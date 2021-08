ചലനങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മാന്ത്രികത; ബാർസയുടെ 'മിശിഹാ' നേടിയ അഞ്ച് ഗോളുകൾ!

21 വർഷങ്ങൾ. 35 കിരീടങ്ങൾ. 672 ഗോളുകൾ. 6 ബലോൻ ഡിഓറുകൾ. ബാർസിലോനയുടെ രാജകുമാരൻ പടിയിറങ്ങി. അർഹിച്ചൊരു വിടവാങ്ങൽ കോവിഡിലും ഒളിംപിക്സിലും മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കാം. എങ്കിലും തിളക്കമൊട്ടും കുറയുന്നില്ല, ലയണൽ ആന്ദ്രെ മെസ്സിയുടെ കാറ്റലൻ കാലഘട്ടത്തിന്. മെസ്സി ക്ലബ് വിടുന്നു എന്ന് ആരാധകർ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു വർഷങ്ങളേറെയായി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഗുരുതുല്യനായ പരിശീലകൻ പെപ് ഗ്വാർഡിയോള ബാർസ വിട്ടപ്പോൾ മുതൽ.

പുതിയ ക്ലബ്ബായ പാരിസ് സാൻ ജർമൈൻ മുതൽ അമേരിക്കൻ ക്ലബ് ലൊസാഞ്ചലസ് ഗാലക്സി വരെ പലപ്പോഴായി മെസ്സിയുടെ പേര് കൂട്ടിവായിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വെറും അഭ്യൂഹങ്ങളെന്നു മുദ്രകുത്തി ഇവയെല്ലാം തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങളായി കഥ മാറിയിരുന്നു.

ബാർസിലോനയിൽ മെസ്സിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ചാവി, ഇനിയേസ്റ്റ, നെയ്മർ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ സ്വാരെസ് എന്നിവർ മറ്റു ക്ലബ്ബുകളിലേക്കു കൂടുമാറിയതും മുൻ പരിശീലകൻ എണസ്റ്റോ വാൽവർദെ മുതൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസപ് ബർതോമ്യു വരെയുള്ളവരുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയും കരാർ പുതുക്കുന്നതിനു തടസ്സമായി നിന്ന ലാലിഗ നിയമങ്ങളും ഒരുമിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളായിരുന്ന ബാർസ ആരാധകരിൽ പോലും വരാൻ പോകുന്ന അശുഭ വാർത്തയെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്ക ഉണർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവർ ദുഃസ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആ നിമിഷം ഒടുവിൽ യാഥാർഥ്യമായപ്പോൾ, ഉള്ളു പിടഞ്ഞതു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയാണ്.

നേടുന്ന ഓരോ ഗോളിലും നൽകുന്ന ഓരോ അസിസ്റ്റിലും മാത്രമല്ല, ഒരു കാലത്തു വളർച്ച ഹോർമോണിന്റെ കുറവുമൂലം ഒരിക്കലും പന്തു തട്ടില്ലെന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കാലുകൾ കളിക്കിടെ നടത്തുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച മാന്ത്രികത മെസ്സിയെ അമാനുഷികനാക്കി. ‘എക്സട്രറ്റെറസ്ട്രിയൽ’ എന്നു പലവട്ടം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ അമാനുഷികത നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്കു വെളിവായത് 672 തവണയാണ്. ഗോളുകളുടെ രൂപത്തിൽ. അവയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ അതിസാഹസികമെന്നല്ലാതെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും മെസ്സി ബാർസിലോനയ്ക്കായി നേടിയവയിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഗോളുകളിൽ ചിലത് പരിശോധിക്കാം:

5) മേയ് 6, 2015: ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെതിരെ

2015 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിഫൈനൽ. കളിയിൽ ബാർസ ജയിച്ചത് എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക്. അതും മെസ്സിയുടെ ഡബിളിന്റെ ബലത്തിൽ. ബയൺ ഡിഫൻഡർമാരെ കബളിപ്പിച്ച്, നൃത്തച്ചുവടുകളോടെ മുന്നേറിയ മെസ്സി കീപ്പർ മാനുവൽ ന്യൂയറിനു മുകളിലൂടെ കോരിയിട്ട പന്തിന് ഗോൾവലയല്ലാതൊരു ലക്ഷ്യമില്ലായിരുന്നു.

അതിനിടെ മെസ്സി തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബയൺ ഡിഫൻഡർ ജറോം ബോട്ടെങ് ബാലൻസ് തെറ്റി വീണത് ഏതോ മായികവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടതു പോലെയായിരുന്നു. ആ വർഷം ഏറ്റവുമധികം ട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കായിക മുഹൂർത്തമായി അതു മാറി.

4) മേയ് 27, 2009: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ

2009ൽ ബാർസിലോന അലക്സ് ഫെർഗൂസന്റെ ചുവന്ന ചെകുത്താൻമാരെ നേരിട്ടപ്പോൾ ആ മത്സരം ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ആയതുകൊണ്ടു മാത്രമായിരുന്നില്ല. ലോകഫുട്ബോൾ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നവർ എന്ന് ആരാധകരും മാധ്യമങ്ങളും അന്നേ വിധിയെഴുതിയ ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ആ മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

റൊണാൾഡോ അടുത്ത സീസണിൽ റയൽ മഡ്രിഡിലേക്കു കൂടുമാറുമെന്ന് ഏതാണ്ടുറപ്പായ സമയം. വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ സ്പാനിഷ് ലീഗിലൂടെ ലോകം സാക്ഷിയാകാനിരിക്കുന്ന മഹാമാത്സര്യത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലർ കൂടിയായിരുന്നു ആ ഫൈനൽ. ബാർസയുടെ ചാവി ബോക്സിലേക്ക് ഉയർത്തി നൽകിയ ക്രോസിന് മെസ്സി പറന്നുയർന്നു തലവച്ചപ്പോൾ, ഗോളിലേക്കു തിരിഞ്ഞ ബോൾ നോക്കിനിൽക്കാനേ യുണൈറ്റഡ് ഡിഫൻഡർ റിയോ ഫെർഡിനാണ്ടിനും കീപ്പർ വാൻ ഡർ സാറിനും സാധിച്ചുള്ളു. ഫുട്ബോൾ ജീനിയസ് ശാരീരിക മേൽകോയ്മയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ മുഹൂർത്തം.

3) മേയ് 30, 2015: അത്‍ലറ്റിക് ബിൽബാവോയ്ക്കെതിരെ

2015 കോപ്പ ഡെൽ റേ ഫൈനൽ. മെസ്സിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ ബലത്തിൽ 3–1 എന്ന സ്കോറിൽ ബാർസിലോന ജയിച്ച മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ചവയിലൊന്നാണ്.

ബോൾ കാലിൽ കിട്ടിയ മെസ്സി ഒരു നിമിഷം നിന്നു. വരാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനു മുൻപേയുള്ള ശാന്തത പോലെ. മൈതാനത്തിന്റെ വലതു പാർശ്വത്തിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്കു മുന്നേറിയ മെസ്സിയെ തടുക്കാനായി ബിൽബാവോ പ്രതിരോധനിര നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം കടൽഭിത്തിയിൽ വന്നിടിക്കുന്ന തിരമാലകൾ പോലെ വിഫലമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വിഡിയോ ഗെയിം രംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം മനോഹരമായ മുന്നേറ്റം അവസാനിച്ചത് ഗോളാഘോഷത്തിനിടെ സഹതാരങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു.

2) മേയ് 28, 2011: റയൽ മഡ്രിഡിനെതിരെ

27 ഗോളുകളുമായി എൽ ക്ലാസികോ ചരിത്രത്തിലെ ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് മെസ്സിക്കുള്ളത്. ചിരവൈരികളായ റയൽ മഡ്രിഡിനെതിരെ ആയതു കൊണ്ടുതന്നെ, 27 എണ്ണവും ബാർസ ആരാധകർക്ക് ഒരു പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. എങ്കിലും 2011 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിഫൈനലിൽ മഡ്രിഡിനെതിരെ നേടിയ ഗോളിന്റെ ചന്തം ഒന്നു വേറെ തന്നെയായിരുന്നു.

സെന്റർ‌ സർക്കിളിനു സമീപം ലഭിച്ച ബോളുമായി തുടങ്ങിയ മെസ്സിയുടെ കുതിപ്പു തടയാൻ റയൽ മഡ്രിഡ് മധ്യനിരയും പ്രതിരോധവും മതിയാകാതെ വന്നു. കരിയറിൽ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ ഡ്രിബ്ലിങ് മാജിക് അതിന്റെ പരകോടിയിൽ മഡ്രിഡിനെതിരെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഗോൾലൈൻ മറികടന്നു ഉരുണ്ടുനീങ്ങുന്ന ബോൾ നോക്കിനിൽക്കാനേ കീപ്പർ ഐകർ കസിയസിനു സാധിച്ചുള്ളു.

1) ഏപ്രിൽ 18, 2007: ഗെറ്റാഫെക്കെതിരെ

കൗമാരം വിടാത്ത പയ്യൻ എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന വിമർശകരെ കൊണ്ടു പോലും സാക്ഷാൽ മറഡോണയുടെ പിൻഗാമി എന്നു പറയിപ്പിച്ച ഗോൾ. കളിക്കളത്തിൽ മെസ്സി ആരാണെന്നു പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരാതെ വരും. എങ്കിലും ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വിശേഷണമാണ് സ്വന്തം പകുതിയിൽ നിന്നു പന്തു സ്വീകരിച്ച് സകലരെയും–തന്റെ എതിരാളികളെയും സഹകളിക്കാരെ പോലും കാണികളാക്കി നിമിഷനേരം കൊണ്ടു എതിർ പോസ്റ്റിൽ എത്തിച്ച ആ ഗോൾ. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഗോൾ എന്നു ലോകം വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ, ഡിയേഗോ മറഡോണ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നേടിയ ഗോളിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം.

എതിർ ടീമിന്റെ പകുതിയിലധികം കളിക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്, ആർക്കും മുൻകൂട്ടി കാണാനാകാത്ത വിധം വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞു മുന്നേറിയ മെസ്സിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കു അതിനു മുൻപും ശേഷവും ലോകം പലതവണ സാക്ഷിയായി. പ്രവചനാതീതമായ വിധം ഇങ്ങോട്ടാഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടു കുതിക്കുന്ന (ഫെയ്ന്റിങ്) ടെക്നിക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സിക്ക് ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെ ഇട്ട പേര് ‘ലാ പുൾഗ’ (ഈച്ച) എന്നായിരുന്നു. ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ മൈതാനത്തു പറന്നു നടക്കുന്ന ഈ അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ചുകാരൻ ആ പേരു പലവട്ടം അന്വർഥമാക്കി.

തന്നെ താനാക്കിയ ക്ലബ്ബിനെക്കുറിച്ച് മെസ്സി തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ബാർസിലോന തന്റെ കുടുംബമാണെന്നാണ്. 13ാം വയസ്സിൽ വന്നു കയറിയ ഈ പട്ടണത്തിലേക്കു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചുവരാനുള്ളവനാണു താൻ. ഈ ഉറപ്പിലാണ് ബാർസ ആരാധകവൃന്ദമായ ക്യൂൾസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതുവരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഓർമകളും അതിലേറെ മനോഹര നിമിഷങ്ങളും വേണ്ടതിലധികം സമ്മാനിച്ചാണ് മെസ്സിയുടെ പടിയിറക്കം.

English Summary: Check Out Five Best Goals by Lionel Messi for Barcelona