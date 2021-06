എംബപെയുടെ പിഴവിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി; ഫ്രാൻസിന് ‘സ്വിസ് ഷോക്ക്’!

ബുക്കാറസ്റ്റ്∙ ലോകകപ്പ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്കു പിന്നാലെ ലോക ചാംപ്യൻമാരായ ഫ്രാൻസും യൂറോ കപ്പിനു പുറത്ത്. ആവേശം വാനോളമുയർന്ന മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡാണ് ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. മുഴുവൻ സമയത്തും അധികസമയത്തും മത്സരം 3–3 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ സൂപ്പർതാരം കിലിയൻ എംബപെയുടെ കിക്ക് തടുത്തിട്ട് ഗോൾകീപ്പർ യാൻ സോമ്മർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ വിജയശിൽപിയായി. 1938നുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റിൽ നോക്കൗട്ട് ജയിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബർഗിൽ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പെയിനാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ എതിരാളികൾ.



മത്സരം 80 മിനിറ്റ് പിന്നിടുമ്പോൾ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വിസ്മയകരമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെയാണ് ക്വാർട്ടറിലേക്കു മുന്നേറിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 80–ാം മിനിറ്റുവരെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിലായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. 15–ാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ ഹാരിസ് സെഫറോവിച്ചിന്റെ ഗോളിൽ ലീഡെടുത്ത സ്വിസ് പട, രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൂന്നു ഗോൾ വഴങ്ങിയാണ് പിന്നിലായത്. കരിം ബെൻസേമയുടെ ഇരട്ടഗോളും (57, 59), 75–ാം മിനിറ്റിൽ പോൾ പോഗ്ബ നേടിയ ഗോളുമാണ് ഫ്രാൻസിനെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചത്.

എന്നാൽ അവസാന 10 മിനിറ്റിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് രണ്ടു ഗോൾ കൂടി നേടി മത്സരം സമനിലയിലാക്കി. ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ ഹാരിസ് സെഫറോവിച്ച് തന്നെ 81–ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ രണ്ടാം ഗോളാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിമരുന്നിട്ടത്. അപ്പോഴും ഫ്രാൻസ് വിജയമുറപ്പിച്ച മട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, 90–ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരൻ താരം മാരിയോ ഗവ്‌റാനോവിച്ചിലൂടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സമനില പിടിച്ചു. ഇതോടെ മത്സരം അധിക സമയത്തേക്ക്.

അധിക സമയത്തും ആധിപത്യം ഫ്രാൻസിനു തന്നെയായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിനു ലഭിച്ച ഏതാനും സുവർണാവസരങ്ങൾ കിലിയൻ എംബപെ തുലച്ചുകളഞ്ഞു. അധിക സമയത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റിൽ ഒളിവർ ജിറൂദിന്റെ ഹെഡർ സ്വിസ് ഗോൾകീപ്പർ യാൻ സോമ്മർ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

അധികസമയത്തും സമനിലക്കെട്ട് പൊളിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വേണ്ടിവന്നു. ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ മത്സരിച്ചു ലക്ഷ്യം കണ്ട ഷൂട്ടൗട്ടിൽ, ഫ്രാൻസിനായി അവസാന കിക്കെടുത്ത കിലിയൻ എംബപെയ്ക്ക് പിഴച്ചു. എംബപെയുടെ ദുർബലമായ ഷോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വിസ് ഗോൾകീപ്പർ സോമ്മർ ടീമിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചു.



