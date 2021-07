ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും? പുതിയ പരിശീലകൻ സംസാരിക്കുന്നു

കൊച്ചി ∙ ‘ഡിസിപ്ലിൻ, അംബീഷൻ, പാഷൻ’ - കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുക്കമനോവിച് പറയുന്നു; ഈ 3 ഘടകങ്ങളാവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത സീസണിലെ കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ മാനദണ്ഡം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. വുക്കുമനോവിച് മനോരമ ഓൺലൈനുമായി ബൽജിയത്തിലെ ആന്റ്‌വെർപിൽനിന്നുള്ള സംഭാഷണത്തിൽനിന്ന്...

∙ വിദേശ താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്?

നേരത്തേ പറഞ്ഞ 3 ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതുവച്ചുതന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. വരും ദിനങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. ഇക്കുറി അഞ്ചോ ആറോ വിദേശ താരങ്ങളെ മാത്രമേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനാവൂ. അതിൽ ഒരാൾ ഏഷ്യൻ കോൺഫെഡറേഷനിൽനിന്നാവണം എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ഞാൻ കേരളത്തിൽ എത്തിയതിനുശേഷമേ സങ്കീർണമായ ഇത്തരമൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ നടത്താനാവൂ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ അതു പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ടീമി‍ൽ എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലാവണം വിദേശ താരങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ഇക്കുറി നിർണായകമായിരിക്കും. അവരാവും കളിയും വിജയവും നിർണയിക്കുന്നത്.

∙ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസ് ആവേശക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കു മുൻപിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്?

ഞാൻ എന്തു പറയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും? കളിയോട് ഒത്തിരി പാഷൻ ഉള്ള ഒരു യങ് കോച്ച് എന്നു പറയാം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. വേഗത്തിലുള്ള, മോഡേൺ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കോച്ച് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു വിദ്യാർഥികൂടിയാണ്. കോച്ച് ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. എന്റെ നേതൃത്വം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ളതാണ്. പങ്കുവയ്ക്കൽ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫ്രണ്ട്‌ലിയാണ്. ഫുട്ബോൾ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തോറ്റു എന്നാണർഥം.

ഞാൻ ജയം തേടുന്നയാളാണ്. അച്ചടക്കവും പാഷനും വിജയദാഹവുമുള്ളൊരു ടീമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മഞ്ഞക്കുപ്പായം ധരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കണം. നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കളി എന്നു ടെൻഷൻ വേണ്ട. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുവേണ്ടിയാണു കളിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത മതി. കഠിനാധ്വാനത്തിനു പകരംവയ്ക്കൊനൊന്നുമില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ചു ടീമിൽ ചിലതു പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഫുട്ബോളിനു വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളുണ്ട്. അവ ചേരുന്ന പ്ലാൻ ആയിരിക്കും.

∙ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വളരുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) പുരോഗതിയുടെ പാതയിലാണ്. കൂടുതൽ മികച്ച കളിക്കാരെയും കൂടുതൽ മികച്ച പരിശീലകരെയും സീസണുകൾ പിന്നിടുന്തോറും ആകർഷിക്കാൻ ഐഎസ്എലിനു കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇതു വലിയൊരു പദ്ധതിയായി കണക്കിലെടുക്കണം. അതിനുള്ള പരിഗണന നൽകണം. ഈ ലീഗ് ഇനിയും വികസിക്കും, വളരും. പുതിയ ക്ലബുകൾ വരും. ലീഗ് ശക്തമാകും. കൂടുതൽ യുവതാരങ്ങൾ അവരുടെ വഴിത്താരയും ഭാവിയും കണ്ടെത്തും. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ടീമും ശക്തി പ്രാപിക്കും. ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ലോക ഫുട്ബോൾ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും ഐഎസ്എൽ സംഘാടകരും തിരിച്ചറിയണം.

∙ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കളി എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) ശൈശവം വിട്ടിട്ടില്ല. ശരിയായ വ്യക്തിത്വവും ദിശാബോധവും ചെറിയകാലത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തമാക്കുക പ്രയാസമാണ്. ട്രോഫികൾ നേടുക എന്നതൊരു പ്രക്രിയയാണ്. ശരിയായ ഘടനയും ദിശാബോധവും കൂട്ടായ്മയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ ലോജിക് പിന്തുടരാതെ പരിശീലകരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. എങ്ങും എത്താൻപോകുന്നില്ല. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്, ഒരേദിശയിൽ മുന്നേറണം.

∙ കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞു. ശരിയാണ്. എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിലാക്കും?

എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്രഫഷനലുകളും കായികതാരങ്ങളും ദിനംപ്രതി കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ്. കഠിനാധ്വാനമാണു ചെയ്യുന്നത്. ഈ അധ്വാനം ഒരു ദിവസത്തേക്കു നിർത്താനാവില്ല. തുടർപ്രക്രിയയാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഫുട്ബോൾ വികസനം. മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയാണു ലക്ഷ്യം.

∙ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നു പറഞ്ഞല്ലോ.., എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ഉയർന്ന നിലവാരം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. എല്ലാ കളിക്കാർക്കും ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. അംബീഷൻ വേണം. പാഷൻ വേണം. അച്ചടക്കമില്ലാത്ത കളിക്കാരനെ ഒരു കോച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരമൊരു കളിക്കാരനെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ സഹകളിക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അംബീഷനാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ജേതാക്കളുടെ ടീമിൽ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല. പാഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിൽ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല.

∙ എന്താണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോരായ്മ?

അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. ശരിയായ ഘടനയും ദിശാബോധവും ആവശ്യത്തിനു സമയവുമെടുത്തുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റീബ്രാൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യം.

∙ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടറുമായുള്ള ബന്ധം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസിയുമായി നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ചേർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ?

കാഴ്ചപ്പാടും ആശയങ്ങളുമുള്ള സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചിന്താരീതികൾ സമാനമാണ്. ടീമിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കൈകോർത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിമിതികളുണ്ട്. തിരിച്ചറിയണം. ബജറ്റും പ്രവർത്തനവും മനസ്സിലാക്കണം. ട്രാൻസ്ഫറുകളിൽ ബജറ്റ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുടക്കുന്ന കോച്ചല്ല ഞാൻ. മറ്റു ക്ലബുകൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നു നോക്കുന്നുമില്ല. നമുക്കു നമ്മുടെ വിഷൻ. ബജറ്റിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെയും ബുദ്ധികൂർമതയോടെയും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തണം.

∙ എല്ലാ പരിശീലകും സ്റ്റാർ പ്ലയേഴ്സിനെ തേടുന്നു. സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെയും... ?

ടീമിൽ ആരാണു സ്റ്റാർ എന്നതു വിഷയമല്ല. സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വേണ്ടെന്നു പറയുന്നുമില്ല. ക്വാളിറ്റിയുള്ളവരാകണം. ടീമിനു ഗുണം ചെയ്യണം. എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കാനാണു വിദേശതാരങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇക്കുറി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാവും വിജയഘടകം. നമുക്ക് നല്ല ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കു പ്രധാന റോളുണ്ടാകും.

∙ പ്രീ–സീസൺ പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

പ്രീ–സീസൺ എവിടെയെന്നു തീരുമാനിച്ചില്ല. കേരളത്തിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങണം. ഞാൻ വൈകാതെ എത്തും, വിദേശത്തു പ്രീ–സീസണിനായി പോകാനായാൽ നല്ലത്. നിലവാരമുള്ള, വൈവിധ്യമുള്ള ടീമുകളുമായി കളിക്കുന്നതു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു ഗുണകരമാവും.

∙ ചീഫ് കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ പരാജയത്തിനും ഉത്തരവാദിയാകുമല്ലോ...?

അത‌േ, ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിനും കളിശൈലിക്കും ഡ്രസിങ് റൂമിലെ അന്തരീക്ഷത്തിനും ഞാൻ തന്നെയാവും ഉത്തരവാദി. പല കാര്യങ്ങളിലും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത്. പ്രവർത്തനം ഒരുമിച്ചാണല്ലോ....

∙ ടീമിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാവും?

അത് ചർച്ചയിലാണ്. ആദ്യദിനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെലവിടുമ്പോൾത്തന്നെ എനിക്കു കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും എന്നു തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും. അവർക്കു കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ റോളുണ്ടാകും.

∙ ഫുട്ബോളും സയൻസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? കൂടെ ഒരു അനലിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും. പലവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക സമീപനം, വൈദ്യശാസ്ത്ര വിശകലനം, കളിയുടെ വിശകലനം എന്നിവയെല്ലാം സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഞാൻ അനലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അതു കേരളത്തിൽനിന്നു കണ്ടെത്താമെന്നാണു കരുതുന്നത്. പക്ഷേ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ആളുകളെ മുതൽക്കൂട്ടായി എടുക്കും. അതു പുതിയ മുഖങ്ങൾ ആയിരിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നായിരിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വികസനത്തിനു സഹായകരമാകും.

∙ ബൽഗ്രേഡ് ഇഷ്ട നഗരമാണല്ലോ? ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള യുവസഞ്ചാരികളുടെയും ഇഷ്ടനഗരമാണത്...

റെഡ് സ്റ്റാർ ബൽഗ്രേഡ് ക്ലബിൽ വളർന്നയാളാണു ഞാൻ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോടു ജനങ്ങൾക്കുള്ള പോലുള്ള ബന്ധം അവിടെയുമുണ്ട്. ബൽഗ്രേഡ് ഒരു ഫുട്ബോൾ സിറ്റിയാണ്. രണ്ടു പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ തമ്മിലുള്ള ആജന്മ വൈരം ആ സിറ്റിയിലുണ്ട്. റെഡ് സ്റ്റാറിൽ വളർന്നയാൾ എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണത്.

∙ സെർബിയ യൂത്ത് ഫുട്ബോളിൽ വിജയമാണ്. ഈ വിജയം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ പകരും?

ജോലിയിൽ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ചില വിശദാംശങ്ങളും. അവ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കു പകരാൻ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കും. എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. പരിശീലകൻ എന്ന നിലയ്ക്കു ഞാൻ ബൽജിയത്തിൽ വളർന്നയാളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ ആയിരുന്നു. അവിടെയാണ് എന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത്. ഇപ്പോൾ ബൽജിയം ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതാണ്. ബൽജിയം ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. നല്ല വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അതിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ചേർക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.

English Summary: Kerala Blasters New Coach Ivan Vukomanovic Shares His Plans For The Club