പാരിസിൽ മലയാളിയുടെ നല്ല അയൽക്കാരനായി മെസ്സി; അനസിനു ‘ഗോളടിച്ചു’!

തൃശൂർ ∙ നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണു പ്രമാണം. എന്നാൽ ജീവനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ പെട്ടെന്ന് അയൽക്കാരനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലോ? പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു ഫുട്ബോൾ ദൈവം മെസ്സി ആണെങ്കിലോ? തളിക്കുളം പോക്കാക്കില്ലത്ത് അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ മകൻ അനസ്. പാരിസിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അനസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലാണു സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത്.

ഖത്തറിൽ ഷെയ്ഖ് തമീമിന്റെ സഹോദരന്റെ സഹായിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അനസ് 10 വർഷമായി ഖത്തറിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം രണ്ടാഴ്ചത്തെ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരത്തിലാണ് അനസ്സും. ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണു പാരിസിലെ റോയൽ മെൻക്യു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തത്.

‘‘ഹോട്ടലിന്റെ അഞ്ചാം നിലയിലെ മുറിയിൽ അനസും താനൂർ സ്വദേശി സമീറും താമസിക്കുന്നു. ബാഴ്സലോണ ക്ലബ് വിട്ട മെസ്സി ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയിൽ ചേർന്നതിനാൽ പാരീസിലെത്തുന്നു. മെസി ഹോട്ടലിലെത്തുന്ന വിവരം രാവിലെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

രാത്രി 8നു മെസ്സി എത്തുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. വൈകിട്ട് 4 മുതൽ ഹോട്ടലിനു മുൻവശം ആരാധകരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. 3 മണിക്കൂറിലേറെ ഞങ്ങളും താഴെ ഇറങ്ങി നിന്നു. മെസി ഹോട്ടലിലേക്കു വന്നു കയറി. അടുത്തു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു മോഹിച്ചെങ്കിലും നടക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ മുറിയിലേക്കു മടങ്ങി.

അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് വലിയ ആരവം. മെസി മടങ്ങിപ്പോവുകയാണെന്നു കരുതി ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റോഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ബാൽക്കണിയിലേക്കു നോക്കി കൈവീശുന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. മെസി അതാ തൊട്ടടുത്ത മുറിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നു താഴേക്കു കൈ വീശുന്നു. ഒപ്പം മകൻ തിയാഗോ അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മെസ്സീ, മെസ്സീ എന്നു വിളിച്ചലറി. കാൻ ഐ ഹാവ്... എ വിഷ് എന്നു ചോദിച്ചു. മെസ്സിയുടെ മകൻ തിയാഗോ എന്റെ വിളി കേട്ട് മെസ്സിയെ തോണ്ടി വിളിച്ചു കാണിച്ചു. മെസ്സി ചിരിച്ചു കൈ വീശിയ ശേഷം ഒരു ‘തംസ് അപ്’ കാണിച്ചു.

English Summary: When two Malayali fans met Lionel Messi in Paris