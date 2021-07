2030ലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് സൗദിയിലും ഇറ്റലിയിലും? എന്തൊരു ‘കോംബിനേഷൻ!’

രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നതിന്റെ പുതുമ പോയി. അതു 2002ൽ (കൊറിയ–ജപ്പാൻ) സംഭവിച്ചതാണ്. പക്ഷേ പഴയ ആ ആശയം പുതിയ കുപ്പിയിൽ വീണ്ടും വരുന്നു. ഇക്കുറി അമ്പരപ്പിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ സൗദി അറേബ്യയും യൂറോപ്പിലെ ഇറ്റലിയും ചേർന്നാണ് ആതിഥ്യത്തിന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. 2030 ലോകകപ്പാണു ലക്ഷ്യം.

2030 ലോകകപ്പ് വേദി ആർക്കാവണമെന്ന ചർച്ച രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫയിലും വിവിധ വൻകരകളിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോൺഫെഡറേഷനുകളിലും തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി. ഖത്തർ നേടിയെടുത്ത 2022 ലോകകപ്പിനായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്ന വാദവും ഉയർന്നിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ കോൺഫെഡറേഷന്റെ (എഎഫ്സി) ഭാഗമാണ്.

പക്ഷേ 8 വർഷത്തിനകം വീണ്ടും ലോകകപ്പ് ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തിന് അനുവദിക്കണോ എന്ന മട്ടിൽ ചില വാദങ്ങളും ഉയർന്നു. അതിനിടെയാണ് സൗദി–ഇറ്റലി ‘ബിഡ്’ വരാൻ സാധ്യത തെളിയുന്നത്.

∙ തടസങ്ങൾ

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് നടത്താനുള്ള അവകാശം രണ്ട് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നാണു പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം. ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂറോയ്ക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയതു റഷ്യ മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വരെയുള്ള 11 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് യോഗ്യത നേടാനാവാതെ പോയ അസർബൈജാനും വേദിയായി എന്ന കൗതുകവുമുണ്ട്. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വൻകരകളിലായുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് നടത്താനാവുമോ? പ്രായോഗികത എത്രത്തോളം? ടീമുകളുടെയും ആരാധകരുടെയും യാത്രകൾ ദുഷ്കരമാവില്ലേ? കാലാവസ്ഥ അത്യന്തം വിരുദ്ധമാകുമല്ലോ എന്ന വസ്തുതയും മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളേക്കാൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നു.

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായാണു നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷേ ഖത്തറിലെ അത്യുഷ്ണം പരിഗണിച്ച് അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ തീയതി മാറ്റി. അന്തരീക്ഷതാപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിൽ വരുന്ന ജൂൺ–ജൂലൈയിൽ സൗദിയിൽ മത്സരങ്ങൾ സാധാരണപോലെ ഒരു വൈകുന്നേരം നടത്താനാവില്ല. രാത്രി വൈകി നടത്തുമ്പോൾ ടിവി സംപ്രേഷണത്തിന്റെ വിപണിയെ അതു ബാധിക്കും. ഖത്തറിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പ് 2030 നവംബർ–ഡിസംബറിൽ ആക്കാമെന്നുവച്ചാൽ ഇറ്റലിയിലെ അതിശൈത്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ യൂറോപ്പിലെത്തുന്ന ഫുട്ബോൾ സഞ്ചാരികൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ലീഗ് ചാംപ്യൻഷിപ് സംഘാടകരുടെ എതിർപ്പും നേരിടേണ്ടിവരും.

∙ ചില വസ്തുതകൾ

സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് തനിച്ചു നടത്താൻ അവസരം ലഭിക്കണമെന്നുതന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ തനിച്ചൊരു അവസരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി കൈകോർക്കാം എന്ന സാധ്യത അവർ സജീവമായി പരിഗണിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും കാലാവസ്ഥയിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ആയാലോ എന്നതാണു പ്രഥമ പരിഗണനയിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈജിപ്തും മൊറോക്കോയുമായി കൈകോർക്കാനാണു സൗദിക്ക് ഇഷ്ടം.

ലോകകപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിൽ സൗദിക്കു മുൻപിൽ കാര്യമായ വെല്ലുവിളികളില്ല. പക്ഷേ ഈജിപ്തിന്റെയും മൊറോക്കോയുടെയും കാര്യം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫുട്ബോൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം അവർക്കു വെല്ലുവിളിയാകും. ഈ വെല്ലുവിളി തങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾക്കു മങ്ങലേൽപിക്കാമെന്നു സൗദി ഫുട്ബോൾ നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യവുമായി കൈകോർക്കാം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവരുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡും ചേർന്നു ലോകകപ്പ് 2030 നടത്താൻ ‘ബിഡ്’ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വടക്കൻ അയർലൻഡ്, വെയിൽസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾകൂടി ചേർന്ന് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന മട്ടിൽത്തന്നെ ആതിഥ്യത്തിന് അവകാശം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ തള്ളാൻ ഫിഫയ്ക്കു കഴിയില്ല. അതിനൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാവും സൗദി–ഇറ്റലി സംയുക്ത ബിഡ് സാധ്യതകൾ വരുന്നത്.

‘സാധ്യതകളുടെ സാധ്യത’ പരിശോധിക്കുകയാണ് എന്ന മട്ടിലൊരു പ്രതികരണം ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഗബ്രിയേൽ ഗ്രാവിനയിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായി. ‘സൗദി സാധ്യതകൾ’ ഇറ്റലി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നർഥം. എന്നാൽ ഇറ്റലി ദേശീയ ടീമിന്റെ കോച്ച് റോബർട്ടോ മാൻചീനിക്ക് ‘സൗദി ഓഫർ’ അത്രയ്ക്കു പിടിച്ചിട്ടില്ല. സ്പെയിൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സംയുക്ത ആതിഥ്യത്തിന് എന്ന് അദ്ദേഹം ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും കൈകോർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽക്കൂടി സ്പെയിൻ പിൻമാറാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. 1982നുശേഷം ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ലോകഫുട്ബോളിൽ അവഗണിക്കാനാവാത്ത ശക്തിയാണ് എന്നതും അവർക്കു മുൻതൂക്കം നൽകും. പോർചുഗലുമായി ചേർന്നൊരു ‘ബിഡ്’ ആണു സ്പെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റലി ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ലോകകപ്പിന് വേദിയായത് 1990ൽ ആണ്.

∙ മറ്റു മത്സരാർഥികൾ

ഇറ്റലി–സൗദി, സ്പെയിൻ–പോർചുഗൽ, യുകെ എന്നിവ മാത്രമല്ല 2030 ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പിൽ കണ്ണുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നു മൊറോക്കോ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ തുനീസിയ, അൾജീരിയ എന്നിവയുമൊത്ത് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും. യൂറോപ്പിൽനിന്ന് റുമാനിയ, ഗ്രീസ്, ബൾഗേറിയ, സെർബിയ എന്നിവരും കൈകോർക്കുന്നുണ്ട്. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽനിന്ന് അർജന്റീന, യുറഗ്വായ്, ചിലെ, പാരഗ്വായ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതായാണു വാർത്തകൾ. ഏഷ്യയിൽനിന്നു മറ്റൊരു രാജ്യം കൂടി രംഗത്തുവന്നേക്കും. മറ്റാരുടെയും കൂട്ടില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ചൈന.

2024ൽ ആയിരിക്കും 2030 ലോകകപ്പിന്റെ ആതിഥേയരെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ്. പണ്ടൊന്നും വോട്ടെടുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 2026 ലോകകപ്പ് വേദി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് കണക്കുകൾ ഫിഫ പുറത്തുവിട്ടു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇത്തവണത്തെ മത്സരാർഥികൾ പ്രചാരണം നടത്തുക എന്നാണു സൂചനകൾ. 211 അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഫിഫയിലുണ്ട്. അവരുടെ വോട്ട് മാത്രമല്ല, ‘കൗൺസിൽ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനവും നിർണായകമാണ്.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ, സെമി, ഫൈനൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 2026 ലോകകപ്പിലെ 60 മാച്ചുകൾ യുഎസ്സിലാണ്. കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവ ബാക്കി 20 മാച്ച് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു. 3 രാജ്യങ്ങൾ, 16 നഗരങ്ങൾ. ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാവും 48 ടീമുകൾ ഫൈനൽ റൗണ്ട് കളിക്കുന്നത്.

