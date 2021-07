അന്ന് കറുത്ത കുതിരകളായെത്തി അട്ടിമറി; ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ ഡെൻമാർക്ക്?

ഡെൻമാർക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ നായകനാണ് ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ. 1992ൽ യൂറോപ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ് നേടിയ ഡെൻമാർക്ക് ടീമിന്റെ വിജയശിൽപിയായ ഗോൾകീപ്പർ പീറ്റർ സ്മൈക്കൽ. പീറ്ററിന്റെ മകനും ഇപ്പോൾ യൂറോ കളിക്കുന്ന ഡെൻമാർക്ക് ടീമിന്റെ ഗോളിയുമായ കാസ്പർ സ്മൈക്കലാണു 2–ാം ചിത്രത്തിൽ.

കറുത്ത കുതിരകളായെത്തി അട്ടിമറികൾക്കൊടുവിലാണു ഡെൻമാർക്ക് 92ൽ ജേതാക്കളായത്. ഇത്തവണ ക്വാർട്ടറിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2–1നു തോൽപിച്ച് യൂറോ സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഡെൻമാർക്ക് ടീമും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അട്ടിമറിയാണ്. പീറ്ററിന്റെ മകൻ കാസ്പർ കളിക്കുന്ന ഡെൻമാർക്ക് ടീമിന് അതിനു കഴിയുമോ? ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ?

English Summary: Euro 2020: Can We Expect a Coup from Denmark