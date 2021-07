യൂറോപ്പ് കീഴടക്കി ഇറ്റാലിയൻ ‘നവോത്ഥാനം’; ഇനി ലോകം കീഴടക്കാൻ ദോഹയിലേക്ക്!

റഷ്യൻ മണ്ണിലെ ലോകകപ്പ് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ടീമിനൊപ്പം ദൗത്യം തുടങ്ങിയ പരിശീലകനാണു റോബർട്ടോ മാൻചീനി. ഫുട്ബോളിന്റെ ലോകവേദികളിൽ നീലക്കുപ്പായക്കാരെ വീണ്ടും കിരീടം അണിയിക്കുമെന്ന മാൻചീനിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിനു വില കൊടുക്കാൻ അന്നു ജോർജിയോ കില്ലെനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ പോലും തയാറായില്ല. ആറു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ഓർമകളിൽ പോലുമില്ലാത്ത ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവ് അത്രയ്ക്കും ആഴമേറിയതായിരുന്നു.

വെറും മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം വെംബ്ലിയെന്ന ഇംഗ്ലിഷ് മടയിൽ നിന്നു യൂറോപ്പിന്റെ കിരീടവുമായി റോമിലേക്കു പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിലെ ‘നവോത്ഥാനം’ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇറ്റലി. ഇക്കാലവും മാറുമെന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ മാൻചീനിയുടെ ദൗത്യം, ഇനി അടുത്ത വർഷത്തെ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞു അസൂറിയൻ ആരാധകർ.

∙ നവോദയത്തിന്റെ വഴികൾ

2018ലെ മെയ്‌ മാസത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ വഴിമുട്ടി നിന്ന കാലത്താണു വഴികാട്ടാനുള്ള നിയോഗം മാൻചീനി ഏറ്റെടുത്തത്. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിലും സെരി എയിലുമായി വിജയം വരിച്ച, മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ സാക്ഷാൽ ഫെർഗൂസണെ വീഴ്ത്തിയ കോച്ചിന്റെ വരവ് പക്ഷേ, സംശയത്തോടെയാണ് ആരാധകർ പോലും കണ്ടത്. തകർച്ച നേരിടുന്ന ദേശീയ ടീമിൽ മാൻചീനി എങ്ങനെ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിന്റെ പാഠങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുമെന്നായിരുന്നു ആശങ്കകൾ. മാൻചീനി പക്ഷേ മുന്നിൽ കണ്ടതു വർത്തമാനകാലമായിരുന്നില്ല, ഭാവിയാണ്. യുവതാരങ്ങളിലാണു മാൻചീനി കണ്ണുവച്ചത്. ഒപ്പം, ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ പതിവായി പിന്തുടർന്ന ചില ശീലങ്ങളിലും കൈവച്ചു.

പ്രതിരോധം കാവൽ നിൽക്കുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണു മാൻചീനി ആദ്യം തിരുത്തിയത്. സ്വന്തം ഗോളിന് മുന്നിലെ കോട്ടയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടാതെ മുന്നേറ്റത്തിനു വഴിയൊരുക്കാനാണു ‘മാഞ്ചസ്റ്ററിനെ നീലയാക്കിയ’ പരിശീലകൻ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഫൻഡർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലോങ് ബോളുകൾ എന്ന എളുപ്പവഴി അടച്ചിടാൻ കൂടി നിർദേശിച്ചതോടെ ഇറ്റലിയുടെ കൂടാരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ മാറ്റ് വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങി. പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലും അതു വേഗത്തിൽ കൈമാറുന്നതിലും മാൻചീനി ഒരുപോലെ നിർബന്ധം കാട്ടി. അന്നു റോമിലും ടൂറിനിലും മിലാനിലുമായി മാൻചീനി ഓതിക്കൊടുത്ത പാസിങ് ഗെയിമിന്റെ മന്ത്രങ്ങളാണ് യൂറോ ഫൈനലിൽ സ്വന്തം മണ്ണിന്റെ ചൂടിൽ കത്തിപ്പടർന്ന ഇംഗ്ലിഷ് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇറ്റലിയെ വിഴുങ്ങുന്നതിൽ നിന്നു തടഞ്ഞത്.

ഇളകിയ കടന്നൽക്കൂട്ടം പോലെ ഇറ്റാലിയൻ കളിക്കാർ എതിർ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് ആക്രമിച്ചു കയറുന്ന പുതിയ കാഴ്ചയും മാൻചീനി സൃഷ്ടിച്ച വിപ്ലവമാണ്. ഒരു ഗോൾ കുറിച്ച് ശാന്തരാകുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ശൈലിയിൽ അടങ്ങാത്ത ഗോൾ വേട്ടയുടെ വീര്യം വിളക്കി ചേർത്തു.യൂറോ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ എതിർ ഗോൾവലയിൽ 37 ഗോളുകൾ വർഷിച്ചാണ് ഗുരുവിനു ശിഷ്യൻമാർ ദക്ഷിണ നൽകിയത്.

∙ ഒന്നല്ല, ഒന്നൊന്നര ടീം

ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ എട്ടു നിലയിൽ പൊട്ടിനിന്ന ഇറ്റലിയെ മാൻചീനിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാറ്റിയെന്നതിനു പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്തൊരു ഉദാഹരണം പകരക്കാരുടെ ബഞ്ചിലാണു കണ്ടത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ തുർക്കിക്കെതിരെ ഫ്ലോറെൻസി പരുക്കേറ്റു പിൻവാങ്ങിയതിൽ തുടങ്ങും നീലക്കുപ്പായത്തിൽ മാൻചീനി തുന്നിച്ചേർത്ത കരുത്തിന്റെ ആഴവും അഴകും. മാർക്കോ വെറാറ്റിയെന്ന പടനായകന്റെ അഭാവം നികത്തിയ ലൊകാറ്റെല്ലി എതിരാളികളുടെ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലെ വൻക്ലബ്ബുകളുടെ കൂടി നോട്ടപ്പുള്ളിയായാണു പിന്നീടു യൂറോ തീർത്തത്. ക്യാപ്റ്റൻ കെല്ലിനിയുടെ പകരക്കാരനായി അസെർബി വന്നു കസറിയതും ബെറാർഡിക്കു പകരക്കാരനായി കളത്തിലെത്തിയ കിയേസയുടെ ഉണർവും എതിർപാളയത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച അങ്കലാപ്പ് കുറച്ചൊന്നുമാകില്ല.

എതിരാളികളുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലും തെറ്റിച്ചൊരു പകരംവയ്ക്കൽ കൂടി മാൻചീനിയുടെ മടയിൽ യൂറോ കണ്ടു. സ്പിനസ്സോള എന്ന കരുത്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ആണത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ താരമായി വളർന്ന സ്പിനസ്സോള പരുക്കിൽ മുടന്തി വഴിമാറുമ്പോൾ, എമേഴ്സൺ ആ കുറവ് നികത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക ഒരുപക്ഷേ, മാൻചീനി മാത്രമാകും. ഇംഗ്ലണ്ടും ബൽജിയവും ഹോളണ്ടും ജർമനിയും വരെ നീളുന്ന യൂറോ ടീമുകളെയും ഇറ്റലിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണിത്. ഈ ടീമുകളെല്ലാം പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ താരങ്ങളുടെ കൂടാരമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അവരുടെ പ്രതിഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ടീമിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ പരിശീലകനെ തേടിയാൽ അതു മാൻചീനിയിലേക്കു മാത്രമായി ഒതുങ്ങും.

∙ മാൻചീനി വളർത്തിയ സൂപ്പർ സബ്ബുകൾ

യൂറോയിൽ ഇരമ്പിയാർത്തു മുന്നേറിയ ഇറ്റലിയുടെ എൻജിൻ ഇടിച്ചുനിൽക്കുമെന്നു തോന്നിച്ചിടത്തെല്ലാം ‘സൂപ്പർ സബ്’ എന്നു പറഞ്ഞുപോകുന്ന മാറ്റങ്ങളുമായാണു കോച്ച് തട്ടിയുണർത്തിയത്. ഫൈനൽ ഷൂട്ടൗട്ടിനു മുന്നോടിയായി സൗത്ത്ഗേറ്റ് നടത്തിയ ഇരട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നു തിരിഞ്ഞുകൊത്തുമ്പോൾ മറുവശത്തു നിന്നെത്തിയ സമാനമായ ഒരു തീരുമാനമാണു കിരീടം റോമിലെത്തിച്ചതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറെയാകും. ഇമ്മൊബീലിനു പകരം ബെറാർഡിയെയും ബാരെല്ലയ്ക്കു പകരം ക്രിസ്റ്റാന്റെയെയും ഇറക്കിയ തന്ത്രമാണ് കളി ആതിഥേയരിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

English Summary: Roberto Mancini, Italy's Renaissance Man, who transformed the team from the dark days of their 2018 World Cup qualifying fiasco