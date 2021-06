ക്യാപ്റ്റൻസ് ആം ബാൻഡ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, ബൽജിയൻ ഗോളിക്കുള്ള ആശംസയും വൈറൽ– വിഡിയോ

സെവിയ്യ (സ്പെയിൻ)∙ യൂറോ കപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിലെ ഫൈനൽ വിസിലിനു ശേഷം ബൽജിയൻ ഗോൾ കീപ്പർ തിബോ കോർട്ടോയ്ക്കുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ആശംസ വൈറലായി. പന്തടക്കത്തിലും പാസിങ്ങിലും പോർച്ചുഗൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നേടിയ മത്സരത്തിൽ ബൽജിയത്തിനായിരുന്നു ജയം (1–0).



‘ഭാഗ്യം അല്ലേ, ഇന്നു പന്തിനു ഗോൾവര കടക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവുകങ്ങൾ,’ മത്സര ശേഷം മുൻ റയൽ മഡ്രിഡ് സഹതാരം കൂടിയായ കോർട്ടോയെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ടു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ യുവേഫ യൂറോ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലൂടെ പങ്കുവച്ചതോടെയാണു വൈറലായത്.

ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെ നിരാശനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ക്യാപ്റ്റന്റെ ആം ബാൻഡ് നിലത്തേക്കു വലിച്ചെറിയുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നു. നിലത്തുനിന്ന് ആം ബാൻഡ് എടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകളിൽ ഒരാൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ഏദൻ ഹഡാഡിന്റെ സഹോദരനും ജർമൻ ക്ലബ് ബൊറൂസിയ ഡോർട്മുണ്ട് വിങ്ങറുമായ തോർഗൻ ഹസാഡിന്റെ ഗോളിലാണു ബൽജിയം പോർച്ചുഗലിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ഗോൾ മടക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും പോർച്ചുഗലിന്റെ ഫിനിഷിങ് പിഴച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ റാഫേൽ ഗുറെയ്‌റോയുടെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചതും മത്സരം അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ശേഷിക്കെ സ്ട്രൈക്കർ ജോവ ഫെലിക്സ് ഗോൾ മടക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം തുലച്ചതും പോർച്ചുഗലിനു തിരിച്ചടിയായി.

‘നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ അർധാവസരങ്ങളിൽനിന്നു പോലും ഗോളടിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. ഭാഗ്യം എനിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ഷോട്ട് ഗോളായി. ബൽജിയത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിക്കാൻ അതു മതിയായിരുന്നു,’ മത്സരശേഷം തോർഗൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: What Cristiano Ronaldo Told Belgium's Thibaut Courtois After Portugal's Euro 2020 Exit, also throws captains band in frustration