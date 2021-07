കൊച്ചി ∙ ‘റാസ് അബു അബുദ്’ഒരു ചരിത്രമാകും! ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അദ്ഭുതം. ഖത്തറിലെ ദോഹ നഗരത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണു റാസ് അബു അബുദ്. ഖത്തറിലെ 8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായാണ് അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുക. അതിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കുന്നത് റാസ് അബു അബുദിലാണ്.

പൂർത്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കുന്നതു ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊണ്ടാണ്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനു ശേഷം ആ സ്റ്റേഡിയം പൂർണമായി പൊളിച്ചു നീക്കും. പിന്നീട് വിശാലമായൊരു പാർക്കായി, പൊതു ഇടമായി ഈ ഭാഗം മാറും. കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല, പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കപ്പലിൽ നിറച്ച്, ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടു പോയി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇതേ വലിപ്പത്തിലോ, കുറഞ്ഞ വലിപ്പത്തിലുള്ളതോ ആയ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കാം.

നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയം.

4 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഖത്തറിലെ പ്രാദേശിക ലോകകപ്പ് സംഘാടക സമിതിയായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി (എസ്‌സി) കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഡിയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സംശയത്തോടെ നോക്കിയവർ പലരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ! എന്നാൽ, കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ദോഹയിലെ കടൽത്തീരത്ത് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ഇരുമ്പു തൂണുകളും അതിൽ അടുക്കുകളായി നിരത്തുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളും ആ സംശയത്തിനു മുകളിൽ സ്റ്റേഡിയമായി രൂപമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

കണ്ടോ! കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഡിയം

ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദോഹ കോർണിഷിന്റെയും വെസ്റ്റ് ബേയിൽ ആകാശം തൊട്ടതു പോലെ നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണു റാസ് അബു അബുദിലെ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഡിയം പണിതുയരുന്നത്. കടൽ തീരത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയമെന്നത് ഇരട്ടി ഭംഗി. കാണാനുള്ള അഴകിന്റെയും നിലവാരത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറാകാത്ത ഖത്തരികളുടെ നാട്ടിലെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും മനോഹരങ്ങളാകുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട.

നിർമാണം പൂർത്തിയായാലുള്ള റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയം ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ.

ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾക്കു പുറമേ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമാണം. 40,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സീറ്റുകളെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. വിദേശത്തു വച്ചു തയാറാക്കിയ മോ‍ഡുലാർ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കുകളും ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളും കപ്പൽ മാർഗം ഖത്തറിലെത്തിച്ചു കൂട്ടിചേർത്താണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പിൽ തീർത്ത പ്രധാന ഫെയിമിനുള്ളിലെ നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി നടക്കുന്ന പുൽ മൈതാനം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റു പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾക്കുള്ളിൽ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ മൊഡ്യൂളുകളിലാണു നടക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി മുഴുവൻ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയം.

മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്ലാൻ അനുസരിച്ചു ഫാക്ടറികളിലാണു മോഡുലാർ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതു മൂലം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പാഴായി പോകുന്നതു കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്റ്റേഡിയം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ മാലിന്യം കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുമില്ല.

കണ്ടെയ്നറുകൾ 974

ദോഹ തുറമുഖത്തിനു സമീപത്തും വെസ്റ്റ് ബേ തീരത്തിന് എതിർവശത്തുമായി 48 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടിയിലാണു റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഖത്തറിന്റെ പ്രൗഢമായ നാവിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൂടി പ്രതീകമായാണു ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 974 കണ്ടെയ്നറുകളാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നമ്പറിനുമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത– ഖത്തറിന്റെ രാജ്യാന്തര ഡയലിങ് കോഡാണ് +974.

ലോകത്തിനു സ്വന്തം ഈ സ്റ്റേഡിയം

മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്റ്റേഡിയം നിർമാതാക്കൾക്കും ടൂർണമെന്റ് സംഘാടകർക്കും വലിയൊരു മാതൃക കൂടിയാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം കാണിച്ചു നൽകുന്നത്. പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ളത് ആയതുകൊണ്ടു തന്നെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചു നിർമാണ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഈ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനു ശേഷം ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെയും കായിക പരിപാടികൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലോ, വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലോ സ്റ്റേഡിയം തയാറാക്കാൻ ഇതേ മോഡുലർ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കുകളും ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളും തന്നെ മതി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വർഷങ്ങളോളം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെയും ഖ്യാതി ലോകം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുമെന്നാണു സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ താൽക്കാലിക സ്റ്റേഡിയം എന്ന ആശയം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പോലെ വലിയ കായിക പരിപാടികൾക്ക് ആതിഥ്യം വഹിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും പരിപാടികൾക്കു വേണ്ട വേദിയൊരുക്കാൻ വലിയ തുകയും സ്ഥലവും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയെന്നതും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

തീരം നൽകുന്ന കുളിർമ

മരുഭൂമിയിൽ ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ചൂട് ഒരു പ്രശ്നമാകും. ചൂട് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായി അടുത്തവർഷം നവംബർ– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ എല്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും മൈതാനത്തിൽ എസി സംവിധാനമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയത്തിനു മാത്രം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അടുത്തുള്ള കടലിന്റെ സാമീപ്യം നല്ല കുളിർ കാറ്റു തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിക്കും. കൂളിങ് സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ചെലവു ചുരുക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം

നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടു തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സ്റ്റേഡിയമായി റാസ് അബു അബുദ് സ്റ്റേഡിയം മാറും. കാർബൺ ബഹിർഗമനം വളരെ കുറവാണെന്നതാണു പ്രത്യേകത. ഇളക്കി മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്നതും ഈ സ്റ്റേഡിയത്തെ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സാമഗ്രികൾ ഒന്നു തന്നെ. ഓരോ തവണയും സ്റ്റേഡിയം ഇളക്കിമാറ്റാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുമുള്ള ചെലവു മാത്രമാണു വരുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലും റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുത്ത ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ്.

നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം.

ഫെനക് ഇറിവാരെൻ ആർക്കിടെക്ട്സ്

സ്പെയിൻ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക പ്രശസ്ത ആർക്കിടെക്ട് ഗ്രൂപ്പായ ഫെനക് ഇറിവാരെൻ ആർക്കിടെക്ട്സ് ആണു റാസ് അബു അബുദിലെ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഡിയം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവ കൂടി രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ.

നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം.

1990ൽ മാർക് ഫെനക്, ഹാവിയർ ഇറിവാരെൻ എന്നീ ആർക്കിടെക്ടുമാർ ചേർന്നു രൂപം നൽകിയതാണ് ഫെനക് ഇറിവാരെൻ ആർക്കിടെക്ട്സ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം രൂപകൽപന വിദഗ്ധരായാണ് ഫെനക് ഇറിവാരെൻ ആർക്കിടെക്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്.വലെൻസിയ ക്ലബ് സ്റ്റേഡിയം, നോർവീജിയൻ നാഷനൽ സ്റ്റേഡിയം, അൽബേനിയൻ നാഷനൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം, റിയൽ ക്ലബ് ഡിപോർട്ടിവോ (ആർസിഡി) സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സംഘമാണ്.

