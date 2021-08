അർജന്റീനക്കാരനായ മെസ്സി സ്പെയിൻ വിട്ട് ഫ്രാൻസിലേക്ക്; നോവുന്നത് മലയാളിക്ക്!

ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആരാധകരുള്ള കായികയിനത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ താരത്തിന്റെ ജനപ്രിയ ക്ലബുകളിലൊന്നായ ബാർസിലോനയിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ പടിയിറക്കം വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. ലയണൽ മെസ്സി എന്ന അർജന്റീനിയൻ താരത്തിന് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 34. ഇനിയും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനായാസേന സാധിക്കും. എന്നിട്ടും ബാർസ മെസ്സിയെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്ന്, മെസ്സി വിടവാങ്ങൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം നൂകാംപിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകർ വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. ‘ടെ എചമോസ് വി മെനോസ്’ (ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നു) എന്നവർ ആവർത്തിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഒരാളായി ഇതിനകം അറിയപ്പെട്ട, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലബുകൾ വല വീശാൻ കൊതിക്കുന്ന സുവർണ്ണതാരത്തെ എന്തിന് ബാർസ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കായികപ്രേമികൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കളി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു താരത്തിന്റെ ട്രാൻസ്‌ഫർ എന്തിന് ലോകമെമ്പാടും വാർത്തയാവുന്നു? ഉത്തരം തിരഞ്ഞു വേറെ എവിടെയും പോവേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിൽ ആ വാർത്ത സ്വീകരിച്ച വിധം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും.

മെസ്സിയുടെ മടക്കത്തിന്റെ അലയടികൾ ഇവിടെയും ആഞ്ഞടിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധകർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അവരുടെ വിഷമം കുറിപ്പുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. റൊസാരിയോ തെരുവിലെ രാജകുമാരന്റെ വൈകാരികമായ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആളുകൾ മൽസരിച്ചു പങ്കുവച്ചു. എന്താണ് മെസ്സിയെ കേരളീയർക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യനാക്കുന്നത്? അയാളുടെ ട്രാൻസ്‌ഫർ മലയാളിയുടെ കാൽപ്പന്തുകാഴ്ചയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുമോ? ഒരന്വേഷണം.

∙ മെസ്സി മുത്താണ്!

സാർവ്വദേശീയ വികാരങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ. ഒരു ടീമിന്റെ ആരാധകരാവാൻ ആ നാട്ടിൽ ജനിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കളിമികവ് മാത്രമാണ് ടീമുകളോടുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് പിന്നിലെ ചേതോവികാരം. നാളിതുവരെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആരാധകർ മെസ്സിക്കും റൊണാൾഡോയ്ക്കും ചുറ്റും ആവേശഭരിതരായി ഒത്തുകൂടുന്നു. കേരളത്തിലെ വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ അർജന്റീന - ബ്രസീൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും പന്തയക്കഥകൾക്കും മത്സരദിനത്തിലെ ബിഗ് സ്‌ക്രീനുകൾക്കും തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് പോലും ഒരു കാര്യം പറയാനാവും - ഫുട്‌ബോൾ ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ വികാരമാണ്!

മെസ്സിയുടെ ആരാധകനായ കുമരകം സ്വദേശി ഒ.ജെ ഫിലിപ്പ് തന്റെ നൂറ്റിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ അർജന്റീന ആരാധകരോടൊത്ത് 2018 ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണുന്നു. (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

കോഴിക്കോട്ടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്‍ബോൾ പ്രേമിയാണ് നൗഷാദ്. കൽപ്പന്തുകളിയിലെ ജിന്നാണ് മെസ്സി എന്നാണ് നൗഷാദ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 20 വർഷമായി പന്തുകളി കാണുന്നു.

'മെസ്സിയുടെ അത്ര പൂർണതയുള്ള മറ്റൊരു കളിക്കാരനെ ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കളിക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കളിക്കു പുറത്തെ വ്യക്തിത്വം നോക്കിയാലും മെസ്സി ഒന്നാമനാണ്. അങ്ങനെയൊരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കാനാവാതെ നിസ്സഹായനായി വിട പറയുന്നത് നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ ചങ്ക് പിടയുന്ന വേദനയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രിയ ചങ്ങാതിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു വേദന. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കരച്ചിലടക്കാൻ പാടുപെടുന്ന മെസ്സിയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ബാർസ ടീം കാട്ടിയത് നന്ദികേടാണ്. മെസ്സിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. മെസ്സി നമ്മുടെ മുത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിലെ കൂട്ടുകാർ ഇനി മുതൽ ബാർസയ്ക്ക് ജയ് വിളിക്കില്ല. മെസ്സി കൂടുന്ന ടീമിനൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക' - നൗഷാദിന്റെ വാക്കുകൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ശരാശരി ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമിയുടെ മനസ്സ് വരച്ചുകാട്ടുന്നു.

മെസ്സിയുടെ ക്ലബ്ബ് മാറ്റവും വിഷാദ പ്രകടനവും ഫുട്‌ബോൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ കേരള ജനതയ്ക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയാണ് പകർന്നത്. സെലിബ്രിറ്റികളായ ഷഹബാസ് അമനേപ്പോലെ പലയാളുകളും മെസ്സിയുടെ ക്ലബ്ബ് മാറ്റം എന്തുകൊണ്ട് മലയാളിയെ വൈകാരികമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

ബാർസിലോന ആരാധകർ. ചിത്രം: AFP

‘ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരുടെ ക്ലബ്ബ്‌ കരാറിനെ കളിയാരാധകർ കാണുന്നത്‌ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹബന്ധത്തിനു തുല്യമായാണ്! ആജീവനാന്തം! അവരുടെ കാലുകളെ എന്നെന്നേക്കുമായി ക്ലബ്ബിന്റെയോ നാടിന്റെയോ കൊടിപ്പടത്തിലേക്ക്‌ കൂട്ടിക്കെട്ടുകയാണു ചെയ്യുക! പിരിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ കണ്ണീരും വക്കാണവുമാണവിടെ. ലോകത്തൊട്ടാകെ ഈ സ്ഥിതി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മറഡോണ നാപ്പോളി വിടുമ്പോഴും ഐ.എം. വിജയൻ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്‌ പോകുമ്പോഴുമൊക്കെ ഇതുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പിന്നെ മെസ്സി ബാർസ വിട്ടാലത്തെ കഥ പറയണോ? പതുക്കെയാണു എല്ലാം കെട്ടടങ്ങുക’ – ഷഹബാസ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് പല ആരാധകരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ചെന്നുകൊണ്ടത്.

∙ ധർമസങ്കടത്തിൽ ബാർസ

മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ മെസ്സി ബാർസയ്‌ക്കായി 778 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 672 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 17 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 35 കിരീടങ്ങളും 78 അവാർഡുകളും മെസ്സി നേടിയെടുത്തു. ഇതിനിടെ ആറ് ബലോൻ ദ് ഓർ അവാർഡുകളും മെസ്സിയെ തേടിയെത്തി. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കളിച്ച ക്ലബ്ബിനോടും ജീവിച്ച നഗരത്തോടും മെസ്സി സ്വാഭാവികമായി അടുത്തിരുന്നു. ഈ വർഷം പ്രതിഫലത്തുക കുറഞ്ഞാലും ബാർസയിൽ തുടരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതുമാണ്. എങ്കിലും ടീമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് മെസ്സിയെ ഒഴിവാക്കാതെ കഴിയില്ലെന്നാണ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ജൊവാൻ ലപ്പോർട്ട വിശദീകരിച്ചത്. മെസ്സിയും ബാർസയും തമ്മിൽ കരാർ ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും ലാ ലിഗയിലെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ മെസ്സിയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ക്ലബ്ബിനെ പിന്നോട്ടുവലിച്ചെന്നാണ് ലപ്പോർട്ട പറഞ്ഞത്.

തന്റെ ആറാം ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരവുമായി ബാർസ ജേഴ്‌സിയിൽ മെസ്സി. ചിത്രം: AFP

സ്‌പാനിഷ്‌ പത്രമായ എൽ മുണ്ടോ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബാർസ ജപ്‌തി ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. 117 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നഷ്ടവും 140 കോടി ഡോളറിന്റെ കടവുമാണ് 2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്മാറിനെ ഒരിക്കൽ ബാർസ കൈവിട്ടതും ക്ലബ്ബിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

∙ ഇന്ത്യൻ ഫുട്‍ബോൾ വിപണി

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ നിറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളവും ബംഗാളും. മുൻപ് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമയം കണക്കിലെടുത്തിരുന്നതായി സംഘാടകർ ഒരിക്കൽ വ്യക്തമാക്കിയത് അവയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനപ്രീതിയാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രിമിയർ ലീഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്‌ചക്കാരുള്ള ഫുട്‍ബോൾ ലീഗാണ് ലാ ലിഗ. ഇന്ത്യൻ സമയം അർധരാത്രി 12 മണിക്ക് പോലും ബാർസയുടെ മത്സരങ്ങൾക്ക് കാണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ലാ ലിഗ ഇന്ത്യൻ എംഡി ജോസ് അന്റോണിയോ കചസാ ഒരിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക് സഹകരണത്തോടെ സ്‌പാനിഷ്‌ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ സൗജന്യമായി തത്സമയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ സംഘാടകർ ഒരുങ്ങവേയാണ് ഫുട്‍ബോളിലെ ഏറ്റവും താരമൂല്യമുള്ള കളിക്കാരനെ അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. മെസ്സിയുടെ അഭാവം ലാ ലിഗയുടെ പ്രഭാവം കുറയ്ക്കാൻ വഴി തെളിക്കുമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിറം മങ്ങിയ പിഎസ്എൽ, ശ്രീലങ്കൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് എന്നീ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഗതി സ്‌പാനിഷ്‌ ലീഗിനെ കാത്തിരിക്കുന്നെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങളുമായി മെസ്സി. ചിത്രം: AFP

കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഒരു മത്സരത്തിന് ശരാശരി 5 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരാണ് ലാ ലിഗ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കായികയിനമായ ക്രിക്കറ്റ് നിലനിൽക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു കളികൾക്കും വളരാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന് അന്റോണിയോയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഈ കണക്കുകൾ ധാരാളമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാ ലിഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ പ്രചാരണപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് മെസ്സിയുടെ അഭാവം എങ്ങനെ നികത്താൻ കഴിയുമെന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നു.

∙ മെസ്സി എങ്ങോട്ട്?

ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പിഎസ്‌ജിയാണ് മെസ്സിയെ ക്ലബ്ബിലെത്തിക്കാൻ തിരക്കുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്. അവരുടെ കരാർ മെസ്സി സ്വീകരിച്ചതായും ഇല്ലെന്നും വാദങ്ങൾ ഉയരുന്നു. മെസ്സി എത്തിയാൽ സ്വാഭാവികമായും തിളക്കം കൂടുക ഫ്രഞ്ച് ലീഗിനാണ്. ടെലിവിഷൻ റേറ്റിങ്, സ്‌പോൺസർമാർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ എന്നിവ ലീഗിന് തിളക്കമാവും. മെസ്സിയുടെ വരവോടെ ടീമിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാവും. നെയ്മാർ, എംബപെ എന്നിവർ ചേരുന്ന പിഎസ്ജി മുന്നേറ്റനിരയിൽ മെസ്സിയും വന്നാൽ എതിരാളികൾ വല്ലാതെ വിയർക്കും.

ഇതോടൊപ്പം ലീഗിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുകയും ഇന്ത്യയുൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷേ ലാ ലിഗയെ മറികടന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിന് പിന്നിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കാരണവുമാകും. മെസ്സിയുടെ വിരമിക്കൽ പോലെ അയാളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ഫുട്‍ബോൾ താരത്തിന്റെ മടങ്ങിപ്പോക്ക് ഒരു ലീഗിന്റെ വിധിയെ ബാധിക്കുകയും മറ്റൊരു ലീഗിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ആ താരം വിലമതിക്കാനാകാത്ത ആളായി തുടരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ.

∙ ലാ ലിഗയുടെ നഷ്‌ടം, പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ നേട്ടം

റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്ന് 2018ൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ യുവന്റസിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ നഷ്ടമായപ്പോഴും ലാ ലിഗക്ക് പതറാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ബാർസയുടെ അമരത്ത് സൂപ്പർ താരം മെസ്സി ഉള്ളതും റയൽ- ബാർസ എൽ-ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടം പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലുമാണ് വലിയ പരിക്കുകൾ ഏൽക്കാതെ ലാ ലിഗ രക്ഷപെട്ടത്. സെരി എ ലീഗിന് ആഗോളതലത്തിൽ കാഴ്‌ചക്കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് ലോകഫുട്‍ബോൾ ക്ലബ്ബ് വിപണിയിലെ രണ്ടാം സ്‌ഥാനം ലാ ലിഗയുടെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിന്നു. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം കാരണമായ മിന്നും താരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ലീഗിന് ജനപ്രീതി നിലനിർത്താനാവുമോ?

മെസ്സി മടങ്ങുന്നതോടെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അരങ്ങായി ലാ ലിഗ മാറും. റൊണാൾഡോ വന്നതോടെ ജനപ്രീതിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടായിട്ടും ലാ ലിഗയെ വെല്ലുന്ന ഒരു ലീഗാവാൻ ഇറ്റാലിയൻ സെരി എയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലാ ലിഗയുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ചേക്കേറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടിയുറയ്ക്കപ്പെടും. മലയാളികൾക്ക് ഓണാശംസകൾ നേർന്നും ആരാധകരോട് സംവദിച്ചും ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്ലബുകൾ ഇതിനകം അവരുടെ പ്രേക്ഷകരെ സ്വാധീനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ലാ ലിഗയോട് മത്സരിക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പക്ഷം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം മുറുകും. ലോകഫുട്‍ബോളിലെ മൂന്ന് സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഫ്രഞ്ച് ലീഗിന് പുത്തനുണർവ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് തീർച്ച. ഇന്ത്യയടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും ലീഗിന് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേക്ഷണമുൾപ്പടെ ആരംഭിക്കാനും ആരാധവൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും മെസ്സി എത്തുന്നത് അവർക്ക് ഗുണകരമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8.30നാണ് ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രൈം ടൈം പോരിന് ലാ ലിഗയോട് നേരിട്ട് കൊമ്പുകോർക്കുന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ മെസ്സി വന്നാൽ നേട്ടം ക്ലബ്ബിന് മാത്രമല്ല, ഫ്രഞ്ച് ഫുട്‍ബോൾ വിപണിയ്ക്ക് കൂടെയാണ്. എന്നാൽ അന്തിമവിജയം ആർക്കൊപ്പമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക കാൽപ്പന്തുകളിയുടെ ആരാധകരാണ്.

English Summary: Malayali Football Fans in Shock After Messi's Exit From Barcelona