മരണഗ്രൂപ്പിൽ ‘കൂട്ടമരണം’; പോർച്ചുഗൽ, ഫ്രാൻസ്, പിന്നാലെ ജർമനിയും ഔട്ട്!

ബുക്കാറസ്റ്റ്∙ യൂറോ കപ്പിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഗ്രൂപ്പാണ് ‘എഫ്’. യൂറോ കപ്പ് നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ടീമുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഒരുമിച്ചു‌ വന്നതോടെ ‘മരണ ഗ്രൂപ്പ്’ എന്ന് വിളിപ്പേരു ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പ്. യൂറോ കപ്പിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ പോർച്ചുഗൽ, നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യൻമാരായ ഫ്രാൻസ്, ഫ്രാൻസിനു മുൻപ് ലോക ചാംപ്യൻമാരായിരുന്ന ജർമനി എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എഫിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കൊപ്പം അട്ടിമറി പ്രതീക്ഷയുമായെത്തിയ ഹംഗറിയും.

പക്ഷേ, യൂറോ കപ്പ് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മരണ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നുള്ള ഒരു ടീം പോലും ടൂർണമെന്റിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നുള്ള ടീമുകളെല്ലാം പ്രീ ക്വാർട്ടറിനകം തന്നെ പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഹംഗറിയാണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. വമ്പൻമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനായെങ്കിലും, പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹംഗറി ആദ്യം മടങ്ങി.

ഗ്രൂപ്പിലെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മറ്റു മൂന്നു ടീമുകളും ഓരോ വിജയം കുറിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടു സമനില സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും വിജയങ്ങളില്ലാതെ പോയതാണ് ഹംഗറിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിനെ ഗോളടിക്കാതെ 84–ാം മിനിറ്റുവരെ പിടിച്ചുനിർത്തിയ ഹംഗറി, അവസാന മിനിറ്റുകളിലായി മൂന്നു ഗോൾ വഴങ്ങിയാണ് തോറ്റത്. എന്നാൽ, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെയും അവസാന മത്സരത്തിൽ ജർമനിയെയും അവർ സമനിലയിൽ കുരുക്കിയതോടെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്ന് തോന്നലുയർന്നു.

എന്നാൽ, മറ്റു മൂന്നു ടീമുകളും ഓരോ വിജയം നേടിയതോടെയാണ് ഹംഗറിയുടെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ പൊലിഞ്ഞത്. പോർച്ചുഗൽ ഹംഗറിയെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ജർമനിയേയും ജർമനി പോർച്ചുഗലിനേയും തോൽപ്പിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ ഫ്രാൻസിനേയും ജർമനി ഹംഗറിയേയും സമനിലയിൽ കുരുക്കിയതോടെ മൂന്നു ടീമുകൾക്കും നാലു പോയിന്റു വീതമായി. തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി ഫ്രാൻസും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ജർമനിയുമാണ് നോക്കൗട്ടിലെത്തിയത്. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും നോക്കൗട്ടിലെത്തി.

മരണഗ്രൂപ്പിന്റെ കനത്ത വെല്ലുവിളി മറികടന്നെത്തിയിട്ടും പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഇവരിലാർക്കും വിജയം തൊടാനായില്ല. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി എത്തിയ ഫ്രാൻസിനാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലൂടെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ താരതമ്യേന ദുർബലരായ എതിരാളികളെ ലഭിച്ചത്. ജർമനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടും പോർച്ചുഗലിന് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമായ ബൽജിയവുമായിരുന്ന‌ു എതിരാളികൾ. ജർമനിയെ ഇംഗ്ലണ്ട് 2–0നും പോർച്ചുഗലിനെ ബൽജിയം 1–0‌നും മറികടന്നു. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഫ്രാൻസിനെ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മറികടന്നതോടെ മരണഗ്രൂപ്പിൽ ‘കൂട്ടമരണം’ സംഭവിച്ചതു പോലെയായി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ‘കൂട്ടമരണം’ വൈറലാണ്!



English Summary: No survivors from 'death group' as England beat Germany 2-0 to reach Euro 2020 quarterfinals