കളിക്കിടെ ആരാധകർക്കുനേരെ കുപ്പി തിരിച്ചെറിഞ്ഞ് താരം; ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘർഷം– വിഡിയോ

പാരിസ്∙ ഫ്രാൻസിൽ ലീഗ് വൺ മത്സരത്തിനിടെ ആരാധകരും സന്ദർശക ടീമിന്റെ താരങ്ങളും പോർവിളിയുമായി നേർക്കുനേരെത്തിയതോടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ. ഇന്നലെ നടന്ന നീസ് – മാഴ്സെ മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്. നീസിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മാഴ്സെ താരങ്ങൾ ആരാധകരുമായി കോർത്തതാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആരാധകർ‌ കൂട്ടത്തോടെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി താരങ്ങളെ കായികമായി നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ മത്സരം നിർത്തിവച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

പിന്നീട് സംഘർഷാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് മത്സരം തുടരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാഴ്സെ താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചു. മാഴ്സെ 3–2ന് ജയിച്ച മോണ്ട്പെല്ലിയെറിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആരാധകർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കു കുപ്പിയേറു നടത്തിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നീസിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാനെത്തിയ മാഴ്സെ താരങ്ങൾക്കുനേരെ മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആരാധകർ കുപ്പിയേറു നടത്തിയത്.

മത്സരത്തിനിടെ ഗാലറിയിൽനിന്ന് നീസ് ആരാധകർ എറിഞ്ഞ ഒരു കുപ്പി മാഴ്സെയുടെ ഫ്രഞ്ച് താരം ദിമിത്രി പായെറ്റിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടതോടെയാണ് സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാസ്പർ ഡോൾബർഗ് നേടിയ ഗോളിൽ നീസ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. മത്സരത്തിൽ മാഴ്സെയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച കോർണർ എടുക്കാൻ പായെറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ഒരു കുപ്പി പറന്നുവന്ന് താരത്തിന്റെ പുറത്തുവീണത്.

വെള്ളമടങ്ങിയ കുപ്പിയേറിൽ പായെറ്റ് നിലത്തുവീണു. ചാടിയെഴുന്നേറ്റ പായെറ്റ് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ കുപ്പിയെടുത്ത് ആരാധകർക്കിട്ട് തിരിച്ചെറിഞ്ഞു. പായെറ്റ് ആരാധകരെ തിരിച്ചെറിയുമ്പോൾ നീസ് താരങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. താരം കുപ്പിയെടുത്ത് ഗാലറിയിലേക്ക് തിരിച്ചെറിഞ്ഞതോടെ ആരാധകർ ക്ഷുഭിതരായി ഒന്നായി ഇളകി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി. ഇതിനിടെ ഗാലറിയിൽനിന്ന് കുപ്പിയും മറ്റ് വസ്തുക്കളും മാഴ്സെ താരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എറിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.

പായെറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആരാധകക്കൂട്ടത്തെ ഒരു തരത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും നീസ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ചേർന്ന് തടഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ നീസ് താരങ്ങളിൽ ചിലരും മാഴ്സെ താരങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും കാണാം. സംഭവം കൈവിട്ടുപോയതോടെ റഫറി 75–ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരം നിർത്തിവച്ചു. നീസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്കിലൂടെ ആരാധകരോട് സംയമനം പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആരാധകരെ അടക്കി മത്സരം പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും മാഴ്സെ താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് തങ്ങൾക്കുനേരെ കുപ്പിയേറു നടക്കുന്നതെന്ന് മാഴ്സെ പ്രസിഡന്റ് പാബ്ലോ ലോങ്ങോറിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാഴ്സെ താരങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പിശകുണ്ടായെന്നായിരുന്നു നീസ് പ്രസിഡന്റ് ജീൻ പിയറി റിവേരെയുടെ നിലപാട്.

English Summary: Bottles hurled at Dimitri Payet as massive crowd trouble leads to abandonment of Nice vs Marseille match