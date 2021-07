ഉപ്പൂറ്റിക്കു പരുക്ക്: ലിയനാർഡോ സ്പിനസോള പുറത്ത്; ഇറ്റലിക്കു തിരിച്ചടി

സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ∙ ബൽജിയത്തിനെതിരായ ക്വാർട്ടറിനിടെ പരുക്കേറ്റ് സ്ട്രെച്ചറിൽ മൈതാനം വിട്ട ഇറ്റലി വിങ് ബാക്ക് ലിയനാർഡോ സ്പിനസോളയ്ക്കു യൂറോ കപ്പിലെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. തനിക്കു തുടർന്നു കളിക്കാനാവില്ലെന്ന കാര്യം ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ എഎസ് റോമ താരം തന്നെയാണു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. 79–ാം മിനിറ്റിൽ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റിക്കു പരുക്കേറ്റ സ്പിനസോളയെ സ്ട്രെച്ചറിൽ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ താരം പൊട്ടിക്കരയുന്നതു കാണാമായിരുന്നു. സ്പിനസോളയുടെ പരുക്ക് ഇറ്റലിയുടെ കുതിപ്പിനു തിരിച്ചടിയാണ്. യൂറോയിലെ ഇറ്റാലിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നതു വിങ്ങിലൂടെ അതിവേഗം പന്തുമായി എതിർ ഗോൾമുഖം വരെയെത്തിയിരുന്ന സ്പിനസോളയായിരുന്നു. സ്പെയിനെതിരായ സെമിയിൽ ചെൽസി താരം എമേഴ്സൻ പാൽമെയ്രി പകരമിറങ്ങാനാണു സാധ്യത.

English Summary: Italy's Leonardo Spinazzola could miss rest of the Euro 2020