ലോകകപ്പ് യോഗ്യത: താരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു ഫിഫ; പറ്റില്ലെന്നു ക്ലബ്ബുകൾ

ലണ്ടൻ ∙ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കു താരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ലോക ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ ഫിഫയും യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളും തമ്മിൽ തർക്കം. രാജ്യത്തിനായി കളിക്കാൻ തങ്ങളുടെ താരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗും സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയും പിന്തുണ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിലുമായാണു യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ. കോവിഡ് ചുവപ്പു പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലേക്കു താരങ്ങളെ അയയ്ക്കില്ലെന്നു പ്രിമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ പിന്നാലെ പ്രസ്താവനയുമിറക്കി.



9 മുതൽ 11 ദിവസം വരെ താരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നാണു ഫിഫ നിർദേശം. ഈ താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ യൂറോപ്പിലെ കർശന കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ മൂലം 10 ദിവസത്തിലധികം ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഫലത്തിൽ 3 ആഴ്ചയോളം ഈ താരങ്ങളുടെ സേവനം ക്ലബ്ബുകൾക്കു നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനെതിരെയാണു ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രതികരണം.

ഈജിപ്ത് താരം മുഹമ്മദ് സലായെ ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കായി അയയ്ക്കില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് ലിവർപൂൾ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ലിവർപൂളിന്റെ ബ്രസീൽ താരങ്ങളായ റോബർട്ടോ ഫിർമിനോ, അലിസൻ ബെക്കർ, ഫാബിഞ്ഞോ എന്നിവർക്കും അനുവാദം കൊടുക്കില്ല.

യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായാണു ഫിഫ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നു യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു. വാണിജ്യ താൽപര്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഫിഫയുടെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ തുറന്നടിച്ചു.

കായികമേഖലയുടെ ധാർമികത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇംഗ്ലിഷ്, സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബുകൾ തയാറാകണമെന്നു ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ പറഞ്ഞു.

English Summary: European clubs and FIFA at odds over World Cup qualifiers