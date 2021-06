പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഇറ്റലിക്ക് ‘എക്സ്ട്രാ അധ്വാനം’; ഓസ്ട്രിയയെ വീഴ്ത്തി ക്വാർട്ടറിൽ (2–1)

ലണ്ടൻ∙ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരിക വിജയങ്ങളുമായി നോക്കൗട്ടിലേക്കു മുന്നേറിയ ടീമാണ് ഇറ്റലി. പക്ഷേ, പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം; യൂറോ കപ്പിൽ ആദ്യമായി പ്രീ ക്വാർട്ടർ കളിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയയെ മറികടന്ന് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അവർക്ക് ‘എക്സ്ട്രാ’ അധ്വാനം വേണ്ടിവന്നു! മുഴുൻ സമയത്ത് സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കു നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇറ്റലിയുടെ ജയം. 90 മിനിറ്റും ഗോൾ വീഴാതെ പോയ മത്സരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇരു ടീമുകളും അടിച്ചുകൂട്ടിയത് മൂന്നു ഗോളുകൾ. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ഇറ്റലിയുടെ വിജയം. പോർച്ചുഗൽ – ബൽജിയം പ്രീ ക്വാർട്ടർ വിജയികളാണ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇറ്റലിയുടെ എതിരാളികൾ.

ഇറ്റലിക്കായി പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ ഫെഡറിക്കോ ചിയേസ (95), മത്തേയു പെസ്സീന (105) എന്നിവർ ഗോൾ നേടി. ഓസ്ട്രിയയുടെ ആശ്വാസഗോൾ സാസ കാലാജിക്ക് (114) നേടി. കഴിഞ്ഞ 12 മത്സരത്തിനിടെ ഇറ്റലി വഴങ്ങുന്ന ആദ്യ ഗോളാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഈ വിജയത്തോടെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ ഇറ്റലിയുടെ അജയ്യമായ കുതിപ്പ് 31–ാം മത്സരത്തിലേക്കു നീണ്ടു. ഇത് റെക്കോർഡാണ്.

ആദ്യപകുതിയിൽ ചില മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും നിർഭാഗ്യമാണ് ഇറ്റലിക്ക് പലപ്പോഴും വില്ലനായത്. ആദ്യപകുതിയിൽ നിക്കോള ബാരെല്ല ഗോളിനടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഓസ്ട്രിയയുടെ വാറ്റ്ഫഡ് ഗോൾകീപ്പർ തടുത്തിട്ടു. 32–ാം മിനിറ്റിൽ അസൂറിയൻ സ്ട്രൈക്കർ സിയറോ ഇമ്മൊബീലിയുടെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ഓസ്ട്രിയൻ ഗോൾ കീപ്പർ ഡാനിയേൽ ബാച്ച്മാനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പോസ്റ്റിലിടിച്ചു മടങ്ങി.

നാലു തവണ ലോക ചാംപ്യൻമാരായ ഇറ്റലിയെ ഉറച്ച പ്രതിരോധവുമായി ഓസ്ട്രിയ വിറപ്പിക്കുന്നതിനും മത്സരം വേദിയായി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാർക്കോ അർനോതോവിക്കിന്റെ ഹെഡറിൽ ഓസ്ട്രിയ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും വിഎആർ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം റഫറി ഓഫ് ഡൈസ് വിധിച്ചു.

പിന്നീടു ലഭിച്ച അർധാവസരങ്ങൾ ഇറ്റലിക്കു മുതലാക്കാനായില്ലെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ കഥ മാറി. ബോക്സിനുള്ളിൽനിന്നു സ്പിന്നസോള നീട്ടിയ പന്തു തലകൊണ്ടു നിയന്ത്രിച്ചെടുത്ത ചിയേസയുടെ ഹാഫ് വോളിയിൽ ഇറ്റലിക്കു ലീഡ്. എക്ട്രാ ടൈമിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഓസ്ട്രിയയുടെ മോശം ക്ലിയറൻസിൽനിന്ന് പെസിന്ന വീണ്ടും ഗോളടിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കോർണർകിക്കിലെ ഡൈവിങ് ഹെഡറിലൂടെ കലാജിച്ച് ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും ഓസ്ട്രിയയെ ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിക്കാൻ അതും മതിയായില്ല.



