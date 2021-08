ഇടപെട്ടവർ ഒട്ടേറെ, ‘ഇമോഷനൽ’ സന്ദേശങ്ങളും; റോണോ തിരികെ വന്നതെങ്ങനെ?

‌ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇറ്റലി വിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലേക്കു വരാനെന്തൊക്കെയാണു കാരണങ്ങൾ? ഫുട്ബോ‍ൾ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കാരണങ്ങളില്ല. ആരൊക്കെയാണ് ആ കൂടുമാറ്റത്തിനു പിന്നിലെന്നും ചർച്ചകൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ആചാര്യൻ സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസന്റേതു മുതൽ കോച്ച് ഓലെ ഗുണ്ണർ സോൾഷ്യറിന്റേതുവരെ പേരുകൾ ചർച്ചയിൽ നിരന്നു.

ഇതിനിടെ അധികം കേൾക്കാത്തൊരു പേരുണ്ട്. റിയോ ഫെർഡിനൻഡ്. റൊണാൾഡോയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ശ്രമങ്ങളേക്കാൾ വികാരപരമായി മുൻതൂക്കം മാൻ യൂവിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അതിനായി ‘ഉന്തിന്റെ കൂടെയൊരു തള്ളും’ എന്ന മട്ടിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയതും സോൾഷ്യർ തന്നെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വലയിലാക്കിയാൽ കളത്തിനകത്തും പുറത്തും കൂടുതൽ ക്ഷീണിക്കുക തന്റെ ടീമാണെന്നതും ഓലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സമീപഭാവിയിലെ യുണൈറ്റഡിന്റെ വികസനസ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഈ ‘പരോക്ഷ തിരിച്ചടി’ ഇടയാക്കുമെന്നു ചീഫ് കോച്ച് കണക്കുകൂട്ടി.

റോണോയെ പിടികൂടുന്നതിലെ ഗുണങ്ങളും വിട്ടുകളഞ്ഞാലുള്ള ദോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റിനു മുൻപാകെ ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ മാൻ യൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിലെ താരതമ്യേന യുവ നിരകളിലൊന്നാണെന്നതും അതിൽ പരിചയസമ്പത്തിന്റെ മികച്ചൊരു മിശ്രണം ആവശ്യമാണെന്നതും പറഞ്ഞുവച്ചു. ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഡ് വൂഡ്‌വേഡിനെ നേരിൽക്കണ്ടാണു തന്റെ വാദഗതികൾ ഓലെ അവതരിപ്പിച്ചത്. പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ അധികം സമയം എടുത്തതുമില്ല. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഹ്രസ്വ സംഭാഷണം, കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ. കൊണ്ടു. കേട്ടയുടൻ വൂഡ്‌വേഡ് കർമനിരതനായി. ആകെ ഒരു സംശയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യുവെന്റസ് ബലംപിടിക്കുമോ?

∙ ‘സൂപ്പർ ഏജന്റ്’

കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ ആർക്കും ആരോടും മയമില്ലല്ലോ. യുവെന്റസ് ബലംപിടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും? യുണൈറ്റഡിന്റെ കാരണവർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ ഇടയ്ക്കെല്ലാം പോർചുഗീസ് താരവുമായി സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാളാണ്. സോൾഷ്യറും സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ റോണോയ്ക്കു പ്രിയങ്കരനാണ്. വൂഡ്‌വേഡ് തന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയശേഷം 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഫെർഗൂസൻ പലവട്ടം താരത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ‘സൂപ്പർ ഏജന്റ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർഹെ മെൻഡസിനെയും ഇടപാടിലേക്കു വലിച്ചിട്ടു. മെൻഡസ് അതിനുമുൻപേ താരത്തിനു മുൻപാകെ പല ‘ആലോചനകളും’ വച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നതു തീർച്ച. അതാണല്ലോ ഏജന്റിന്റെ പണി. യുണൈറ്റഡിനുവേണ്ടി ചരടുവലിക്കാമെന്നു മെൻഡസ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഔദ്യോഗികമായി വൂഡ്‌വേഡ്, പണത്തിന്റെ കളത്തിൽ മെൻഡസ്, അച്ഛനെപ്പോലെ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ, ചങ്ങാതിയും ചേട്ടനുമായി സോൾഷ്യർ എന്നിങ്ങനെ പലമുഖങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും മാൻ യൂ സൈന്യം കരുക്കൾ നീക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് റിയോ ഫെർഡിനൻഡ് കടന്നുവരുന്നത്. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കറെപ്പോലെ. ഫെർഡിനൻഡ് പലവിധത്തിൽ വൂഡ്‌വേഡിന്റെ വലംകയ്യാണ്. യുണൈറ്റഡുമായി കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ താരത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചതു റിയോയാണ്. അതൊരു തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക കൗൺസലിങ് ആയിരുന്നു.

∙ പലതരം നീക്കങ്ങൾ

റോണോയ്ക്കുവേണ്ടി പണം ഇറക്കിക്കളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല എന്നു വൂഡ്‌വേഡിനെ പറഞ്ഞുപഠിപ്പിച്ചതും റിയോ തന്നെ. വൂഡ്‍വേഡ് ഔദ്യോഗികമായി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ പകലും അന്നു രാത്രിയും ഉണർന്നിരുന്നു പലതരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ഫെർഡിനൻഡ്. പോർചുഗൽ ടീമിലെ റോണോയുടെ സഹതാരമായ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെക്കൂടി കളത്തിലിറക്കുകയും ചെയ്തു. വാട്സാപ്പിൽ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുകയെന്ന ചുമതല മാൻ യൂ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീം മുൻ നായകനുമായ പാട്രിക് എവ്റയെ ഏൽപിച്ചു. ഇതിനിടെ ‘ഇമോഷനൽ’ സന്ദേശങ്ങളുമായി സോൾഷ്യെർ നീക്കങ്ങൾ മൂപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാട്രിക് എവ്റ താൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് അയച്ച വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പിന്നീട് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു.

എവ്റയ്ക്കു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അയച്ച ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

‘‘മൈ ബ്രോ..’’

‘‘ഓൾ ഗൂഡ്...’’

‘‘തിങ്സ് ഗോയിങ് വെൽ’’

‘‘ആൻഡ് യൂ...?’’

മറുപടിയായി എവ്റയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം

മറുവശത്തുനിന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ:

‘‘യൂ ദ് മാൻ...’’

‘‘ഐ ആം ഗോണ പ്ലേ ഇൻ ഔവർ ക്ലബ്...’’

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് സോൾഷ്യർ പ്രീമാച്ച് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു നെടുവീർപ്പ് വിട്ടു. അത് പത്രസമ്മേളനം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ നെടുവീർപ്പായിരുന്നില്ല. കളിക്കളത്തിനു പുറത്തെ ആക്രമണോത്സുക നീക്കങ്ങൾ ഗോളിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസമായിരുന്നു. കരാർ ഒപ്പിടാൻ തയാറാണെന്നു റോണോ സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഓലെ ഗുണ്ണർ സോൾഷ്യെർ. ചിത്രം: Glyn KIRK / AFP

ഉച്ചയ്ക്കത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, സിറ്റിയെ പിന്തള്ളി റൊണാൾഡോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന്. മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു: ‘‘ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഞങ്ങളുടെ ലജൻഡാണ്. എക്കാലത്തേയും മികച്ച കളിക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ‍ഞാൻ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു നോക്കാം. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയമുണ്ട്. ബ്രൂണോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. യൂവന്റസിൽനിന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിനറിയാം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന്.’’ വൈകിട്ട് 4.53നു പ്രഖ്യാപനം വന്നു. രണ്ടു വർഷത്തെ കരാറാണെന്നതും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുവരെ യുണൈറ്റഡ് പുറത്തുപറയാത്ത ചിലതുണ്ട്.

∙ഏജന്റ് മെൻഡസ് മാസങ്ങളായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ യുവെന്റസിൽനിന്നു പുറത്തുചാടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ശ്രമങ്ങളിൽ യുണൈറ്റഡ് പങ്കാളികൾ ആയിരുന്നില്ല. മെൻഡസ് തങ്ങളുടെ വഴിക്കു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നു മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ശരിക്കും ധരിച്ചിരുന്നോ ആവോ? മെൻഡസ് ഡബിൾ ഏജന്റ് ആയിരുന്നോ? അത്തരമൊരു സംശയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ മാൻ യൂ ഇടനിലക്കാരനായി റിയോ ഫെർഡിനാൻഡിനെ രംഗത്തിറക്കിയത്? സംശയങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്നു നിവാരണം സാധ്യമാവാൻ ഇടയില്ല.

∙വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8ന് റൊണാൾഡോയും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും കരാർ ഒപ്പിടുമെന്നാണു യുവെന്റസിലെ കൂട്ടുകാർ ധരിച്ചിരുന്നത്. കരാറിന്റെ പകർപ്പ് അവരിൽ ചിലരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൂതാനും.

∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടു 2 വർഷമായി. അതിന്റെ ഫലമല്ലെങ്കിൽപ്പോലും ഒരു വർഷമായി റോണോയുടെ മനസ്സിൽ യുവെന്റസിനെതിരെ പൊട്ടലും ചീറ്റലും തുടങ്ങിയിട്ട്. റയൽ മഡ്രിഡ് ആയിരുന്നു താരത്തിന്റെ മനസ്സിലെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. പക്ഷേ റയലിന്റെ മനസ്സിൽ എംബപ്പേ മാത്രമായിരുന്നു.

English Summary: Inside Story of how Manchester United Bagged Contract of Christiano Ronaldo