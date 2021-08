വിളിപ്പേരിൽ വംശീയച്ചുവ; പേരിലെ ‘വൈറ്റ്’ മായ്ക്കാൻ കിവീസ് ഫുട്ബോൾ ടീം

വെല്ലിങ്ടൻ ∙ വംശീയച്ചുവയുള്ള വിളിപ്പേരു മാറ്റാൻ ന്യൂസീലൻഡ് പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീം. ‘ഓൾ വൈറ്റ്സ്’ എന്ന വിളിപ്പേരാണു ടീം കൈവിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ടീമിന്റെ സ്പോൺസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷമാകും മാറ്റം. 1982 ലോകകപ്പിൽ വെള്ള ജഴ്സിയും ഷോർട്സ്മണിഞ്ഞു മത്സരിച്ചപ്പോഴാണു ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിന് ഈ പേരു വീണത്.

അതിനു മുൻപു വെള്ള ജഴ്സിയും കറുത്ത ഷോർട്സുമാണു ടീം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡ് റഗ്ബി ടീം ‘ഓൾ ബ്ലാക്ക്സ്’ എന്ന വിഖ്യാതമായ വിളിപ്പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ‘ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്സ്’ എന്ന പേരിലും.

