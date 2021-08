ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്; ഒരുങ്ങി ഗോകുലം

ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റായ ഡ്യുറൻഡ് കപ്പിന് കൊൽക്കത്തയിൽ വീണ്ടും പന്തുരുളുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കാതെ പോയ ടൂർണമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നു വരെ കൊൽക്കത്തയിലെ മൂന്നു സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി നടക്കും. പഴക്കത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടൂർണമെന്റാണ് ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ്. 130–ാം ഡ്യുറൻഡ് കപ്പാണ് ഇക്കുറി നടക്കുന്നത്.

1888 ൽ ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റാണ് ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ്. 2016ൽ മുടങ്ങിയ ടൂർണമെന്റ് 20199ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗോകുലം കേരള എഫ്സിയാണ് അന്ന് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

∙ 16 ടീമുകൾ



നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ഗോകുലം കേരള എഫ്സിക്ക് ഒപ്പം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയും ഇക്കുറി ഡ്യുറൻഡ് കപ്പിൽ പന്തു തട്ടാൻ എത്തുന്നു. ഐഎസ്എല്‍ ടീം തന്നെയായ ബെംഗളൂരു എഫ്സിക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യുറൻഡ് കപ്പിന് എത്തുന്നത്.

ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ് നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ ഗോകുലം കേരള കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. 16 ടീമുകൾ 4 ഗ്രൂപ്പുകളിലായാണു മത്സരിക്കുന്നത്. മത്സരം കൊൽക്കത്തയിലാണെങ്കിലും മോഹൻ ബഗാനും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും ഡ്യുറൻഡ് കപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല.



∙ ഗ്രൂപ്പ് എ



മുഹമ്മദൻസ് സ്പോർട്ടിങ്

സിആർപിഎഫ്

എഫ്സി ബെംഗളൂരു യുണൈറ്റഡ്

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്

∙ ഗ്രൂപ്പ് ബി



ജംഷഡ്പുർ എഫ്സി

സുദേവ ഡൽഹി

എഫ്സി ഗോവ

ആർമി ഗ്രീൻ

∙ ഗ്രൂപ്പ് സി



ഡൽഹി എഫ്സി

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

ബെംഗളൂരു എഫ്സി

ഇന്ത്യൻ നേവി

∙ ഗ്രൂപ്പ് ഡി

ഗോകുലം കേരള

ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി

ആർമി റെ‍‍ഡ്

ആസാം റൈഫിൾസ്

∙ മൂന്ന് മൈതാനങ്ങൾ

സാൾട്ട്‌ലേക്ക് വിവേകാനന്ദ യുബഭാരതി ക്രീരംഗൻ, കല്യാണി മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റേ‍ഡിയം, മോഹൻബഗാൻ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്നീ മൂന്നൂ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണു മത്സരങ്ങൾ.

ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ് ജേതാക്കളുമായി ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക് ഷാ, മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി വി.വി ഗിരി.

∙ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ടൂർണമെന്റ്

ആർമിതാരങ്ങൾക്കായുള്ള ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ 1888 ൽ ഷിംലയിലാണ് ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി പദം വരെ വഹിച്ച സർ ഹെൻറി ഡ്യുറൻഡാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. മിലിട്ടറി യൂണിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായാണു ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യയിൽ ടൂർണമെന്റ് നടന്നത്. 1940ൽ മൊഹമ്മദൻസ് എഫ്സി കിരീടം നേടി ബ്രിട്ടീഷ് ടീമുകളെ ഞെട്ടിച്ചു.

1914 മുതൽ 19 വരെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ടൂർണമെന്റ് നടന്നില്ല. 1939ലും നടന്നില്ല. 1940ൽ ടൂർണമെന്റ് നടന്നെങ്കിലും 41 മുതൽ 49 വരെ മത്സരം നടക്കാതിരുന്നു. 1950ലാണ് പിന്നീട് ടൂർണമെന്റ് പുനരാരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് 2017 മുതൽ 19 വരെ അസോസിയേഷനുകളുടെ താൽപര്യക്കുറവ് മൂലവും ടൂർണമെന്റ് നടക്കാതെ പോയി. 2019ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ടൂർണമെന്റ് പുനരാരംഭിച്ചു. 16 തവണ വീതം കിരീടം നേടിയ മോഹൻ ബഗാനും ഇൗസ്റ്റ് ബംഗാളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടം നേടിയ ടീമുകൾ. 1997ൽ എഫ്സി കൊച്ചിൻ ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ ഗോകുലം കേരളയിലൂടെ കിരീടം വീണ്ടും കേരളത്തിലെത്തി.



