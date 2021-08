‘ഗോഡ് ഫാദർ’ ഫെർഗൂസന്റെ സ്നേഹ നിർബന്ധം; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ‘റീ യുണൈറ്റഡ്’!

ലണ്ടൻ ∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലേക്കു മെരുക്കിയെടുത്തത് ഒരു ഒറ്റയാനാണ്; കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ കൊണ്ടു നടന്ന പരിശീലകൻ സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ. ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനു ശേഷം പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരത്തെ ക്ലബ്ബിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ഒരു കൈസഹായം നൽകിയതും ഇപ്പോൾ 79 വയസ്സുളള ഫെർഗൂസൻ തന്നെ.

ഇത്തവണ കരാർ ധാരണയാകും മുൻപു ഫെർഗൂസൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നതോടെ പഴയ ഗുരു–ശിഷ്യ ബന്ധം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ യുണൈറ്റഡിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പരിശീലകനായി ഉള്ളത് ഫെർഗൂസനു കീഴിൽ തന്റെ സഹതാരമായിരുന്ന ഒലെ ഗുണ്ണർ സോൾഷ്യർ തന്നെ!

2003ൽ പോർച്ചുഗൽ ക്ലബ് സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബണിന്റെ പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഗമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റ‍ഡ് പോർച്ചുഗൽ തലസ്ഥാനത്തു കളിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണു ഫെർഗൂസൻ ആദ്യമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ കാണുന്നത്. സ്പോർട്ടിങ് 3–1നു ജയിച്ച ആ കളിയിൽ പറന്നു കളിച്ച പതിനെട്ടുകാരൻ പയ്യനെ അതേ വർഷം ഫെർഗൂസൻ ടീമിലെത്തിച്ചു. ജോർജ് ബെസ്റ്റ്, എറിക് കാന്റണ, ഡേവിഡ് ബെക്കാം എന്നിവർ അലങ്കരിച്ച 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയിൽ അതേ വർഷം തന്നെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ടീമിനായി അരങ്ങേറി.

ഫെർഗൂസനു കീഴിൽ യുണൈറ്റഡിനൊപ്പം 3 പ്രിമിയർ ലീഗ്, ഒരു യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ്, ഒരു ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് എന്നിവ നേടിയ ശേഷമാണു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കൂടുമാറിയത്. എങ്കിലും ഫെർഗൂസനുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം തുടർന്നു. 2018ൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ ഫെർഗൂസനെ കാണാനും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ എത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Sir Alex Ferguson Spoke To Cristiano Ronaldo To Convince Him To Join Man United