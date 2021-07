മില്ലയുടെ കാമറൂൺ, കൊറിയ, സെനഗൽ...; ഹൃദയം കവർന്ന ‘കറുത്ത കുതിരകൾ’!

ഈ യൂറോ കപ്പിൽ ഡെന്മാർക്കിന്റെ കളിക്ക് പത്തിൽ പത്തു മാർക്കും നൽകണം. 1992ൽ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ വന്ന് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട വീരഗാഥയുണ്ട് അവർക്കു പറയാൻ. പിന്നീടു പക്ഷേ, എണ്ണിപ്പറയത്തക്ക നേട്ടമൊന്നുമില്ല അക്കൗണ്ടിൽ. എന്നാൽ, ഇക്കുറി ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്താണ് അവരുടെ പോരാട്ടവീര്യം – ശരിക്കും കറുത്ത കുതിരകൾ.

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽനിന്നു കുന്നോളം വലുതായും കരുത്തരുടെ കിരീടസ്വപ്നങ്ങളെ പറപ്പിച്ചുകളഞ്ഞും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചുവാങ്ങിയ ഇത്തരം കഥകൾ ഫുട്ബോളിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. യൂറോയിൽ മാത്രമല്ല, ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലും ഇങ്ങനെ കയ്യടി നേടിയ ‘കുഞ്ഞൻ’ ടീമുകളുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരെക്കുറിച്ച്...

∙ ‘മില്ലപ്പൂ’ വിപ്ലവം

1990ലെ ഇറ്റാലിയൻ ലോകകപ്പിൽ കിരീടമണിഞ്ഞതു പശ്ചിമ ജർമനി. പക്ഷേ, കാണികളുടെ കരളു കവർന്നത് കാമറൂണായിരുന്നു. റോജർ മില്ലയെന്ന പടക്കുതിരയുടെ കരുത്തിൽ അവർ അദ്ഭുതം കാട്ടിയപ്പോൾ വഴിമാറിയത് ചരിത്രം! 1987ൽ കളിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ റീയൂണിയൻ ദ്വീപിൽ സ്വസ്ഥമായി കഴിയുകയായിരുന്ന മില്ലയെ ലോകകപ്പിനായി രാജ്യം തിരിച്ചുവിളിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ‘പഴയവീഞ്ഞു’മായി ഇറ്റലിയിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തു കിക്ക് കിട്ടാനാണെന്നു ചോദിച്ചവരിൽ കാമറൂൺ ആരാധകരുമുണ്ടായിരുന്നു.

പക്ഷേ, പഴകുന്തോറും വീര്യമേറുന്നതാണു വീഞ്ഞെന്ന് അവർ പിന്നീടു മനസ്സിലാക്കി. മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ മില്ല മിന്നിക്കത്തിയപ്പോൾ, ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിലെത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ ടീമായി കാമറൂൺ മാറി. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആ രാജ്യം മാത്രമല്ല, ഒരു വൻകരയാകെ ശിരസ്സുയർത്തി. സാക്ഷാൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ആദ്യമത്സരം. മുൻവിധികളെ കാറ്റിൽപറത്തി, കാമറൂൺ കത്തിക്കയറിയപ്പോൾ കാണികൾ ശ്വാസംമറന്നു. ഒമാം ബിയിക്കിന്റെ ഒറ്റഗോളിൽ മറഡോണയെയും കൂട്ടരെയും കൊമ്പുകുത്തിച്ചപ്പോൾ, കാമറൂൺ അവരുടെ വിളിപ്പേര് അന്വർഥമാക്കി - അജയ്യരായ സിംഹങ്ങൾ.

രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മില്ലയുടെ ഇരട്ടഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ റുമേനിയയെ 2-1നു തകർത്തു. പിന്നെ, പരമ്പരാഗത കളിനിയമങ്ങളെയെല്ലാം സ്കോർപിയോൺ കിക്കിൽ മൈതാനത്തിനപ്പുറം വിടുന്ന ഗോളി റെനെ ഹിഗ്വിറ്റയുടെയും വാൾഡറമയുടെയും കൊളംബിയ! ഹിഗ്വിറ്റയെ മില്ല കളിപഠിപ്പിച്ച മത്സരമായി അത്. ഹിഗ്വിറ്റയുടെ കാലിൽനിന്നു റാഞ്ചിയ പന്ത് വലയ്ക്കുള്ളിലെത്തിച്ചു, കാമറൂണിനെ ക്വാർട്ടറിലും. കോർണർ ഫ്ലാഗിനരികിൽ മില്ലയുടെ പ്രശസ്തമായ മക്കാസ നൃത്തം... ക്വാർട്ടറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടു തോറ്റു പുറത്തായെങ്കിലും, കാമറൂൺ നടത്തിയത് ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നെന്ന് ആരാധകർ സമ്മതിക്കും - ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ‘മില്ലപ്പൂ’ വിപ്ലവം.

∙ കൊറിയൻ കുളമ്പടി

അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നെത്തിയവർ..! 1966ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിനെത്തിയ ഉത്തരകൊറിയൻ ടീമിനെ പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചതങ്ങനെയാണ്. യൂറോപ്പിനു തീർത്തും പരിചിതമല്ലാത്ത, കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തു നിന്നെത്തിയവർ. ആ കൗതുകമനുഷ്യരെ കാണാൻ ടീമിന്റെ പരിശീലനസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ ഇംഗ്ലിഷുകാരെത്തി. ഉത്തര കൊറിയയെ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ, മത്സരങ്ങൾക്കിടെ അവരുടെ പതാക പാറിക്കരുതെന്നു പോലും ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ, ലോകകപ്പിനിടെ പലവട്ടം ആ പതാക ഗാലറിയിൽ പാറിപ്പറന്നു. ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോളിന് അഭിമാനനിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് ക്വാർട്ടറിലെത്തിയ കൊറിയൻ ടീം കാണികളുടെ ഓമനകളായി. ‘ചൊല്ലിമ’ എന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയൻ ടീമിന്റെ വിളിപ്പേര്. കൊറിയൻ പുരാണത്തിലെ ചിറകുള്ള കുതിരയാണു ചൊല്ലിമ. ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിലെത്താൻ, ചൊല്ലിമ തൊഴിച്ചു പുറത്താക്കിയത് വമ്പന്മാരായ ഇറ്റലിയെയും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കു തോൽവി.

അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ചിലെയോട് 1-1 സമനില (88-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു കൊറിയ പാർക് സ്യൂങ് സിന്നിലൂടെ സമനില പിടിച്ചത്). ഇറ്റലിക്കെതിരെ കൊമ്പുകോർക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ കൊറിയയെ ആരും കാര്യമായെടുത്തില്ല. പക്ഷേ, പാർക് ഡൂയിക്കിന്റെ ഒറ്റ ഗോൾ ഇറ്റലിയുടെ ചങ്കുതകർത്തു. അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ നാട്ടിലെ സൂപ്പർഹീറോകളായി, ഇറ്റലിക്കാർക്കു തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതോ തക്കാളിയേറ്.

ക്വാർട്ടറിൽ കൊറിയക്കാർ യൂസേബിയോയുടെ പോർച്ചുഗലിനു മുന്നിൽ വീണുപോയെങ്കിലും, അവരെ നന്നായി വിറപ്പിക്കാനായി. 3-0 മുന്നിട്ടുനിന്ന ഉത്തര കൊറിയയെ യൂസേബിയോയുടെ നാലുഗോൾ പ്രകടനത്തിലാണ് പോർച്ചുഗൽ തളച്ചത്. സ്കോർ: 3-5. പക്ഷേ, ആ തോൽവിയുടെ നിരാശയ്ക്കും മുകളിൽ പറന്നു, ‘ചൊല്ലിമ’യുടെ പോരാട്ടവീര്യം.

∙ സെനഗൽ ഷോക്ക്

നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാർ, യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്നീ തലക്കനങ്ങളുമായാണ് ഫ്രാൻസ് 2002ലെ ലോകകപ്പിനെത്തിയത്. കപ്പുയർത്താൻ ഏറെ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ടീം. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ, ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയെത്തിയ സെനഗലായിരുന്നു അവരുടെ എതിരാളികൾ. ഫ്രാൻസ് എത്ര ഗോളിനു ജയിക്കും എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു സംശയം.

പക്ഷേ, ചാംപ്യന്മാരെ ഒരു ഗോളിനു ചുരുട്ടിക്കെട്ടി സെനഗലിന്റെ സിംഹക്കുട്ടികൾ. ഫുട്ബോളിനു മാത്രം സമ്മാനിക്കാനാകുന്ന ഞെട്ടൽ! കളിയുടെ മുപ്പതാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു സെനഗലിന്റെ ഗോൾ. ദിയൂഫ് മറിച്ചുനൽകിയ പന്ത് പാപ്പ ബൗബ ദിയോപ് വലയ്ക്കുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഗോളി ബാർത്തേസ് തരിച്ചുനിന്നു, ഗാലറിയും. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റനിര സൂനാമി കണക്കെ സെനഗൽ തീരത്ത് ഇരച്ചെത്തിയെങ്കിലും ടോണി സിൽവയെന്ന മതിലിൽതട്ടി ചെറുതിരകളായി മടങ്ങി. സിൽവ കാത്തത് ഗോൾവല മാത്രമായിരുന്നില്ല, ആ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം കൂടിയായിരുന്നു.

ഫേവറിറ്റുകളെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച തുടക്കക്കാർക്കുള്ള കയ്യടിയിൽ കാണികൾ പിശുക്കു കാട്ടിയില്ല. അതു നൽകിയ ഊർജത്തിൽ, കാമറൂണിനു ശേഷം ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിലെത്തുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമെന്ന പെരുമയും സെനഗൽ സ്വന്തമാക്കി.

∙ ഗോൾഡൻ കൊറിയ

1966 ലോകകപ്പിൽ വിസ്മയമായത് ഉത്തര കൊറിയയായിരുന്നെങ്കിൽ, 2002ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഊഴമായിരുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിലും ജപ്പാനിലുമായി നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ സെമിഫൈനൽ വരെയെത്തി അവർ ഞെട്ടിച്ചു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം! 1966ൽ ഇറ്റലിയെ അട്ടിമറിച്ചായിരുന്നു ഉത്തര കൊറിയയുടെ ക്വാർട്ടർ പ്രവേശം. 2012ൽ, അതേ ഇറ്റലിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയും ക്വാർട്ടറിലെത്തി. അസൂറിപ്പട ഓർക്കാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത യാദൃച്ഛികത.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പോളണ്ടിനെ മറുപടിയില്ലാതെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കു മുക്കി ദക്ഷിണ കൊറിയ പണിതുടങ്ങി. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ യുഎസിനെ സമനിലയിൽ തളച്ചു (1-1). 78-ാം മിനിറ്റിൽ അൻ ജുങ് ഹ്വാൻ ആണു കൊറിയയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടിയത്. പാർക് ജി സുങ്ങിന്റെ ഗോളിൽ പോർച്ചുഗലിനെയും തറപറ്റിച്ചു. കയ്യാങ്കളി ഏറെക്കണ്ട ഈ മത്സരത്തിൽ രണ്ടു പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളാണ് ചുവപ്പു കാർഡ് വാങ്ങിയത്.

രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ എതിരാളികൾ ഇറ്റലി, പൗളോ മാൾദീനിയുടെയും ബുഫണിന്റെയും ഇറ്റലി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മത്സരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. മുഴുവൻ സമയത്ത് 1-1 സമനില. അധികസമയത്ത് ആൻ ജുങ് ഹ്വാന്റെ ഗോൾഡൻ ഗോൾ! കൊറിയ ക്വാർട്ടറിലേക്ക്. മാൾദീനിയും ഇറ്റലിയാകെയും കണ്ണീരണിഞ്ഞു.

ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനിനെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പൊട്ടിച്ച് കൊറിയ സെമിയിലെത്തി. പക്ഷേ, അവിടെ ജർമൻ കരുത്തിനു മുന്നിൽ സുല്ലിട്ടു. എങ്കിലും ‘തേഗുക് യോദ്ധാക്കളുടെ’ പോരാട്ടവീര്യം, സോക്കർ പൂജാമുറികളിലെ ആരാധനാ പുഷ്പങ്ങളായി. കടലാസിലെ കരുത്തരെ കരയിച്ചുവിട്ട ഞെട്ടിക്കൽ ടീമുകൾ ഇനിയുമുണ്ട്. ഇനിയുമെത്രപേർ വരാനിരിക്കുന്നു!

