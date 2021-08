മെസ്സിക്ക് അരങ്ങേറ്റം, എംബപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ; പിഎസ്ജി (2–0) ‘ഡബിൾ’ ഹാപ്പി!

പാരിസ്∙ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും നീട്ടാൻ പിഎസ്ജി പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ പൊച്ചെറ്റിനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഫുട്ബോൾ കരിയറിൽ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തു ലയണൽ മെസ്സിക്കു പിഎസ്ജിയിൽ അരങ്ങേറ്റം. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോന വിട്ടു ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലേക്കു ചേക്കേറിയ മെസ്സി, റെയിംസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തും ബാർസ മുൻ സഹതാരവുമായിരുന്ന നെയ്മാർക്കു പകരക്കാരനായി 66–ാം മിനിറ്റിലാണു കളത്തിലിറങ്ങിയത് എന്നതും യാദൃശ്ചികമായി.

എന്നാൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റയൽ മഡ്രിഡിലേക്കുള്ള നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് യുവതാരം കിലിയൻ എംബപ്പെയുടെ ഇരട്ടഗോൾ മികവിൽ (16’, 63’) പിഎസ്ജി റെയിംസിനെ 2–0നു വീഴ്ത്തിയതും മറ്റൊരു യാദൃശ്ചികതയായി. ബാർസിലോനയ്ക്കായല്ലാതെ മറ്റൊരു ക്ലബിനായി 34 കാരനായ മെസ്സി പന്തു തട്ടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെ ക്രോസിൽ തലവച്ചു പിഎസ്ജിക്കു ലീഡ് നൽകിയ എംബപ്പെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആർച്ചഫ് ഹക്കീമിയുടെ ക്രോസ് വലയിലെത്തിച്ചാണു ഫ്രഞ്ച് വമ്പൻമാരുടെ ജയം ഉറപ്പാക്കിയത്. മൂന്നു മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം നെയ്മാർക്കു പകരക്കാരനായി 30–ാം നമ്പർ ജഴ്സിൽ മെസ്സി ഇറങ്ങിയതോടെ പാരിസിൽ പുതുചരിത്രം പിറന്നു.

77–ാം മിനിറ്റിലെ ഉജ്വല നീക്കത്തിലൂടെ മെസ്സി– എംബപ്പെ സഖ്യം ഗോളരികിൽ എത്തിയതുമാണ്. റെയിംസ് പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്നു വലതു പാർശ്വത്തിലുള്ള എംബപ്പെയ്ക്കു മെസ്സി പന്തു മറിച്ചെങ്കിലും ഹാട്രിക് നേടുന്നതിനു പകരം മെസ്സിക്കു ഗോളവസരം ഒരുക്കാനാണ് എംബപ്പെ ശ്രമിച്ചത്. എന്താൽ പന്തു ക്ലിയർ ചെയ്ത റെയിംസ് പ്രതിരോധനിര അപകടം ഒഴിവാക്കി.

ഗോൾനേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന എംബപ്പെയും ഹക്കിമിയും (FRANCK FIFE / AFP)

‘മെസ്സി അരങ്ങേറിയതു കാണാനായതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ മെസ്സി സ്വാഭാവിക മികവിന്റെ അടുത്തു പോലും എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ കഠിന പരിശീലനമാണു താരം നടത്തുന്നത്’ – പിഎസ്‌ജി പരിശീലകൻ മൗറീഷ്യോ പൊച്ചെറ്റിനോ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ തുടർച്ചയായ നാലാം ജയം നേടിയ പിഎസ്ജി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തുടരുകയാണ്.

