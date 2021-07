2019 ഫൈനലിൽ റെഡ്കാർഡ്, പുറത്ത്; ഇക്കുറി ക്വാർട്ടറിൽ റെഡ്കാർഡ്, ഫൈനലിലും പുറത്ത്!

ബ്രസീലിയ∙ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ ബദ്ധവൈരികളായ അർജന്റീനയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ആതിഥേയരായ ബ്രസീലിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി സ്ട്രൈക്കർ ഗബ്രിയേൽ ജെസ്യൂസ് ടീമിന് പുറത്ത്. ചിലെയ്‌ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനിടെ താരം ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ ഈ ഫൗളിന്റെ പേരിൽ ജെസ്യൂസിനെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ‘കോൻമെബോൽ’ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെയാണ് താരത്തിന് ഫൈനലിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായത്. സസ്പെൻഷനു പുറമെ 5000 യുഎസ് ഡോളർ പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ പെറുവിനെതിരെ കളിച്ച ബ്രസീൽ ടീമിൽ സസ്പെൻഷനെ തുടർന്ന് ജെസ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ എവർട്ടനാണ് ജെസ്യൂസിന് പകരം കളിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ലൂക്കാസ് പക്വേറ്റ നേടിയ ഏക ഗോളിൽ ബ്രസീൽ ജയിച്ചിരുന്നു. ജെസ്യൂസിന് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചിലെയ്‌ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയ ബ്രസീൽ, അന്നും പക്വേറ്റ നേടിയ ഏക ഗോളിലാണ് ജയിച്ചത്.

ചിലെയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആരംഭത്തിലാണ് സസ്പെൻഷന് കാരണമായ ഗുരുതര ഫൗൾ ജെസ്യൂസിൽനിന്ന് ഉണ്ടായത്. മധ്യവരയ്ക്കു സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ് പന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായിനിന്ന ചിലെ താരം യൂജീനിയോ മിനയ്ക്കു നേരെയായിരുന്നു ജെസ്യൂസിന്റെ ഫൗൾ. എതിർ താരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പന്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുചാടിയ ജെസ്യൂസിന്റെ കാലുകൾ മിനയുടെ മുഖത്തിന് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫൗൾ മനഃപൂർവം ചെയ്തതല്ലെന്ന് ജെസ്യൂസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മിനയോടും ആരാധകരോടും മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്തു.

2019ലെ കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലിലും ജെസ്യൂസിന് ചുവപ്പുകാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 70–ാം മിനിറ്റിൽ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് ജെസ്യൂസ് പുറത്തുപോയതോടെ 10 പേരുമായാണ് ബ്രസീൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതേസമയം, അന്ന് പുറത്താകും മുൻപ് ഒരു ഗോൾ നേടിയും മറ്റൊന്നിന് വഴിയൊരുക്കിയും ജെസ്യൂസ് ടീമിന്റെ വിജയശിൽപിയായിരുന്നു. ബ്രസീൽ പരിശീലകൻ ടിറ്റെയ്‌ക്കു കീഴിൽ രണ്ടു ചുവപ്പുകാർഡ് വാങ്ങുന്ന ആദ്യ താരമാണ് ജെസ്യൂസ്.



English Summary: Brazil’s Gabriel Jesus out of Copa America final due to