബില്ലി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. എഫ്എ കപ്പ് അരങ്ങേറ്റത്തിലും കളിയിലെ താരം പട്ടവും കൊണ്ടാണ് ബില്ലി തിരിച്ച് കയറിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ദേശീയ ടീം അരങ്ങേറ്റത്തിലും തനിയാവർത്തനം.

പന്തിൽ മായാജാലം കാട്ടുന്ന ഈ കുട്ടി മാന്ത്രികന് ചെൽസിയുടെ ഭാവിവാഗ്ദാനമെന്ന പട്ടം നൽകിയത് മുൻ ചെൽസി താരവും ബില്ലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിഡ്ഫീൽഡറുമായ സെസ്ക് ഫാബ്രിഗസാണ്. ഫാബ്രിഗസ്, ആന്ദ്രെ ഇനിയേസ്റ്റ, ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് എന്നിവരുടെ കളി ശൈലി താൻ പിന്തുടരാറുണ്ടെന്ന് യുവതാരം ഒരിക്കൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചെൽസി കുപ്പായത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് നൽകിയ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഹൃദയങ്ങളായിരുന്നു.

∙ തുടക്കം റേഞ്ചേഴ്സിൽ

സ്കോട്ടിഷ് ക്ലബ് റേഞ്ചേഴ്സിന്റെ അക്കാദമിയിലാണ് ബില്ലി കളി തുടങ്ങിയത്. അച്ഛൻ നാവിക സേനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അമ്മയ്ക്ക് രാത്രി വരെ ജോലി. കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ബില്ലിയുടെ മുത്തച്ഛനും അമ്മാവന്മാരുമാണ് കുട്ടിത്താരത്തിന് ക്ലബ്ബിൽ പരിശീലനത്തിന് കൂട്ടുപോയിരുന്നത്. 2017ൽ കുട്ടിത്താരത്തിന്റെ കളി കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് ചെൽസി വന്നു വിളിച്ചു.

പ്രിമിയർ ലീഗിന് പറ്റിയ ശരീര വളർച്ചയില്ലെന്നും സ്കോട്ടിഷ് ലീഗ് വിടുന്നത് തെറ്റായ തീരുമാനമാണെന്നും താരത്തെ പലരും ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ബില്ലിയുടെ ചെവിക്ക് പുറത്ത് നിന്നു. ‘എനിക്ക് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കണം’ – അന്നത്തെ കുഞ്ഞു പയ്യന്റെ വാക്കുകൾ പിന്നീട് യാഥാർഥ്യമായി.

∙ ലംപാർഡിന്റെ വരവ്

താരത്തിലെ പ്രതിഭ കണ്ടെത്തി പ്രധാന ടീമിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചുയർത്തിയത് അന്ന് പരിശീലകനായിരുന്ന ചെൽസി ഇതിഹാസ താരം ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡായിരുന്നു. പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാതെ ടീം വിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും യുവ കളിക്കാരെ ടീമിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ സൂപ്പർ ഫ്രാങ്കി വഹിച്ച പങ്ക് ആരാധകർ മതിപ്പോടെയാണ് കാണുന്നത്.

ബില്ലി, മേസൻ മൗണ്ട്, കല്ലം ഹഡ്സൺ ഒഡോയി, എസി മിലാനിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഫികിയോ ടൊമോറി, റീസ് ജെയിംസ്, ടാമി എബ്രഹാം എന്നിവരെ കളിപ്പിച്ചത് ലംപാർഡാണ്. ബില്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പകരക്കാരനായും ആദ്യ പതിനൊന്നിലും ഇടവിട്ട് കളിച്ച് ടീമിലേക്ക് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ലംപാർഡ് പുറത്തായത്.

∙ ടൂഹൽ കാലം

ജർമൻ കോച്ച് തോമസ് ടൂഹലിന്റെ വരവ് ക്ലബ്ബിന് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയെങ്കിലും മൗണ്ടും ജെയിംസും ഒഴികെയുള്ള യുവ താരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. മധ്യനിരയിൽ പരിചയസമ്പത്തിന് പരിഗണന നൽകിയപ്പോൾ ബില്ലി പുറത്ത്. പരുക്ക് മാറി എൻഗൊളോ കാന്റേ തിരിച്ചെത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിന്നും ഫോമും ബില്ലിക്കാണ് വിനയായത്

പരിചയ സമ്പത്ത് നേടാനായി പ്രിമിയർ ലീഗിലേക്കോ സ്കോട്ടിഷ് ലീഗിലേക്കോ താരം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ‌ പോകുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നിലംപരിശാക്കിയുള്ള പ്രകടനം.

1.70 മീ മാത്രം ഉയരുമുള്ള താരം സാങ്കേതികത്തികവാർന്ന മേസൻ മൗണ്ട്, തന്റെ ഇരട്ടി ബലവും ശരീര വലിപ്പവുമുള്ള കാൽവിൻ ഫിലിപ്സ് എന്നിവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയ കാഴ്ച ഫുടോബോ‍ൾ ലോകം കയ്യടിച്ചാണ് കണ്ടത്. വരും സീസണുകളിൽ കൂടതൽ കയ്യടികൾക്കിടയിലേക്ക് പന്ത് തട്ടി കയറാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ബില്ലി ഗിൽമോർ.

English Summary: Scotland midfielder Billy Gilmour ruled out of Croatia clash after testing positive for COVID-19