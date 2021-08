മെസ്സിയുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ടിഷ്യു പേപ്പർ ലേലത്തിന്; വില 7.44 കോടി രൂപ!

മഡ്രിഡ്∙ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയിൽനിന്നുള്ള വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ ലയണൽ മെസ്സിക്കു വികാര നിർഭരമായ യാത്രയയപ്പാണു ബാർസിലോന സഹതാരങ്ങളും ആരാധകരും നൽകിയത്. ബാർസയുമായുള്ള മെസ്സിയുടെ 21 വർഷം നീണ്ട ബന്ധത്തിനാണ് വിടവാങ്ങലോടെ അവസാനമായത്.

പ്രസംഗത്തിനിടെ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ മെസ്സി, ഭാര്യ അന്റോനെല്ല കൈമാറിയ ടിഷ്യു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണു കണ്ണീരു തുടച്ചത്. ചടങ്ങിനിടെ നിലത്തുവീണ ഈ ടിഷ്യു പേപ്പർ ലഭിച്ച ആരാധകൻ ഇപ്പോൾ അതു ലേലത്തിൽവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെസ്സിയുടെ കണ്ണീരു പതിഞ്ഞ ടിഷ്യു പേപ്പർ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെ ലേലത്തിനു വയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണു പുറത്തുവിട്ടതും.

‘മെസ്സിയെപ്പോലെ ഒരു ലോകോത്തക ഫുട്ബോളറെ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ മെസ്സിയുടെ ജനിതക അംശം അടങ്ങിയ ടിഷ്യു’– എന്ന പരസ്യവാചകത്തോടെയാണു ടിഷ്യു പേപ്പർ ലേലത്തിനെത്തുന്നത്. ‘വെറും’ 7 കോടി 44 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലേലത്തുക!

English Summary: Lionel Messi’s Tear-Soaked Tissue Is On Sale for $1Million