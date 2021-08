സൂപ്പർ കപ്പ് ചെൽസിക്ക്; ഷൂട്ടൗട്ടിലെ വിജയശിൽപി ഗോളി അരിസബലാഗ

ബെ‍ൽഫാസ്റ്റ് ∙ എക്സ്ട്രാ ടൈം അവസാനിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റുള്ളപ്പോൾ ചെൽസി കോച്ച് തോമസ് ടുഹേലിന്റെ വക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ! ചെൽസിയുടെ ഒന്നാം ഗോളി എഡ്‌വാ മെൻഡിക്കു പകരം പെനൽറ്റി തടുക്കാൻ മിടുക്കനായ കെപ അരിസബലാഗ കളത്തിൽ. ടുഹേലിന്റെ തന്ത്രം ഫലിച്ചു; ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 2 കിക്കുകൾ തടുത്തിട്ട് അരിസബലാഗ ചെൽസിക്കു സമ്മാനിച്ചതു സീസണിലെ ആദ്യ കിരീടം.

ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളും യൂറോപ്പ ലീഗ് ജേതാക്കളും തമ്മിൽ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സീസണിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു നടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത പോരാട്ടമായ യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പി‍ൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് വിയ്യാറയലിനെ 6–5നു തോൽപിച്ച് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ചെൽസിക്കു കിരീടം. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തോൽപിച്ചു ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടി 10 ആഴ്ചയ്ക്കകം ചെൽസിക്കു വീണ്ടും യൂറോപ്യൻ കിരീടാഹ്ലാദം. എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കു നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇരുടീമുകളും 1–1 സമനിലയായപ്പോഴാണു ഷൂട്ടൗട്ട് വേണ്ടിവന്നത്.

