അലി ദേയി എന്ന 'അലി ഭായി' ഒരു ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായില്ലേ..? അദ്ദേഹത്തിന്റെ 109 ന്റെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കാന്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളൊന്നും വലയില്‍ കയറാതെപോയതു കണ്ടില്ലേ..? അതാണ് അലി ദേയി. 109 ഗോളുമായി ഇപ്പോഴും ഈ ഇറാന്‍ സ്ട്രൈക്കര്‍ ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ നെറുകയില്‍ത്തന്നെ തുടരുന്നു. നേട്ടം ഒറ്റയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കാൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. ആരാണ് ഈ അലി ദേയി..?



∙ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ചെൽസിക്കും എസി മിലാനുമെതിരെ ഗോൾ



രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിലെ ഗോള്‍നേട്ടക്കണക്കില്‍ 109 എന്ന കൂറ്റന്‍ സ്കോറുമായി തലയുയര്‍ത്തിനില്‍ക്കുന്ന അലി ദേയി ഇറാനിലെയോ ഏഷ്യയിലെയോ വമ്പന്‍ മാത്രമല്ല, യുവേഫ ചാംപ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ അലി ചെല്‍സിയുടെ വലയനക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം എ.സി മിലാനെതിരെ ഗോളും. ചാംപ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ പന്തുതട്ടിയ ആദ്യ ഏഷ്യന്‍ താരമാണ് ഇറാന്‍ സ്ട്രൈക്കര്‍ അലി ദേയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 109 എന്ന മാജിക് നമ്പറിനൊപ്പം പോര്‍ച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ എത്തിയത് ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പാണ്.

ഏഷ്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരവും രാജ്യാന്തര ഗോളടി പട്ടികയിലെ ഉന്നതനുമായ അലി, ജര്‍മന്‍ ടീം ഹെര്‍ത്ത ബിഎസ് സിയുടെ താരമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെല്‍സിക്കും മിലാനുമെതിരെ ഗോള്‍ നേടിയത്.

1999ല്‍. ചെല്‍സിക്കെതിരെ 2- 1 ജയം നേടിയെങ്കില്‍ അലിയുടെ ഗോളില്‍ എ.സി. മിലാനെതിരെ ടീം സമനില നേടി (1 - 1). ജര്‍മന്‍ ബുന്ദസ് ലിഗയില്‍ ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്കിനും അര്‍മീനിയ ബീല്‍ഫെല്‍ഡിനും വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങി. 149 മത്സരങ്ങളില്‍നിന്നാണ് അലിയുടെ 109 എന്ന നേട്ടമെങ്കില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് അത്രയും സ്കോര്‍ ചെയ്യാന്‍ 178 മത്സരം വേണ്ടിവന്നു.

∙13 വർഷം, 109 രാജ്യാന്തര ഗോൾ

1993 – 2006, ഇത്രയേയുള്ളൂ അലിയുടെ കരിയര്‍കാലം. 13 വര്‍ഷത്തെ ഫുട്ബോള്‍ ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് 109 രാജ്യാന്തര ഗോളുകള്‍ അടിച്ചുകൂട്ടി ഏഷ്യയുടെ അഭിമാനമായത്. 1969 ല്‍ ജനിച്ച അലി ക്ലബ് തലത്തില്‍ 307 കളികളില്‍നിന്ന് 126 ഗോളും സ്കോര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറുവര്‍ഷം ഇറാന്‍ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്ന അലി, ജര്‍മന്‍ ക്ലബ്ബുകളിലെ കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങളൊഴിച്ചാല്‍ കരിയറിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സ്വദേശത്തെ ക്ലബ്ബുകളില്‍ത്തന്നെയായിരുന്നു.

1990ല്‍ ഇറാനിയന്‍ ക്ലബ് ബാങ്ക് തേജറാത്തില്‍ കളിയാരംഭിച്ച അലിയുടെ ക്ലബ് കരിയറിന് അവസാനമാകുന്നത് 2007ല്‍ ഇറാനിലെത്തന്നെ സായ് പയിലൂടെ. പിന്നീട് ഈ ക്ലബ്ബിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്തുമെത്തി.1993 ജൂണ്‍ 6 ന് 24 -ാം വയസ്സില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ അലിയുടെ ആദ്യ ഗോള്‍ ചൈനീസ് തായ് പേയിക്കെതിരെയായിരുന്നു, ആ വര്‍ഷം ജൂണ്‍ 25ന് . 1994 ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയിങ് മത്സരമായിരുന്നു അത്. കളിയില്‍ ഇറാന്റെ വിജയം 6 - 1ന്. 109-ാം ഗോള്‍ പിറന്നത് 2006 മാര്‍ച്ച് ഒന്നിനായിരുന്നു, കോസ്റ്റാറിക്കക്ക് എതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തില്‍. 3- 2 നായിരുന്നു ഇറാന്റെ വിജയം. അവസാനത്തെ മത്സരം 2006 ലെ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ അംഗോളയ്കെതിരെയായിരുന്നു.1993 ലെ അരങ്ങേറ്റ വര്‍ഷത്തില്‍ 7 ഗോള്‍ നേടിയ അലി 1996 ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടിയത് - 22.

∙ 8 രാജ്യാന്തര ഹാട്രിക്കുകള്‍



1996 ല്‍ നേപ്പാളിനെ 8 ഗോളിനു തകര്‍ത്ത മത്സരത്തിലായിരുന്നു അലിയുടെ ആദ്യ ഹാട്രിക്ക്. ലാവോസിനെതിരെയുള്ള ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയിങ്ങില്‍ അവസാനത്തെ ഹാട്രിക്കും (2004).ആ ഹാട്രിക്കോടെ അലിയുടെ ആകെ ഗോള്‍ 102ല്‍ എത്തി. അതോടെ നൂറ് കടന്ന ആദ്യ താരവുമായി.

ശ്രീലങ്ക, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഉസ് ബെക്കിസ്ഥാന്‍, മാലെ, ഗുവാം, ലബനന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അലിയുടെ ഹാട്രിക്കിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയിങ് മത്സരങ്ങളില്‍നിന്നാണ് അലി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ സ്കോര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് - 36. 23 എണ്ണം എഎഫ് സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളില്‍. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസി ല്‍ 9 എണ്ണം നേടിയപ്പോള്‍ എഎഫ് സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് ഫൈനലുകളില്‍ 14 ഗോള്‍ അടിച്ചുകൂട്ടി.

27 എണ്ണം സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന്. മാലെയ്ക്കും ലാവോസിനും എതിരെ നേടിയിട്ടുള്ള 8 ഗോളാണ് ഒരു മത്സരത്തിലെ അലിയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഗോള്‍നേട്ടം.ആറടി നാലിഞ്ച് ഉയരമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ഗോളടിക്കായി അലിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത ആയുധം തല തന്നെയായിരുന്നു, ശരിക്കുമൊകരു ഹെഡ്ഡര്‍ സ്പെഷലിസ്റ്റ്.

∙ പുഷ്കാസിനും പെലെയ്ക്കും മീതെ

കാല്‍പ്പന്തുകളിയിലെ എക്കാലത്തെയും മഹാന്മാരായ പെലെ, ഫ്രാങ്ക് പുഷ്കാസ് എന്നിവര്‍ക്കൊക്കെ മീതെയാണ് ഗോളടിയില്‍ 109 ഗോള്‍ നേട്ടവുമായി അലിയും റൊണാള്‍ഡോയും.ഇരുവര്‍ക്കും താഴെയുള്ളവര്‍ ഇവരൊക്കെ.

1. മുക്താര്‍ ദഹരി (മലേഷ്യ, 89 ഗോള്‍, 142 മത്സരം )

2. ഫ്രാങ്ക് പുഷ്കാസ് (ഹംഗറി, 84, 85)

3. ഗോഡ് ഫ്രേ ചിതാലു (സാംബിയ, 79, 111)

4. ഹുസൈന്‍ സയീദ് (ഇറാഖ്, 78, 137)

5. പെലെ (ബ്രസീല്‍, 77, 92)

6. അലി മബ്കൂത്ത്(യുഎഇ, 76, 92)

7. കുനിഷിഗെ കമാമോട്ടോ (ജപ്പാന്‍, 75, 76)

8. ബഷാര്‍ അബ്ദുല്ല (കുവൈത്ത്, 75,134)

9. സുനില്‍ ഛേത്രി (ഇന്ത്യ, 74, 118)

10. ലയണല്‍ മെസ്സി (അര്‍ജന്റീന, 73, 147)

English Summary: Who is Ali Deyi, joint international leading scorer with Christiano Ronaldo