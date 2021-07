കളി തോറ്റു, താരങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യാങ്കളി; ഫ്രാൻസിന് നാണക്കേട്!

ബുക്കാറെസ്റ്റ് ∙ യൂറോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോടു പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഫ്രാൻസ് ടീമിനു കൂടുതൽ നാണക്കേടായി താരങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ വാഗ്വാദം. മിഡ്ഫീൽഡർ അഡ്രിയൻ റാബിയോയുടെ അമ്മ വെറൊണിക് റാബിയോയാണു മകന്റെ സഹതാരങ്ങളായ കിലിയൻ എംബപെ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചു തർക്കിച്ചത്.

റാബിയോയുടെ ഏജന്റ് കൂടിയാണു വെറോണിക്. മത്സരശേഷം എംബപെയുടെ പിതാവായ വിൽഫ്രഡിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ടീമിനു വേണ്ടിയല്ല കളിക്കുന്നതെന്നും അഹങ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞതോടെയാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇതിനെതിരെ വിൽഫ്ര‍ഡും കുടുംബവും പ്രതികരിച്ചതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമായി.

തുടർന്ന്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ 3–ാം ഗോളിനു കാരണമായ പിഴവു വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ചു പോൾ പോഗ്ബയോടും തട്ടിക്കയറിയ വെറോണിക്, പോഗ്ബയുടെ സഹോദരങ്ങളുമായും വാഗ്വാദമുണ്ടാക്കി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് ഫ്രാൻസ് തോൽവി വഴങ്ങിയത്. മുഴുവൻ സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരു ടീമുകളും 3–3 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ ഷൂട്ടൗട്ട് വേണ്ടിവന്നത്.

