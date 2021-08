മോഹൻ ബഗാൻ നോക്കൗട്ടിൽ

മാലെ ∙ ബംഗ്ലദേശ് ക്ലബ് ബഷുന്ദര കിങ്സിനെ 1–1 സമനിലയിൽ പിടിച്ച് കൊൽക്കത്ത ക്ലബ് എടികെ മോഹൻ ബഗാൻ എഎഫ്സി കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലെത്തി. സമനില കൊണ്ട് നോക്കൗട്ടിലെത്താമെന്ന ഉറപ്പോടെ കളിക്കിറങ്ങിയ ബഗാൻ 28–ാം മിനിറ്റിൽ പിന്നിലായി. ജൊനാഥൻ ഡ സിൽവിയേര ഫെർണാണ്ടസ് ബംഗ്ല ക്ലബ്ബിനു ലീഡ് നൽകി. എന്നാൽ, ആദ്യപകുതിയുടെ ഇൻജറി ടൈമിൽ സുഷാന്തോ ത്രിപുര ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ടതു ബംഗ്ല ക്ലബ്ബിനു തിരിച്ചടിയായി. ബഗാനു വേണ്ടി 62–ാം മിനിറ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡേവിഡ് വില്യംസ് ഗോൾ മടക്കി. ഉസ്ബെക്ക് ക്ലബ് നാസഫും തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ ക്ലബ് അഹലും തമ്മിലുള്ള വിജയികളെയാണ് ബഗാനു നേരിടേണ്ടത്.

English Summary: ATK Mohun Bagan Qualify For AFC Cup Knockouts After 1-1 Draw With Bashundhara Kings