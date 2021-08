മാലിന്യം പെറുക്കി നടന്നു, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർ; കാന്റെ ചിരിക്കുന്നു

1998 ലെ പാരിസ് നഗരം. ആതിഥേയരായ ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നേടിയ രാത്രി. ആരാധകരുടെ ആർപ്പുവിളികൾ വകവയ്ക്കാതെ അവരുടെ കൈയിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന മാലിന്യം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു 7 വയസുകാരൻ നടന്നു. അവന്റെ സന്തോഷം രാജ്യം സ്വർണകപ്പിൽ മുത്തമിട്ടതിനല്ലായിരുന്നു. മറിച്ച്, അന്നേ ദിവസം കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു എന്നതിനാലായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാകും. അവന് ഉറപ്പായിരുന്നു.

ഇരുപതു വർഷത്തിനു ശേഷം അതേ പാരിസ് നഗരത്തിൽ ലോകകപ്പുമേന്തി ഫ്രാൻസിന്റെ നീലപ്പട റോന്തു ചുറ്റിയുപ്പോൾ അവൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നവൻ 2020–21 ലെ യുവേഫയുടെ മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർ പുരസ്കാരം നേടി. എൻഗോളോ കാന്റെ ചിരിക്കുകയാണ്.



∙ ‘എൻജിൻ’ കാന്റെ



ഫുട്ബോൾ ഒരു കലയാണെങ്കിൽ എൻഗോളോ കാന്റെ അതിൽ പിക്കാസോ ആണ്. ആക്രമണത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലും വേഗതയിലും ‘പെർഫക്ട് ഓക്കെ’ ആണ് ചെൽസിയുടെ ഈ ഫ്രഞ്ച് മിഡ്ഫീൽഡർ. കളിക്കളത്തിൽ 90 മിനിറ്റും ഒരേ കായികക്ഷമതയിൽ പന്തു തട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എൻജിൻ കാന്റെ എന്ന പേര് ഉചിതം.

2020–21 ലെ യുവേഫയുടെ മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ച ചടങ്ങിൽ കാന്റെ വിഡിയോ സംഭാഷണം നടത്തുന്നു. ചിത്രം: OZAN KOSE / AFP

ആളിത്തിരി ചെറുതാണെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം വലുതു തന്നെ. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ്, യൂറോപ്പാ ലീഗ്, ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ്, ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മെഡലുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് കാന്റെയുടെ ഷെൽഫ്. ഇതാ പുതിയ അതിഥിയായി യുവേഫ മികച്ച മിഡ്ഫീൽഡർ അവാർഡും. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിലെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്ക ചിരിയുടെ ഉടമയായ കാന്റെയുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കു പറയാൻ കഥകൾ നിരവധി. പട്ടിണിയോടും കഷ്ട്ടപ്പാടുകളോടും പടവെട്ടി നേടിയ വി‍ജയകഥകൾ.



∙ തെരുവിൽ നിന്നും കളികളത്തിലേക്ക് !



ആഫ്രിക്കയിലെ മാലിയിൽ നിന്നും കുടിയേറിപാർത്തതാണ് കാന്റെയുടെ കുടുംബം. 1991ൽ പാരിസിൽ ജനിച്ച കാന്റെയ്ക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനെ നഷ്ടമായി. ക്ലീനർ ‍ജോലിയിൽ നിന്നു മാത്രം കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നാലു മക്കളെ പോറ്റുവാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ മൂത്തവനായ കാന്റെ തെരുവിലിറങ്ങി.

ചിത്രം: AFP

1998 ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ലോകകപ്പ് എടുത്തതാണ് കാന്റെയുടെ ജീവിതം മാറ്റുന്നത്. ലോകകപ്പെടുത്ത ടീമിലെ ഹെൻ‍റിയും സിദാനുമടക്കം എണ്ണം പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരാണ് കാന്റെയെ കാൽപ്പന്തു കളിയുടെ ലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്നത്. എട്ടാം വയസിൽ ജെ.എസ്.സരസ്നസ് എന്ന ക്ലബ്ബിൽ കാൽപ്പന്തിന്റെ വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചു.

∙ കൊച്ചു പയ്യൻ!



കാന്റെ കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു. പൊക്കത്തിലും പ്രായത്തിലും. എന്നാൽ കളിമികവിലേക്കെത്തുമ്പോൾ ആൾ അത്ര പയ്യനല്ലായിരുന്നു. തന്നേക്കാൾ വലിയവരുടെ കാലിൽ നിന്നും പന്തും റാഞ്ചി അവൻ കുതിച്ചു. കാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാൻ അധികം ദിവസം വേണ്ടി വന്നില്ല. 2010 ൽ ബുലോയ്ൻ എന്ന ക്ലബ്ബിന്റെ റിസെർവ് ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ പ്രഫഷനൽ മാച്ച് കളിക്കുന്നത് 2012 ൽ.

എൻഗോളോ കാന്റെ. ചിത്രം: BEN STANSALL / AFP

2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിലെ മൂന്നാംതര ലീഗിലെ മിന്നും പ്രകടനം രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ‘കാനി’ലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു. 2013 ൽ രണ്ടാം ഡിവിഷനിൽ കളിച്ച ‘കാൻ’ 2014 ൽ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് 1 ലേക്കു മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിൽ കാന്റെയുടെ റോൾ ചെറുതല്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിട്ടു വീഴ്ച്ച വരുത്താതിരുന്ന കാന്റെയെ കാത്തു നിന്നതു ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള വിളി.

∙ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ..!



2015ൽ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിക്കായി കാന്റെ കരാറിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോളിൽ ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ കാൽകീഴിൽ നിന്നും പന്തുമെടുത്ത് മുന്നേറ്റ നിരയിലെ താരങ്ങൾക്കു മറിച്ചു നൽകുന്ന കാന്റെയെയും ആഴ്ചയിൽ വമ്പന്മാരെ പഞ്ഞിക്കിട്ടു ജയിക്കുന്ന ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയെയും ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി.

ലെസ്റ്ററിന്റെ പ്രിമിയർ ലീഗ് നേട്ടം ഇന്നും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരിൽ ‘രോമാഞ്ചിഫിക്കേ‌ഷൻ’ ഉണർത്താറുണ്ട്. വമ്പൻമാർ കോടികളുമായി കാന്റെക്കായി വല വിരിച്ചു. 30 മില്ല്യൺ യൂറോയ്ക്കാണ് ചെൽസി ഈ 5 അടി 6 ഇഞ്ച് പൊക്കക്കാരനെ ലണ്ടനിലെത്തിക്കുന്നത്.



∙ ചെൽസിയുടെ സ്വന്തം കാന്റെ!



കാന്റെ ചെൽസിയിൽ തന്റെ വരവറിയിച്ചത് 2016–17 സീസണിൽ പ്രിമിയർ ലീഗ് നേടി കൊടുത്താണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും കാന്റെക്ക് കിരീടം. രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും ലീഗിലെ മികച്ച 11 പേരിൽ എൻഗോളോ കാന്റെ എന്ന പേര് എഴുതിച്ചേർത്തു. തുടർന്നുള്ള സീസണിൽ എഫ്എ കപ്പ്, യൂറോപ്പാ ലീഗ് കപ്പുകൾ എടുത്തു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചാംപ്യൻസ് ലീഗും. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, സെമിഫൈനൽ, എന്നിവയുടെ ഇരു പാദങ്ങളിലും ഫൈനലിലും കളിയിലെ താരവും കാന്റെ തന്നെ. ചെൽസിയിൽ നിന്ന് കാന്റെയെ ടീമിലെത്തിക്കുവാൻ പിഎസ്ജി അടക്കമുള്ള വമ്പന്മാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചെൽസി അതിനൊരുക്കമല്ല.



ഇതിനിടെ ഫ്രാൻസ് ദേശിയ ടീമിനായി കാന്റെ കളിച്ചു. 2018 ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിടുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ലോകത്തെന്തും കൈവശമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാട്ടുകയായിരുന്നു കാന്റെ. നാണത്താൽ നിറഞ്ഞ ചിരിയിൽ സ്വർണകപ്പുമായി അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മികച്ച ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാരിൽ ഒരാൾ കാന്റെയാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ കാന്റയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത കളിക്ക് തന്റെ 100% നൽകാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിരിക്കും.

ഏഴാം ‌വയസിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തപ്പി ആരംഭിച്ച ഓ‍ട്ടം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കളിക്കളത്തിലെ 90 മിനിറ്റും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഓട്ടം തുടരും. ഇനിയുമൊരുപാടു വർഷം ഓടുവാനുള്ള ഊർജം എൻഗോളോ കാന്റെ എന്ന ലോകത്തിലെ മികച്ച ഡിഫൻസീവ് മി‍ഡ്ഫീൽഡർ എഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: From Ragpicker to Award-winning Footballer: The Admiring Journey of N'Golo Kante