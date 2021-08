കവാനിയെ കൈവിട്ട് റോണോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ നൽകുമോ? സമറാനോ മാതൃകയിൽ ‘6+1’ ?

ലണ്ടൻ ∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വിഖ്യാതമായ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി ഉപേക്ഷിക്കുമോ; അതോ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു വേണ്ടി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് യുറഗ്വായ് താരം എഡിൻസൺ കവാനിയെ കൈവിടുമോ? മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആരാധകരുടെ കൊണ്ടുപിടിച്ച ചർച്ച ഇപ്പോൾ ഇതാണ്! ഈയിടെ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയിലേക്കു പോയ ലയണൽ മെസ്സി ജഴ്സി നമ്പർ മാറ്റിയെങ്കിലും (ബാർസയിൽ 10, പിഎസ്ജിയിൽ 30) ‘സിആർ7’ എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം വാണിജ്യ ബ്രാൻഡ് തന്നെയുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് അതു പരിഭവമായിരിക്കും.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി നൽകാമെന്നു വച്ചാൽ യുണൈറ്റഡിനു മുന്നിൽ നിയമക്കുരുക്കുണ്ട്. നിലവിൽ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി എഡിൻസൺ കവാനിയുടേതാണ്. പ്രിമിയർ ലീഗ് സീസൺ തുടങ്ങും മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ടീമിലെ കളിക്കാർക്കെല്ലാം ക്ലബ് ഓരോ നമ്പർ നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. ഒരു കളിക്കാരൻ ക്ലബ് വിടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതേ നമ്പർ മറ്റൊരു താരത്തിന് അനുവദിക്കാവൂ എന്നാണ് നിയമം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് 7–ാം നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കവാനി ക്ലബ് വിടേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അടുത്ത സീസൺ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

2009ൽ റയൽ മഡ്രിഡിലേക്കു മാറിയപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് 9–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയാണ്. അടുത്ത വർഷം റൗൾ ഗോൺസാലസ് ക്ലബ് വിട്ടശേഷമാണ് 7–ാം നമ്പർ കിട്ടിയത്. എന്നാൽ, യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി എടുക്കാം. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിന് പ്രത്യേക റജിസ്ട്രേഷൻ ആണെന്നതിനാലാണിത്.

ചില ‘വ്യക്തിഗത ധാരണ’കളുടെ കൂടി പുറത്താണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ യുണൈറ്റഡുമായി കരാറിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. അതിൽ ജഴ്സി നമ്പറിന്റെ കാര്യം താരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതു വ്യക്തമല്ല. 7–ാം നമ്പർ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു മുന്നിൽ‌ ഓപ്ഷനുകൾ ഏറെയുണ്ട്. 2003ൽ പോർച്ചുഗൽ ക്ലബ് സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബണിൽനിന്നു യുണൈറ്റഡിലെത്തിയപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട 28–ാം നമ്പർ ജഴ്സിയാണ് അത്. എന്നാൽ അന്ന് ക്ലബ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു നൽകിയത് ജോർജ് ബെസ്റ്റ്, എറിക് കാന്റണ, ഡേവിഡ് ബെക്കാം എന്നിവരെല്ലാം അനശ്വരമാക്കിയ 7–ാം നമ്പർ.

നിലവിൽ യുണൈറ്റഡിലെ 28–ാം നമ്പറുകാരൻ യുറഗ്വായ് യുവതാരം ഫാകുണ്ടോ പെല്ലിസ്ട്രി സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ഡിപോർട്ടീവോ അലാവെസിലേക്ക് ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാ‍ൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ആ നമ്പർ എടുക്കുന്നതിന് നിയമപ്രശ്നമില്ല. ഇനി ഒരു സർപ്രൈസ് നമ്പർ എടുക്കാമെന്നു വച്ചാലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കു മുന്നിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35 എന്നീ നമ്പറുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിൽ 7–ാം നമ്പർ ജഴ്സി തന്നെയാണെന്നതിനാൽ ‘സിആർ7’ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ തുടരുകയുമാവാം.

∙ മൊറോക്കൻ താരം ഹിഷാം സെറൗലി സ്കോട്ടിഷ് ക്ലബ് ആബർഡീനു വേണ്ടി കളിച്ചത് ‘0’ നമ്പർ ജഴ്സിയണിഞ്ഞാണ്. സീറോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര്. ചിലെ താരം ഇവാൻ സമറാനോ ഇന്റർ മിലാനിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ധരിച്ചത് ‘1+8’ ജഴ്സിയാണ്. സമറാനോയുടെ ഇഷ്ട നമ്പറായ 9 ബ്രസീലിയൻ താരം റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലായിരുന്നു എന്നതു കൊണ്ടായിരുന്നു അത്.

English Summary: What jersey number will Ronaldo wear at Manchester United