റഫറിയുടെ ‘കാൽസഹായം;’ ബ്രസീലിന്റെ ഗോളിൽ വിവാദം

സാവോ പോളോ ∙ ബ്രസീലിനായി അർജന്റീനക്കാരൻ റഫറി ഗോളടിച്ചോയെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല! ഗോളിനു വഴിയൊരുക്കിയെന്നു കൊളംബിയ ആരോപിച്ചാൽ തെറ്റു പറയാനുമില്ല. കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളിലെ ബ്രസീൽ – കൊളംബിയ മത്സരമാണു റഫറിയുടെ കാലിൽത്തട്ടിയ പന്തിൽനിന്നു നേടിയ ഗോളോടെ വിവാദമായത്. മത്സരം 2–1നു ജയിച്ച ബ്രസീൽ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തുടരുന്നു.

10–ാം മിനിറ്റിൽ യുവാൻ ക്വാർഡാഡോയുടെ ഗോളിൽ കൊളംബിയ ലീഡ് നേടിയതാണ്. തുടർന്നങ്ങോട്ടു ബ്രസീലിന്റെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം പ്രതിരോധിച്ചു കളി ജയിക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം. എന്നാൽ, 78–ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനക്കാരൻ റഫറി നെസ്റ്റർ പിറ്റാന വില്ലനായി. കൊളംബിയൻ ഗോൾമുഖത്തിന് ഏതാണ്ട് 10 മീറ്റർ അടുത്തുവച്ച് നെയ്മറുടെ ഒരു പാസ് പിറ്റാനയുടെ കാലിൽത്തട്ടി. ഇതുകണ്ട കൊളംബിയൻ കളിക്കാർ ഒരുനിമിഷത്തേക്കു കളി നിർത്തി. പക്ഷേ, ബ്രസീൽ താരം ലൂക്കാസ് പാക്വെ ആ പന്ത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് റെനൻ ലോഡിക്കു നൽകി. ലോഡിയുടെ ക്രോസിനു തലവച്ച് റോബർട്ടോ ഫിർമിനോ പന്തു വലയിലെത്തിച്ചു (1–1).

പന്തു റഫറിയുടെ ദേഹത്തു തട്ടിയതിനാൽ ഗോൾ അംഗീകരിക്കാതെ കൊളംബിയൻ താരങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. 2018 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിച്ചു പേരെടുത്ത റഫറി പിറ്റാന മത്സരം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. 10 മിനിറ്റോളം നീണ്ട ഇൻജറി ടൈമിന്റെ അവസാന നേരത്ത്, നെയ്മറുടെ കോർണറിൽനിന്ന് കസീമിറോ ബ്രസീലിന്റെ വിജയഗോളും നേടി. 3 കളിയിൽ മൂന്നും ജയിച്ച ബ്രസീലിന് 9 പോയിന്റ്. ശനിയാഴ്ച ഇക്വഡോറിനെതിരെയാണ് അവരുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം.

കോപ്പയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ഇക്വഡോറും പെറുവും 2–2 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിൽ കൊളംബിയയ്ക്കു പിന്നിൽ 3–ാം സ്ഥാനത്താണ് പെറു. ഇക്വഡോർ നാലാമത്. ആദ്യ 4 സ്ഥാനക്കാരാണു നോക്കൗട്ടിലെത്തുക.

