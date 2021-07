രക്ഷകൻ ! അർജന്റീനയുടെ വിജയശിൽപി ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്

ബ്രസീലിയ ∙ കൊളംബിയയ്ക്കെതിരെ 90 മിനിറ്റ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കാലുകളിലേക്കു നോക്കിയിരുന്ന അർജന്റീന ആരാധകർ പിന്നീടുള്ള സമയമത്രയും നോക്കിയിരുന്നത് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ്! എമിലിയാനോ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇടത്തേക്കു ചാടി ഒരു പോലെ 3 സേവുകൾ! അവസാന കിക്ക് എടുക്കാതെ തന്നെ അർജന്റീനയ്ക്കു വിജയം. ടീമിന്റെ 2–ാം ഗോളിയായിരുന്നു കോപ്പ തുടങ്ങും വരെ എമിലിയാനോ. കൊളംബിയൻ താരങ്ങളുടെ മനഃസാന്നിധ്യം കളയാൻ അവരെ സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോലും എമിലിയാനോ മടിച്ചില്ല. വിജയമുറപ്പിച്ച ശേഷം മെസ്സി വന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് എമിലിയാനോയുടെ കണ്ണുകൾ ശൗര്യം പോയി കണ്ണീരണിഞ്ഞത്. ‘ദിബു (എമിലിയാനോ) ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു..’– മെസ്സിയുടെ വാക്കുകൾ.



ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ആസ്റ്റൻ വില്ലയുടെ ഗോൾകീപ്പറാണ് ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരൻ. 2011ൽ അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിൽ അംഗമായ എമിലിയാനോ പക്ഷേ ടീമിനു വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്നത് 10 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ്. ഈ വർഷം ജൂണിൽ ചിലെയ്ക്കെതിരെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ. കോപ്പ അമേരിക്ക ടീമിലും ഇടം പിടിച്ചെങ്കിലും എമിലിയാനോയ്ക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായില്ല. ചിലെയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർതുറോ വിദാലിന്റെ പെനൽറ്റി സേവ് ചെയ്ത് എമിലിയാനോ തന്റെ മികവു തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ 3 സേവുകളുമായി അർജന്റീനയെ ഫൈനലിലേക്കും കൈപിടിച്ചു നടത്തി.

